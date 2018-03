Saadet Partisi’nin “Bir İlmek Bir Tebessüm” Projesi

“Ne yapabiliriz?” diye düşünürken daha önce söyleşi yaptığımız Safamerve markasının sahiplerinden Oya Hanım’a ilettik durumu. Hiç düşünmeden “Tamam” dedi. Ayakkabı ve montları gönderdi.

Kışlık giysiler için de Saadet Partisi İstanbul Kadın Gençlik Kolları “Bizim ‘Bir İlmek Bir Tebessüm’ çalışmamız var, o yüzden kışlık giysiler de bizden.” dedi. Onlar da çocuklara el örgüsünden çeşit çeşit kışlık giyecekler gönderdiler.

Öğretmenlerimiz çocukların fotoğraflarını çekip gönderdi fakat paylaşılmasını istemedikleri için buradan paylaşamayacağım.

Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını bize bildiren okurumuz Zübeyde Hanım’a, çocukların ihtiyaçlarını karşılayan Oya Hanım’a ve Saadet Partisi İstanbul Kadın Gençlik Kollarına çok teşekkür ederim.

Gördüğünüz gibi, yine başrolde kadınlar J

Bu vesileyle size Saadet Partisi İstanbul Kadın Gençlik Kolları’nın çok sevdiğim ve sizlerin de seveceğini düşündüğüm “Bir İlmek Bir Tebessüm” çalışmasını tanıtmak istiyorum.

Bir grup genç arkadaşımız, siyasetin iyilik yüzü olarak imkânları dâhilinde bir çalışma başlatmışlar. “Bir İlmek Bir Tebessüm” demişler projelerine de.

Bundan sonrasını onların kendilerini muhteşem anlatımıyla baş başa bırakıyorum.

“Saadet Partisi İstanbul Kadın Gençlik Kolları olarak havaların hızla soğumasıyla başladık dertlenmeye... Ülkemizde ihtiyaç sahibi olan milyonlarca minik yürek var. Zorlu kış mevsimi, sert hava şartları ihtiyaç sahibi çocukların sadece bedenlerini, ellerini veya ayaklarını değil yüreklerini de üşütüyor. Tertemiz yürekleri.

Soğuk bir kış gününü düşünün, soğuğu ve kendinizi… İliklerinize kadar hissettiğiniz, içinizi dahi titreten bir soğuk. Böyle bir kış gününde çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmak zor gelir insana değil mi?

Sıcak evimizde oturmayı, demli çayımızı yudumlamayı tercih ederiz. Dışarı çıkmak zorunda olduğumuzda sıcak tutan paltomuzu, yünlü çoraplarımızı giyeriz; atkımızı, beremizi ve eldivenlerimizi takarız. Yağan kar heyecanlandırır bizi. Karın tadını çıkarmayı, kartopu oynamayı, karda kaymayı, pamuk gibi yere serilen bembeyaz karın üzerine sanki en yumuşak yatağa kendimizi bırakıyormuşuz gibi uzanmak isteriz. Belki de en güzel mevsim kış mevsimidir bizim için...

Bu güzel kış hayalinden sıyrılıp kendinizi soğuk kış gününde çocuğuna eldiven, mont, bere alamayan bir anne/baba olarak düşünün.

Siz hiç eksikliğini hissettiniz mi bir eldivenin, bir atkının, bir berenin? İçinizden karlarda yuvarlanmak, kardan adam yapmak, kartopu oynamak geldiğinde soğuğun durdurduğu, eve hapsettiği bir çocuk oldunuz mu? Yokluğu ve soğuğu iliklerinize kadar hissettiniz mi?

Biliyoruz ki; kendisi ihtiyaç sahibi olmasa da ihtiyacı olanın dilinden anlayan, vicdan sahibi insanlarımız var.

Biz, dedik ki; Umuda ilmek atalım! Kış günlerinde soğuğu iliklerine kadar hisseden bir çocuğun gözlerinde parlayan ışık olalım! İmkânsızlıklardan dolayı boynu boş kalmış bir yavrunun boynuna sevgiyi dolayalım! O minik yürekleri bir nebze de olsa sevindirelim! Böylece hava şartlarının ağırlaştığı bu zamanlarda ihtiyaç sahibi çocuklar üşümesin diye sımsıcak projemiz olan “Bir İlmek Bir Tebessüm”ü başlattık. Ördüğümüz çeşit çeşit örgülerle o masumların yüzündeki tebessümün adı olmak istiyoruz. Her ilmek bir umuttur! Her ilmek bir tebessümdür! Her ilmek bir yardımdır! Her ilmek yağmurun ardından gülümseyen gökkuşağıdır! Her ilmek karanlık bir gecenin sabahıdır!

Var mısınız; siz de destek olmaya, ilmeklerin bir bir atılmasına vesile olmaya, attığınız her bir ilmekte içinizin ısınmasına, attığınız her bir ilmekle minik bedenleri ve yürekleri ısıtmaya? Yağmurdan sonra çıkan gökkuşağı olmaya var mısınız? Varsanız, siyasi görüşünüz ne olursa olsun biz bu yolda beraber olmak istiyoruz. Tebessümlerin verdiği mutluluğu paylaşmak istiyoruz.

Facebook, twitter, instagram hesaplarından “Bir İlmek Bin Tebessüm” adı ile sayfalardan bilgi sahibi olabilir ve destek olabilirsiniz.

Projemize destek vermek isteyen birçok kişi ördükleri atkı, bere, eldiven, yelek, kazak gibi el emeklerini bizlere ulaştırmaktalar. Açtığımız sosyal medya hesaplarında gönderilen örgülerin fotoğrafları, gönderen kişinin ismi ile yayınlamaktadır.

Gençlik Kolları olarak gerçekleştirdiğimiz projemize farklı kanallardan da destek bulabilmek için iplik firmalarına da ilettik. Kimi destek oldu, kimi uzak durdu. Biz yılmadan, yorulmadan destek istemeye devam edeceğiz.

Siz de bir tebessüm için bir ilmek atmak isterseniz, bekleriz efendim.”