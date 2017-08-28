Kılıçdaroğlu, donla denize girseydi yine halkın adamı olacak mıydı?

Kılıçdaroğlu’nun atletli fotoğrafını sevmeyenlerdenim. Ne Kılıçdaroğlu’nu ne de bir başkasını rencide etmek değil niyetim sadece bir kadın vatandaş olarak düşüncelerimi yazacağım.

Atlet ve don erkekler için iç giyimdir. Atlete tişört muamelesi yapılması bu gerçeği değiştirmez. Belki ailemde tanık olmadığım için bir erkeğin aile içi bile olsa sofraya – masaya atletle oturmasını hoş bulmam.

Bir Türk erkeği aile sofrasına atletiyle oturur ama asla misafirinin karşısına çıkmaz. Bir siyasi parti lideri de dört duvar arasında istediği gibi yaşayabilir ama fotoğrafla dahi olsa halkının karşısına çıkmamalıydı.

CHP’li arkadaşlar maalesef bir fotoğraf karesiyle koskoca Adalet yürüyüşünü hiç etmiştir. CHP’nin, önce kendi liderine bir reklam yıldızı muamelesi yapmaktan ve “Reklamın iyisi kötüsü olmaz” yaklaşımından vazgeçmesi lazımdır.

Samimi olarak ‘atletli fotoğraf’ ile halk adamı imajı vereceğini düşünenlere bir sorum olacak; Kılıçdaroğlu, donla denize girseydi yine halk adamı olacak mıydı? Zira halkımız beyaz donla denize girmeyi çok seviyor.

Ersoy Dede haklı “Kimseyi yemeyin Ertuğrul Bey.”

Ertuğrul Özkök’ün’, Kılıçdaroğlu’nun atletli fotoğrafını destekleyen yazısına istinaden Ersoy Dede “… Verebiliyorsan kendi atletli fotoğrafını ver” çağrısı yapmıştı.

Ertuğrul Bey, arşivinden en atletli ve artistik fotoğrafını (!) koyarak çağrıya cevap verdi ama olmadı, zira kast edilen atletle fotoğraftaki atletin yakından uzaktan ilgisi yoktu… Ertuğrul Bey’i az çok tanıyan herkes bilir ki, kendisinin böyle bir fotoğraf karesinin olması mümkün değil.

Bu yüzden Ersoy Bey haklı; “Kimseyi yemeyin Ertuğrul Bey.”

Ahmet Eşref Fakıbaba’ya FINDIK daveti…

Hazır fındık zamanı geçmemişken ve fındık fiyat tartışmaları da tazeliğini korurken; aslen Şanlıurfalı olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba’yı fındık toplamak üzere köyümüze davet etmek istiyorum.

Eminim fındığın macerasını köylüden dinleyince yapılan haksızlığa “DUR!” diyecektir.