Önemi kadar gündem olmayan bir sorunumuz; Özel gereksinimli çocukların eğitimi…

Nedense önemi kadar gündem olmayan bir sorundur, özel gereksinimli çocukların eğitimleri.

Bu konuda biraz bilgisizlikten biraz önyargılardan kaynaklanan sorunlarımız var. Velilerimiz sadece özel gereksinimli çocuklara değil, engelli öğretmenlere de karşılar. Hatırlarsanız önceki yıl köşeme de konu ettiğim görme engelli Reyhan öğretmenin sınıfına gizli kamera koyarak, öğretmenin engelinden dolayı görevini yapamadığını tespit (!) etmişler ve azlini istemişlerdi.

İki aile düşünün;

Biri çocuğunun engelli yaşıtlarıyla veya öğretmenle tanışmasından, birlikte yaşamasından endişe duyuyor,

Diğeri ise, engelli çocuğunun okulda zarar görmesinden, alay edilmesinden dolayı okulu bırakmasından endişe ediyor.

Endişeli tüm velilerimizi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emine Ayyıldız’ın konuyla ilgili açıklamalarıyla baş başa bırakıyorum.

“Toplumumuzda özel gereksinimli bireylere karşı oluşmuş pozitif veya negatif önyargılar, inançlar ve yanlış bilgiler özel gereksinimli çocuklar ve aileler için artı bir sorun maalesef. Nedense toplumumuzda özel gereksinimli çocukların eğitim almada ve yaşamlarını bağımsız olarak sürdürmekte zorlanacaklarına dair yanlış bir düşünce var.

Dünyada ve ülkemizde, özel gereksinimli çocukların yetersizliklerinin türü veya derecesi ne olursa olsun istedikleri okulda ve yaşıtlarıyla eğitim alma hakkı garanti altına alınmıştır aslında. Ülkemizde dâhil edici/kapsayıcı eğitim (inclusive education) adıyla bilinen bu sistem yasalar ve yönetmeliklerce son derece açık olarak ortaya konmuştur. Sorun buradan sonrasında başlamaktadır. Bazı eğitimciler, okul yöneticileri ve tipik gelişim gösteren çocukların aileleri, özel gereksinimli çocukların yaşıtlarıyla aynı ortamda eğitim görmelerine karşı çıkmaktadır. İyi niyetli karşı çıkışın çözüm önerisi ise bu çocukların kendileri için özel eğitilmiş öğretmenlerden ve onlar için açılmış özel eğitim okullarında eğitim almaları.

Özel gereksinimli çocuk her şeyden önce çocuktur ve HER ÇOCUK ÖĞRENİR. Yeter ki onun hızına veya tarzına uygun eğitim yapılsın. Yeter ki çocuk içtenlikle ve diğer yaşıtlarının sahip olduğu en temel hak olan eğitim hakkına sahip olduğu düşünülerek kabul edilsin. Ülkemizde diğer pek çok ülke gibi bu alanda yapılması gereken birçok çalışmayı yapmaktadır ve şu anda dünyadaki hiçbir ülke ‘Özel eğitimdeki en iyi performansı yakaladım.’ diyememektedir. Dâhil etme eğitiminde karşılaşılan pek çok sorun olsa da bunlar, özel gereksinimli çocuk ve ailesinin mağdur edilmesine bir bahane olamaz. Toplum olarak bize düşen, önyargılarımızdan kurtulmak ve özel gereksinimli kişilerin bağımsız yaşam becerilerini geliştirmelerinde en önemli destek olan eğitim hakkının esas olduğunu bilmektir. Ben bir akademisyen olarak öğrencilerimin, bir anne olarak da çocuklarımın bu terbiye ve bakış açısıyla yetişmelerinde gereken her türlü desteği veriyorum. Ben ülkem adına umutluyum. Gelecek yıllarda ülkemin bu alanda diğer pek çok ülkeye örnek ve model olması umudu ve duasıyla…”

YRD. DOÇ. DR. EMİNE AYYILDIZ KİMDİR?

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. 2000 yılında aynı bölümde başladığı yüksek lisans eğitimini 2004 yılında tamamladı. Eylül 2001- Mayıs 2002 arasında, Amerika’nın Massachusetts eyaletindeki Perkins Görme Engelliler Okulu (School for the Blind)’nda, çok engelli görmeyen çocuk ve gençlerin eğitimi konusunda katıldığı Eğitim Liderliği Programı’ndan mezun oldu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nde başladığı doktorasını Haziran 2012’de tamamladı. 1998 yılında Psikolojik Danışman olarak atandığı Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu’ndaki görevine, Şubat 2006’dan Ekim 2010’a kadar “Erken Müdahale ve Çok Engelliler Birimleri”nden ve İş Okulu’ndan sorumlu müdür yardımcısı olarak devam etti. Temmuz 2011 ile Nisan 2012 arasında, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Metin Sabancı Özel Eğitim Okulu kurucu müdürü olarak görev yaptı. Ocak 2013-Temmuz 2015 tarihleri arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı görevlerini üstlendi. Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği (2008-2009) ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nde (2014-2015) ve Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği (2010-devam ediyor) ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programları (İngilizce-2013 devam ediyor- ve Türkçe-2013-2015 bölümlerde)’nda misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi. ICEVI (Görme Engelli Kişilerin Eğitimi Uluslararası Konseyi) Türkiye ülke temsilcisi, Ayşe Nurtaç Sözbir Günebakan Çok Engelli Görmeyen Çocuklar ve Ailelerine Destek Derneği Genel Sekreteri ve Türkiye Beyazay Derneği Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı’dır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanlığı ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini sürdüren Dr. Ayyıldız, evli ve iki çocuk annesidir.

Çalışma Alanları: Görme engelli, çok engelli görmeyen çocuklar ve görme-işitme engelli çocukların erken müdahale çalışmaları ve aile eğitimleri, bu çocuklarla çalışacak öğretmenlerin eğitimi, erken çocukluk dönemi ve okul öncesi eğitim, Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP).