Ülkemiz  için önemli  bir seçim

Her ne kadar ülke olarak siyasi seçimlere odaklanmış olsak da ülkemiz insanını ilgilendiren başka seçimlerde olmuyor değil.

Biz de geçtiğimiz haftalarda ülkemizdeki yetenekleri keşfetmek adına sanat için önemli bir seçim yaptık.

Bundan üç ay önce “Seni tanımamıza izin verir misin?” sorusunu sormuştuk engelli arkadaşlarımıza.

Demiştik ki: “Yaşın kaç olursa olsun, ister A4’e, ister tuvale, ister tahta parçasına imkânın neye elveriyorsa, içinden ne geçiyorsa çiz ve bize gönder.” Her ne kadar “Resim Yarışması” olarak tanımlasak da aslında tanışma ve keşfetme daveti idi çağrımız.

İlk ses veren Mersin oldu, ardından Türkiye’nin dört köşesinden 5 yaşından 45 yaşa kadar her yaştan vatandaşlarımız eserlerini gönderdiler. Tam 700 resim geldi Bağcılar Engelliler Sarayı’na. Vakit kısalığından şikâyetçi oldular ama üzülmesinler, önümüzdeki yıl tekrarını yapmaya gayret edeceğiz.

Ülkemizin ismi kadar yüreği büyük sanatçısı Ahmet Güneştekin’in önderlik ve jürilik için tek şartı yetenekli görülen tüm eser sahiplerinin ödüllendirilmesi, ilk üçle sınırlı kalmamasıydı.

20 sahibinin ödüllendirilmesini planlıyorduk. Ahmet Bey gelen eserleri görünce “Ayşe, biz bu sayıyı 50 yapalım.” dedi. “50 kişi refakatçileriyle birlikte 100 kişi olacaklar. Acaba altından kalkabilir miyiz?” derken sponsorlarımız ve jürilerimizden Fatoş Sarıgül Altınbaş’tan sıcacık bir kucaklama daveti geldi; “Biz Altınbaş Üniversitesi olarak konaklama ve ulaşım ücretlerini karşılarız.”

Demet Sabancı Çetindoğan, ödül töreni ve eserlerin sergilenme kısmını üstlendi. Bağcılar Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği Genel Merkezi ödül kısmını üstlendi.

Bize de muhteşem bir karşılama yapabilmek adına organizasyon görevi düştü. Dereceye giren eser sahibi 50 adayı İstanbul’a davet ettik. 12-13 Mayıs tarihlerinde misafirimiz olacaklar, İstanbul’u gezecekler ve Ahmet Güneştekin’in atölyesini ziyaret edip, kendisiyle sohbet etme imkânı bulacaklar.

14 Mayıs tarihinde de Pera Palas Hotel’de eserlerini sergileyecek ve ödüllerini alacaklar. Kendilerini büyük bir sürpriz bekliyor olacak…

Organizasyonunun en keyifli kısmı siz değerli okurlara kalıyor, 14 Mayıs’ta 13.00’de Pera Palas’ta programı keyif ile izleyip birbirinden güzel ve farklı hikâyeleri olan eserleri görebilirsiniz.

Bu fırsatı kaçırmayın derim.

Yarışmamızın duyurusunda emeği geçen Türkiye Beyazay Derneği Şubeleri’ne ve Milli Eğitim Bakanlığı’na teşekkür ederim.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteği bizim için çok özeldi. Bu vesileyle bir kez daha ülkemizdeki öğretmenlerle gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Ailelerin farkında olamadığı, yokluk veya yoğunluk sebebiyle ilgilenemedikleri çocuklar için öğretmenlerimizin gayretleri bizleri hem gururlandırdı hem de gelecek adına umutlarımızı yeşertti.

Resim sahiplerinin hikâyelerini kimi zaman hüzünlenerek kimi zaman tebessüm ederek okuduk. Bazıları ile yaptığımız söyleşileri önümüzdeki günlerde paylaşacağım, eminim sizler de severek okuyacaksınız. Hep birlikte, takdir etmenin ötesinde yapmamız gerekenlerin farkına varacağımızı umuyorum.

Proje Koordinatörü olarak, Bağcılar Belediyesi Başkanı Lokman Çağrıcı’ya, Türkiye Beyazay Derneği Başkanı Lokman Ayva’ya teşekkür ederim. Sponsorlarımız olan PTT – İSKİ – Altınbaş Üniversiteleri yöneticilerine teşekkür ediyorum. Jürilerimiz Ahmet Güneştekin, Demet Çetindoğan Sabancı, Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı ve Fatoş Altınbaş Sarıgül’e teşekkür ediyorum. Ve bize ulaşan, emek veren tüm arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Kendilerini tanıma fırsatını bize verdikleri için çok mutlu olduk.

Dereceye giren arkadaşlarımızın listesi aşağıdadır. Detaylı bilgi için Bağcılar Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği web sitelerine bakabilirsiniz.

“BU TUVAL SENİN” Resim Yarışmasında dereceye girenlerin listesi;

















