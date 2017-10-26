Mehmet Metiner’in “İYİ Parti” yorumu…

Meral Akşener, önderliğinde kurulan İyi Parti ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Umarım Meral Hanım, bir kadın olarak siyasete renk katar.

İyi Parti, çok konuşulacağa benziyor. Eleştiriler filan elbette olması gerekenler. Bir de olmaması gerekenler var, mesela Ak Parti Milletvekili Mehmet Metiner’in yorumu gibi.

Metiner’in, bir iktidar partisinin milletvekili olarak kendisine düşen önce tebrik etmek sonra eleştirmektir. Zira parti kurarak söz sahibi olmak isteyenlerin, darbe girişimiyle söz sahibi olmak isteyenlerin yanında geçiş üstünlüğü vardır. Bunu da en çok iktidar partisi takdir etmelidir.

“İYİ Parti’nin arkasında kim var, kim destekliyor?” sorusunun cevabını ancak MİT verebilir. Varsa FETÖ ile bir bağlantısı, gerekeni yapar. Varsa bir bağlantı, adalet hüküm verir. Bu her şeyin altında FETÖ var dayatmasından gına geldi…

Nedense ülkemizde her siyasi parti kuruluşunun ardında bit yeniği aramak bizim olmazsa olmazlarımızdandır.

Bugünün tartışmaları Ak Parti kurulduğu dönemde de hararetle yapılıyordu hatırlarsanız. Çok acımasız eleştiriler Tayyip Bey ve partisi için de yapılmıştı.

Sanırım Mehmet Bey hatırlamıyor; çünkü hatırlamış olsaydı İYİ Parti mensupları hakkında "Şuradan buradan kopmuş, hiçbir partide kendine gelecek bulamayacağı anlaşılan çer çöplerle siyaset yapılarak başarılı olunmuş olsaydı bundan önce pek çok parti başarılı olurdu" ifadelerini kullanmazdı.

“Hiç yakışmadı.” diyeceğim ama Metiner’in sorunlu bir siyaset anlayışı var. Ve ne hikmetse partisine zarar verdiğinin ne kendisi ne de diğerleri farkında.

Gerek televizyon programlarında gerek yazılarında Ak Parti’ye o kadar kutsiyet atfedip, liderini ve kendilerini öyle insani hatalardan arınmış bir hâle koyuyor ki; anlamak mümkün değil.

Tayyip Bey zaman zaman “Hata yaptık” filan diyor ama ne mümkün bunu Mehmet Bey’e anlatmak.

Metiner’e göre; Ak Partililer hata yapmaz, kavga yapmaz, küsmez ve ülkenin geleceğini düşünen tek partidir.

Hiç unutmuyorum, 2015 yılında bir televizyon programına katılmıştı Metiner. Bir akrabasının atanmasıyla ilgili olarak “Akraba olduğu için atanma olmaz ama şunu da söyleyeyim; biz inançlı insanlarız değil mi? Cuma namazına gittiğimizde her hafta hutbede ne okunur? 'Akrabalarını koru, kolla.' der." demişti.



Sunucunun “O zaman sizin yaptığınız bu mu?” sorusuna ise, “Vallahi sen Allah'ın ayetine bile karşı geliyorsan ben sana ne diyeyim?” cevabını vererek dikkatleri üzerine çekmişti. Düşünebiliyor musunuz; oy verirken, seçtiğiniz kişilerin akrabalarının devlet kurumlarında görev almasını da onaylıyorsunuz Mehmet Bey’e göre. Ayeti bile bu şekilde yorumlayan bir insanın siyaseti farklı yorumlamasına şaşırmamak gerekiyor. Asıl şaşılması gereken, kimsenin çıkıp da bu gidişata DUR dememesi.