İyi ki varsın R. Tayyip Erdoğan!

Kardeşim “Arakan’daki zulümle ilgili neden bir şeyler yazmıyorsun?” diye sitem ediyor günlerdir. Onu da anlıyorum çünkü ben de takip ettiğim yazarların dünyadaki haksızlıklar ve zulüm karşısında sessiz kalmasını çok eleştirirdim; ta ki o sessizliği ifade edebilecek kelimeleri bulamadığım vakte kadar.

Allah’a seslenmeye utandığım böyle zamanlarda zulme uğrayanlar sırf Müslüman diye İslam ülkelerinin liderlerine seslenmeye lüzum görmüyorum artık.

“Vicdan sahipleri” için mazlumun mensup olduğu dinin herhangi bir önemi varsa, o zaman yansın dünya!

Kendi ülkesindeki çocukların refahı için başka ülkelerde yaşayan masum çocukların katledilmesine seyirci kalan siyasetçilere; Suriyeli Aylan bebeğin fotoğrafına “En etkileyici fotoğraf ödülü” verip, başka Aylan bebekler için stratejilerinden vazgeçmeyenlere Arakanlı çocuk ne ifade edebilir?

Budist rahipler, IŞİD’li Müslümanlar ve din, mezhep vs. bahane ederek zulüm yapanlar bana çok önemli bir şey öğretti. “Kahrolsun ……” ile başlayan sloganlarımız yerine “Kahrolsun vicdandan yoksun insanlar!” şeklinde haykırmamız lazım. Zira zulüm sahiplerinin tek ortak özelliği vicdansızlıktır.

Dilimizde ZULÜM nasıl tanımlanıyor biliyor musunuz? Güçlü bir kimsenin yasaya ve vicdana aykırı olarak başkasına yaptığı kötü, acımasız, kıyıcı davranış, işkence.

O vakit, vicdan sahibi insanların güçlü olmasını temenni etme vaktidir.

Siyasi hesapları ve duyarsızlıkları nedeniyle zulme karşı sessiz kalan liderlerinin aksine kalbi mazlumlarla atan çok insan var biliyorum.

Özellikle son yıllarda masum Müslümanların; gerek zalim Müslümanlardan gerek başka inanış sahipleri tarafından uğradıkları zulme karşı sesini yükselten tek ülke Türkiye.

Dünya liderlerinin sessiz kalarak onayladığı zulme karşı sesini yükselten lider de ülkemizin cumhurbaşkanı.

Bu yüzden iyi ki varsın R.Tayyip Erdoğan…