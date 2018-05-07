24 Haziran Seçimleri

24 Haziran’da ülkemizin yeni yöneticilerini seçmek üzere sandık başında olacağız. Hem Cumhurbaşkanımızın hem de milletvekillerimizin belirlenmesi için oy kullanacağız. Bu seçim ile 16 Nisan 2017 Referandumunda kabul edilen ve bugüne kadar kısmen uygulamaya konulmuş bulunan yeni Anayasa da tamamen yürürlüğe girmiş olacak.

Seçimde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği için iki ayrı sandık kurulacak ve iki ayrı oy pusulası kullanılacak. Milletvekilliği seçimi oy pusulalarında parti ittifakları özel olarak belirtilecek. Örneğin; “Cumhur İttifakı” ibaresinin altında hem Ak Parti’nin hem de MHP’nin logoları ayrı ayrı yer alacak. Seçmen tercih ettiği partinin yer aldığı bölüme mühür basacak, ancak oyların sayımı esnasında iki partinin aldığı oy toplanarak ittifakın hanesine yazılacak.

Yeni dönemde TBMM’de milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkacak. Aynı zamanda; Başbakanlık makamı yürürlükten kalkacak, Cumhurbaşkanı yürütme erkinin başına geçecek. Yetkileri büyük ölçüde artacak olan Cumhurbaşkanı bakanları atayabilecek ve yürütme yetkisine ilişkin konularda kararname çıkartma yetkisine sahip olacak. Bu yeni dönemde TBMM’nin Bakanlar Kurulu’nu denetleme yetkisi de elinden alınacak.

Ortopedik ve görme engelli seçmenler, Engelli Beyan Formu doldurarak bizzat veya bir yakını tarafından ikamet ettiği yer İlçe Seçim Kurulu’na gönderilmek üzere Muhtarlığa veya Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’ne başvurdukları takdirde, 75 yaş ve üzeri seçmenler gibi oylarını aile bireyleri ile birlikte sandıkların bulunduğu binanın giriş katlarında kullanabilecekler. Seçimde gebeler, hastalar ve yaşlılar oylarını sıra beklemeden verebilecekler.

Görme engelliler, felçliler ve bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar oylarını o seçim çevresi seçmeni olan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile kullanabilecekler. Ancak, bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemeyecek.

Seçmen Kütüğünde kayıtlı olunup olunmadığı, varsa engellilik durumunun kayıtlarda yer alıp almadığı www.ysk.gov.tr internet adresinin “Seçmen Sorgulama” bölümünden veya

“e-devlet” kapısından öğrenilebiliyor.

İl ve İlçe Merkezleri’nde ikamet etmekte olup hastalığı veya engeli nedeniyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin “Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu” ve “Engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu” veya “Hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı olduğu” ibaresinin yer aldığı Sağlık Raporu ile birlikte talepte bulunmaları halinde evlerinde oy kullanmaları sağlanacak. Söz konusu sağlık raporunu Aile Hekimleri de verebiliyor.

Seçimle ilgili bilgilendirmeler; www.ysk.gov.tr internet adresindeki “Yurtiçi Seçmen Sorgulama” ekranında bulunan “e-posta adresiniz” ve “cep telefonunuz” alanlarına gerekli bilgilerin girilip kaydedilmesi halinde ilgili kişiye gönderiliyor.

Şimdiden, 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…

Not: Bu yazı için Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinden yararlanılmıştır.