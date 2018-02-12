Hükümet alınmasın ama belediyelerimiz, bakanlıklardan çok daha hızlı ve çözüm odaklılar

Vallahi kimse alınmasın ama yukarıdaki başlığı savunacak çok fazla argümanım var. Bugün ise duyarlılığı sebebiyle teşekkür etmek istediğim bir kuruma yer vermek istiyorum köşemde.

Bayrampaşa’da, evimizle metro arasındaki güzergahta gidiş gelişlerimizde bir grup kedinin yağmurlu havalarda ıslandığını görüyorduk. Mahalle sakinleri üşümemeleri için altlarına kilim sermişler ve düzenli olarak yiyecek veriyorlardı ama kediler ıslanıyordu.

Kedilere başlarını sokacak bir ev lazımdı. Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı olan ve her sorunda alo dediğim İsmail Ağabeyimiz’i aradık. Hatta ıslanan kedilerin fotoğraflarını göndererek “bu arkadaşların başını sokacak bir eve ihtiyacı var” diye duygu sömürüsü yaptık.

“Olur tabiî ki. Zaten bizim İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle birlikte yaptığımız bir projemiz var. İlçemizde yaşayan kedi ve köpekler için kulübeler yapıp değişik bölgelere yerleştireceğiz. Başka projelerimiz de var, haberin yok” deyince soluğu Bayrampaşa Veteriner Müdürlüğü’nde aldım.

(Mahallemizdeki kediciklerin iki katlı müstakil evinin fotoğrafı)

Son günlerde hayvanlara işkence eden insanların ve kurumların haberlerinden yorulan gönüllerimize iyi gelir diye düşündüm.

Bayrampaşa Veteriner Müdürlüğü, insanların yoğun gittiği bir parkın içinde yer alıyor. Çok sayıda kedisi olan bir park.

Veteriner Müdürü Tayfun Nasuhbeyoğlu, ilçe sınırları içinde yaptıkları ve gelecekte yapmak istedikleri projeleri de büyük bir gurur ve heyecanla anlattı.

Biliyorsunuz, İstanbul’da her belediyenin ücretsiz hizmet veren bir Veteriner Müdürlüğü yok. Bayrampaşa, bu konuda şanslı ilçelerden biri. Kendi alanında ilklerden. Tayfun Bey, vatandaşlar tarafından belediyeye gelen istek ve şikâyet telefonlarında üçüncü müdürlük olduklarını söyledi. Nitekim biz söyleşi yaparken de bir yerde yaralı hayvan olduğu bilgisi geldi ve hayvan ambulansı hemen olayın olduğu bölgeye yönlendirildi.

Veteriner Müdürlüğü’nde klinik hizmetleri veriliyor. Muayene ve aşıları yapılırken de ilçe sınırları içindeki sahipli ve sahipsiz kedi ve köpekler mikroçiple kayıt altına alınıyor.

Yapılan çalışmalar muayene/operasyon, aşı ve mikroçip uygulamaları olmak üzere 3 alt başlıkta toplanıyor. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile yapılan protokolle kemik kırıkları olan vakaları fakülteye gönderilip tedavileri yapılıyor. 70 hayvanın kalabileceği barınak da var Bayrampaşa’da.

Bunların yanında yaptıkları çok anlamlı bir çalışma da, çocuklara hayvan sevgisini ve saygısını öğretmek adına ilçe sınırları içindeki bütün ilköğretim öğrencilerine özel bilgi kartları dağıtmaları.

Bayrampaşa Belediyesi’nin veteriner kliniği var, ambulansı var, barınağı var ama bunlarla yetinecek gibi görünmüyor. Yapmak istedikleri muhteşem bir kompleksten bahsetti Tayfun Bey.

Bayrampaşa Şehir Parkı içinde kapalı alan 1000 m2’si açık olmak üzere 3000 m2 kullanım alanlı büyük bir kompleks düşünüyorlar.

Kompleks içinde, bir hayvanın muayenesinden ameliyatına, ultrasondan röntgene kadar her türlü müdahalenin yapılabileceği ferah mekânlar olacak.

Hayvanlar ve bitkiler âlemine ait kitap, dergi, fabl türü eserlerden oluşan özgün bir kütüphanesi olacak. Özellikle çocukların bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Bu çalışma, gelecek yıllarda hayvanlara işkence edilen görüntülerin bitmesi adına çok önemli. Şehirleşmenin artışı ile beraber çocuklarımız en çok bilinen çiftlik hayvanlarını dahi sadece televizyonlarda görebiliyor. Oluşturulması planlanan “Çiftlik Hayvanları” bölümü ziyaret edilebileceği gibi, çocuk ve gençlerimizin bakım ve besleme yapabileceği ortam sağlanacak. Böylelikle merhamet, sorumluluk ve sevgi gibi kavramları içselleştirebileceği ortam sağlanacak.

Tayfun Bey, Çiftlik Hayvanları projesiyle çocukların ve gençlerin teknolojik bağımlılıklarının azaltacağını planladıklarını söylüyor.

Hayvan İskelet Müzesi de olacak bu komplekste. Öğrenciler eğitim amaçlı bu müzeyi gezerken vatandaşlar için de çok değişik bir deneyim olacak.

Veee çok önemli bir şey daha var. Alttan ısıtmalı ve iki bölümden oluşan kulübeler, preoperatif, post operatif, yavrulu anne, müşahede, tedavi, soğuk hava deposu, vs bölümlerin olduğu bir bakımevi olacak.

Yani daha ne olsun?

Hayvan bakımını bir iş olarak görmeyip daha iyisini yapmak için gayret eden herkese çok teşekkürler. Böyle güzel çalışmalar yaptığı için de Bayrampaşa Belediyesi çalışanlarına, Başkan Atilla Aydıner’in nezdinde teşekkür ederim. Sevgili İsmail Gemici’ye ve tabii İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine de…

14 ŞUBAT İÇİN TAVSİYELER

14 Şubat yaklaşırken sevgililer için yapılan hediye tavsiyeleri bu yıl biraz farklı gidiyor. Sevimli bir hediye kapsamında görülen oyuncak ayılar kadınlara gına getirmiş durumda örneğin. Kadınlar artık oyuncak ayı filan istemiyor beyler haberiniz olsun.

Bunun dışında alınmaması gereken hediye seçeneği var ki, tam bir duyarlılık ve sorumluluk örneği.

Petshop’larda satılan hayvanların satın alınarak sevgiliye hediye edilmesi… Bir hayvanı sevmekle onun sorumluluğunu almak arasındaki görünmeyen büyük farkı hesap edemeyen sevgililer birçok hayvanın ziyan olmasına neden oluyor maalesef.

Petshop’lardaki hayvan satışlarına yasak getirilmesi temennim. Ama yasak gelene kadar bizler de almayarak bu sektörün ortadan kalkmasını sağlayabiliriz.

Hayvansever sevgilisine hediye alacaklara hem hesaplı hem de iki tarafı vicdanen rahatsız etmeyecek bir önerim var.

“Önerin nedir?” diye sorarsanız söyleyeyim; Kedi / köpek evi veya kuş yuvası hediye edebilirsiniz mesela. “Nereden bulabilirim?” derseniz, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nı arayın derim.

Engelli arkadaşlarımız Murat Hocalarıyla birlikte muhteşem evler yapıyorlar. Üstelik çok hesaplı. İrtibat Tel: 0212 630 16 16

Sadece 14 Şubat’ta değil her zaman sevgiyle kalın…