Ülkemizde kutsal mekânlara ulaşım neden çok fiyatlı?

Süleyman Özışık, bir süredir Mescid-i Aksa’ya gidişlerle ilgili zorluklara dikkat çekiyor. Tayyip Bey’in “Milletime sesleniyorum, imkânı olan Mescid-i Aksa’ya gitmeli.” çağrısına karşılık gitmek isteyen milletin imkânsızlığını kaleme alıyor. Şahsım adına teşekkür etmek istiyorum çünkü Müslümanlar için kutsal olan iki mekâna gitmenin şartlarının nedense bu kadar zor olmasına kimse anlam veremiyor.

Ülkemizde sadece Mescid-i Aksa’ya gitmek zor değil, ister umre ister hac olsun Kâbe’ye gitmek de zor. Özışık, Kudüs için çıkarılan zorlukları detaylı şekilde kaleme aldığı için tekrar etmeyeceğim.

Yedi yıldır hac kurası bekleyen kardeşime geçen gün bir acenteden telefon geldi, “Gözünüz aydın! Yedeklerden hac kuranız çıktı.” diye. Bizimki havalara uçtu tabii… Ta ki fiyat, kendisine söyleninceye kadar. Hacca gidebilmesi için istenilen para tam 40 bin TL. Asillerden boşalan kontenjan 40 bin TL’likmiş. Uygun olan hac fiyatı ise 12.250 bin TL.

Tabi önce 40 bin TL’yi duyunca, 12 bin TL nispeten daha az gibi görünse de ülkemizdeki insanların gelir düzeyine göre çok yüksek bir rakam.

Yaptığım araştırmalara göre fiyatların yüksek olmasının en büyük nedeni uçak biletleri…

Ülkemizde hizmet veren havayolu şirketleri dünyanın her bölgesine hizmet götürmekle ve bunu da uygun fiyata yapmakla övünen bir kurum neden kutsal mekânlar için bu kadar yüksek fiyat uyguluyor? Neden Türk Hava Yolları, ana taşıyıcı olarak fiyatları aşağıya çekmiyor?

Dünyanın en pahalı umresini bizim insanımız yapıyor maalesef.

Bana enteresan gelen bir başka durum da şudur; özellikle turizm acenteleri (istisnalar olsa da çoğunluk bu şekildedir) Avrupa’ya götürdüğü yolcuyla Umre’ye götürdüğü yolcuya farklı davranıyor.

Çoğu umrecinin veya hacıların duyduğu bir tavsiye vardır; “Burası kutsal mekân, aksilikler imtihandır (!)”. Bu gibi gerekçelerle organizasyon aksaklıklarına kılıf uyduruyor olmaları da bir başka sorundur.

Umarım yetkililer en kısa zamanda bu sorunla ilgilenirler ve çözüm bulurlar.