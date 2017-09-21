Kâbe imamının insanlık (!) için duası…

Kâbe imamlarından Sudeysi, namaz kıldırırken en çok ağlayan imamlardandır. Sudeysi, aynı zamanda Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı’nı yürütmektedir.

Mekke’ye ilk defa giden Türk arkadaşlarım, namaz kıldırırken ağlayan Sudeysi’yi dinleyince bana “Acaba neden bu kadar sık ağlıyor?” diye sorarlardı, ben de “Sanırım okuduğu ayetlerden etkileniyor.” cevabını verirdim.

Geçen gün İslam Âlemi Birliği’nin düzenlemiş olduğu konferansta konuşmacı olarak katılmak üzere New York’a giden Sudeysi’nin açıklamalarını okuduktan sonra niçin ağladığını daha iyi anladım.

Kendisi "Bugün, Suudi Arabistan ve ABD; dünyanın iki kutbu. Allah'a hamdolsun dünyayı birlikte yönetiyorlar." deyip iki ülkenin insanlık için atacakları adımlar (!) için güzel temennilerde bulunduktan sonra sözlerini Amerika ve Başkanı Trump’a dua ederek tamamlamış.

Sudeysi, zannımca Trump’ın Suudi Arabistan’ı da yönettiğinin de farkında ama belli etmiyor.

Kendi ülkesinin kadınlarının yaşam hakkı ve özgürlükleri için adım atmayan bir ülke dünya için ne yapabilir hiçbir fikrim yok ama demek ki varmış bilmediğim bir şeyler.

Bundan sonra “Ayşe, bu Kâbe İmamı neden ağlıyor?” diye soranlar olursa “Mutluluk gözyaşları…” diyeceğim. “Hayır duası ettiği yöneticilerinin dünyaya getirdikleri refah seviyesine, Filistin’de, Yemen’de, Suriye’de, Arakan’da yaşayan çocukların mutluluğuna (!) ağlıyor.”

Bir Türk vatandaşı olarak rahatsız olduğum iki olay;

Yılmaz Özdil’in 19 Eylül tarihli yazısında yer verdiği gazilerimizin sözleri bir Türk vatandaşı olarak beni derinden üzdü.

Şehitlerimize gösterdiğimiz minneti, saygıyı neden gazilerimize gösteremiyoruz? İllaki ölmeleri mi gerekiyordu itibar görmeleri için?

Ve Fetö soruşturması kapsamında yargılanan gazetecilerin tutuklu yargılanmalarına devam edilmesi. 15 Temmuz gecesi darbe gerçekleşseydi tutuklu olan gazetecilerin ne tavır alacağını, darbeyi alkışlayıp alkışlamayacağını elbette bilemeyiz. Lakin elindeki silahı milletine doğrultan Fetöcülerle aynı kefeye de koymak da haksızlık olur.