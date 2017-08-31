Survivor’da başörtülü yarışmacı olacak mı?

Survivor’u izleyici kitlesi itibarıyla ilginç bulurum. Mesela evlilik programlarını takip eden vatandaşın Survivor’u takip etmesi beni şaşırtır. Sanırım önümüzdeki yıl evlilik programlarının kaldırılması Survivor’un izlenme oranlarını daha da yukarıya çekecek.

Bu durum beni şaşırtsa da hoşuma gitmiyor değil. İki kuşağın farklı yorumları ortaya enteresan tablonun çıkmasına sebep oluyor.

Orta kuşağın gençlerle Survivor tartışmasına şahit olanınız var mı bilmiyorum ama inanın televizyondaki yorumculardan çok daha renkli görüntüler ortaya çıkıyor.

Acun Ilıcalı’ya önümüzdeki dönem bu durumu değerlendirmesini öneririm.

Geçtiğimiz yıllarda ülke olarak zor günler geçirdiğimiz zamanlarda dahi izlenme rekorları kıran Survivor’da insanları çeken nedir çözemedim ama acayip merak ettiğim bir şey var; programa yarışmacı olarak katılmak isteyen gönüllülerin içinde başörtülü olan oldu mu?

Olduysa veya olursa yarışmanın formatına ters düştüğünü düşünür mü Ilıcalı ?

Bu soruyu ne Acun Ilıcalı’yı zor durumda bırakmak ne de başka bir art niyetle soruyorum. Kendisini şahsen tanımasam da hiçbir zaman bir ayrımcılık yapacağını düşünmem.

2018 Survivor’unun yarışmacılarının konuşulduğu şu günlerde bu sorunun cevabını merak ediyorum...



İyi ki varsınız…

Herkese iyi bayramlar dilerim. İyi ki varsınız…