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Ayşe Baykal

Ayşe Baykal

aysebaykalrenkleri@gmail.com

Süleyman Soylu'yla çekilen fotoğraf, provokasyonun bir parçası mı?

18 Eylül 2017

Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesine saldıranlardan bir kişinin o gece karakolda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yla çekilmiş fotoğrafları üzerine CHP tarafından istifası istenen Soylu gündemde.

Öncelikle tartışılması gereken ciddi bir sorunumuz olduğunu kabul edelim; ister siyasetçi, ister sanatçı ister gazeteci olsun, ünlülerle birlikte fotoğraf çekilme alışkanlığının tavan yaptığı zaman diliminde ünlüler ne yapacak? “Sizinle fotoğraf çekilebilir miyiz?” sorusuna “Önce bir GBT’ne bakalım.” mı diyecek? Hadi GBT temiz çıktı diyelim, bugün fotoğraf çektirdiğiniz kişinin ileride bir suça karışmayacağı ne malum?

Soylu’yu şahsen tanımıyorum ama bir Karadenizli olarak bölgesine olan ilgisini ve göreviyle ilgili aidiyetini takdir ediyorum.

Soylu, terörle mücadelede hayatını ortaya koymuş bir adam. Yakışıksız bir olaya karışan ve akabinde gözaltına alınan bir densizle fotoğrafı var diye istifasının istenmesi haksızlıktır.

Cenaze ve sonrasında yaşananları takip ettikçe; sadece cenazenin gömülmesi esnasında yaşananlar değil, fotoğraf olayının da bu provokasyonun bir parçası olduğunu düşünmeye başladım. Olaya karışan kişilerin bu anlamda sorgulanmalarının faydalı olacağına inanıyorum.

Fakat bununla birlikte Soylu’nun söz konusu fotoğrafla ilgili olarak “Aşağılıksınız!” sözüyle başladığı ve aşırı tepki gösterdiği açıklamasını sevmedim…

Son zamanlarda Soylu’nun konuşma dilini ağır buluyorum. Sanırım içinde bulunduğu şartların etkisiyle bu şekilde açıklamalarda bulunuyor.

Bu kadar zor bir görevi bu kadar başarıyla yürüten bir insanın kendini ifadede takılmasına üzülüyorum şahsen…

1 kilo fındık, 750 gr.  kakaolu fındık kreması etmiyor.

Bildiğiniz üzere üç ayı aşkın zamandır köyümdeyim. Her ne kadar lahana koparmayı, yoğurt yapmayı öğrendiysem de annemden henüz “geçer” not alamadım. “Köyü seviyorsun ama senden köy kadını olmaz çünkü tembelsin.” dedi.

“Ben tembel değilim, buradakiler çok çalışkan.” diyorum ama nafile, annemin gözüne giremiyorum. Buradaki insanlar sabah 6’da kalkıyorlar ve ara vermeden çalışıyorlar. O kadar ki “Bugün şu işi yaptım yoruldum” diyemiyorum çünkü buradakiler bir günde birçok iş yapıyorlar. Tez vakitte Karadeniz kadınına kendine vakit ayırmayı öğretmeliyim aksi takdirde çok sırıtacağım.

Şu günlerde gündemimiz fındık. Köylüler çok kızgınlar çünkü fındığa verilen rakam çok düşük. Çeşitli protestolar düzenleniyor bunun yanı sıra birçok insan fındığı dalında bıraktı. Bu yıl fındık fiyatları ayıları sevindirdi anlayacağınız. Haklılar da aslında, çünkü giderek düşen fındık fiyatları değil emeği, maliyeti kurtarmayacak duruma geldi. Market raflarında değeri artan fındık, dalında günden güne eriyor.

Hükümet fındık fiyatlarıyla ilgili “Bekleyin.” açıklamasını yapıyor lâkin insanlar fındığını satıp yaşadığı şehirlerine dönmek zorundalar. Yaş fındığın kilosu 4 TL’ye düşmüş durumda. Kuru fındık ise 7-8 TL civarında.

Fındık kremalarının olmazsa olmazı fındığın 1 kilosu, 750 gr.  kakaolu fındık kreması kadar etmiyor düşünün. Böyle giderse yakında kimse fındıkla uğraşmayacak. Umarım, hükümet gerekli tedbirleri alarak bu sorunu çözer. 

 

 

 

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