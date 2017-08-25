10 bin adımlık bir parkurda gizlenen umut dolu bir gelecek…

Cerebral Palsy (CP) beyin ve beyincikte oluşan hasar sebebiyle meydana gelen, duruşu ve hareketleri etkileyen bir fiziksel engellilik durumu. CP’li çocukların üçte biri yürüyemiyor, dörtte biri konuşamıyor; beşte birinde uyku, onda birinde görme bozukluğu bulunuyor. Her iki CP’li çocuktan birinde zekâ geriliği görülüyor. CP bugün tüm dünyada çocuklukta en yaygın görülen fiziksel engellilik türü. Dünya genelinde 17 milyonu aşkın CP’li birey bulunuyor. Türkiye’de ise her sekiz saatte bir CP’li bir bebek dünyaya geliyor. Ve bu bebekler ömür boyu özel eğitim ve rehabilitasyona gereksinim duyuyorlar.

Step (Adım) ve September (Eylül) kelimelerinin birleşmesinden türemiş “Steptember”; dokuz ülkede eş zamanlı olarak düzenlenen, hem katılımcıların hem de CP’li çocukların hayatında pozitif bir etki yaratmak için oluşturulmuş sağlıklı ve eğlenceli bir etkinlik. CP ile ilgili dünya çapında yürütülen en geniş kapsamlı farkındalık ve bağış toplamaya yönelik sosyal sorumluluk projesi olan “Steptember” 2011 yılında Avustralya öncülüğünde başlatılmış bulunuyor. CP ile ilgili geliştirici, koruyucu, teşhis ve tedavi edici destek hizmetleri sunan ve bugüne değin yirmi binden fazla çocuğa özel eğitim ve rehabilitasyon desteği veren Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı bu projenin Türkiye’deki öncüsü ve yürütücüsü.

Steptember Projesi bu yıl 4 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Proje’ye katılanlar, bir ay boyunca günde 10 bin adım atarak hem CP’li çocukların hayatlarına dokunmuş hem de sağlıklı ve zinde bir yaşamın kapısını aralamış olacaklar.

Steptember, özellikle günde ortalama 3 bin adım attıkları bilinen ofis çalışanlarına ulaşmayı hedefliyor ve onları sağlıklı bir yaşam için günde 10 bin adım atmaya davet ediyor. Bu anlamlı projenin bir parçası olabilmek için www.steptember.org.tr üzerinden kayıt yaptırılması ve dört kişilik bir takım oluşturulması gerekiyor. Üye olanlara içinde adımsayar bulunan Steptember Kiti gönderilecek. Katılımcılar 4 Eylül’den itibaren adımsayarları ile günlük adım sayılarını takip edebilecek, web sitesinden veya akıllı telefonlarından kişisel hesaplarına girerek adımlarını kaydedebilecekler.

Proje’nin amacı, katılımcıların hem CP’li çocuklar için bağış toplaması hem de Eylül ayı boyunca günde 10 bin adım atması. Bu adım sayısı bütün kıtalardaki en yüksek zirveyi tırmanmaya eş değer. Katılımcılar arkadaşlarından, meslektaşlarından ve ailelerinden online bağışla kendilerine destek olmalarını isteyebilir ya da kendi küçük yardım kampanyalarını başlatabilirler.

Katılımcıların günlük adım sayısına ulaşabilmeleri için tek yol yürümek değil; koşabilir, bisiklete binebilir, yüzebilir hatta dans edebilirler. Sistemde, engellilerin yapabileceği sporları da içeren, adımlara çevrilebilecek 40’tan fazla farklı aktivite bulunuyor.

Steptember’a Türkiye adına 2014 yılında dâhil olan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Proje kapsamında üç yılda yaklaşık 870.000 TL.’lik bağış toplamış bulunuyor. Bu bağışlarla 487 kişiye 1784 seans özel eğitim, rehabilitasyon, fizyoterapi ve erken müdahale desteği verilmiş durumda. Vakıf, 2017 yılında geçen yılki bağış miktarını yaklaşık % 50 arttırarak 600.000 TL.’lik destek toplamayı ve daha fazla CP’li çocuk ve ailesine destek olmayı amaçlıyor. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Genel Direktörü Nigar Evgin, Steptember’da atılan her bir adımın ve bağış kampanyaları ile toplanan her bir kuruşun gelecek için büyük bir umut taşıdığını ifade ediyor. Ve herkesi bu Proje’ye destek olmaya davet ediyor.

Gelin biz de bu çağrıya kulak verelim ve CP’li çocuklar için umut dolu bir gelecek yaratılması için katkı sunmuş olalım.

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…