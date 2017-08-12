Tayyip Bey, İl Başkanlığı dönemindeki çalışma sistemine dönüş yapıyor

Sanırım Tayyip Bey, il başkanlığı günlerindeki teşkilat yapısını oluşturmaya çalışıyor. Haksız da değil çünkü iyi yaptığı bir işin kötü yapılmasına seyirci kalmak zor. Sanırım teşkilat başkanlarına “Bu iş nasıl yapılır?” uygulamalı olarak öğretiyor.

Tayyip Bey dışında birçok il başkanı ile çalıştım ve onun dışında teşkilatlanmayla ilgili, disiplinli ve takipçi bir insan görmedim.

Hiç unutmuyorum, Refah Partisi döneminde her ayın ilk pazar günleri Genel İl Divan Toplantısı olurdu. Erkek teşkilatlarının yanı sıra o zamanki adıyla Hanımlar Komisyonu Başkanı ve Yardımcısı da katılırdı. Tabii o zamanlar bugünkü gibi araba bolluğu yok. Erkek İlçe Başkanı, Kadın İlçe Başkanı’nın ulaşımından sorumluydu.

Bir pazar günü Tayyip Bey yine yoklama alıyorken, -şu anda iyi hatırlayamıyorum- bir ilçe başkanını kaldırdı ve “Neden kadın başkanın divanda yok?” dedi. İlçe başkanı kem küm etti. Tayyip Bey kesin bir kararlılıkla “Şimdi kalk, kadın ilçe başkanını al, yoklama bitene kadar burada ol!” demişti.

İl Divan toplantılarını çok severdim. Teşkilat çalışanları sırayla her ay güncel konularla ilgili konuşmalar hazırlar ve sunardı. Bugünün hatiplerini o günler yetiştirmişti. En sevdiğim konuşmacısı da o dönem Fatih İlçe Başkanı olan Mehmet Ali Şahin’di.

O günün siyasi parti mensubu olmanın sorumluluğu, bugün çoğu partilide yok maalesef. Tayyip Bey’i sevmediği ve Ak Parti’den nefret ettiği hâlde iş veya ihale için parti üyesi olan insanları gördü bu gözler.

Çok yakın bir arkadaşıma Refah Partisi dönemindeyken “Para almadan partide çalışarak neden kendini kullandırıyorsun, zamanına yazık ediyorsun?” diyen yakını, şimdi Ak Parti’de ve kızının kariyeri için siyaset yapıyor.

Ak Parti’ye en büyük zararı, kendi veya çocuğu işe girsin diye Ak Parti teşkilatlarında görev alan insanlar ve bu algıyı doğrulayacak adımlar atan yetkililer vermiştir.

Ayrıca, şımarık ve insanlara tepeden bakan parti çalışanları da çok büyük zarar vermiştir. ve tabiî ki sosyal medya hesaplarından Tayyip Bey’e methiyeler dizip arkasından kulis yapanlar vermiştir.

Tayyip Bey’in işi zor, bunları nasıl ayıklar bilmiyorum. Umarım, Ak Partili arkadaşlara siyaset nasıl yapılır, çalışma disiplini nedir, emek nedir; öğretebilir (Elbette istisna olanları ayrı tutmak gerekiyor).