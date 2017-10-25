Hollywodd’un kadınlarını kurtaracak Türk kadını kim?

Geçtiğimiz haftalarda dünya gündemi Hollywood’un ABD’li film yapımcısı Harvey Weinstein’in cinsel taciz ve tecavüz haberleriyle çalkalandı. Birçok ünlü kadın oyuncu itiraflarda bulundu, yaşadıklarını paylaştı vs.

“Nedir bu kadınların erkeklerden çektiği?” demeye kalmadan en az 38 kadın daha yönetmen James Toback tarafından cinsel tacize uğradığını itiraf etti.

Bu itiraflardan sonra anladım ki kadına bu dünyada huzur yok arkadaş.

Weinstein olayından sonra ABD’li modacı Donna Karan “Önce kendimize bakmalıyız. Dünyada kadınlara yönelik muameleye dikkatli bakmalıyız. Haiti, Afrika ya da gelişmekte olan ülkelerde kadınların durumu çok zor. Ülkemizde durum farklı. Bence durum kendimizi nasıl sunduğumuzla da alakalı. Biz ne istiyoruz? Tüm bu cazibe ve cinselliği öne çıkararak biz aranıyor olabilir miyiz?” açıklamasını yaparak arkadaşına sahip çıktı.

Yalnız tecavüzcü de olsa bir insana olunabilecek en kötü destek ifadeleriydi. Tecavüzcü bir adam için kadının kendisini sunmasına gerek yoktur, zira her hareketi sunum olarak görür. Değil dekolte, çarşaf giyseydi o oyuncular için hiçbir şey değişmezdi. Bunu dünya anladı da Karan nasıl algılayamadı hayret “Hastalıklı bir ruha sahip” dese daha anlaşılır olurdu.

Neyse, benim konuyu kaleme alışımın sebebi başka.

Oyuncuların itiraflarını okudum, hemen hemen hepsinin devam eden tacizlere karşı sessiz kalmasının sebebi “kariyerlerinin bitecek olması” korkusu. Bu ne kadar geçerli bir nedendir bilemiyorum ama itiraflardan anlaşılıyor ki, Dünyanın en prestijli ödülü olan Oscar’ı almak bile kadının yaşadığı aşağılanmışlık duygusunu yok etmiyor.

Neye üzüldüm biliyor musunuz? Öyle elin Hollywood’undaki tecavüzlere mi üzülüyorsun diye yargılamayın. Düşünün; Amerika gibi bir ülkede yaşayan, bu kadar akıllı ve güçlü kadınlar, yıllarca sapık bir adamın tacizine sadece kariyerleri zarar görecek diye ses çıkaramıyorsa mahalle baskısı ve ölüm tehdidi altında olan kadınlar nasıl çıkaracak?

Bu kadınların suskunluğunu aklım almıyor, mantığım kabul etmiyor. Şu soruları soruyorum kendime günlerdir;

Weinsten suçlu, tamam da yıllar boyunca kariyeri zarar görmesin diye tacizlere ses çıkarmayan kadınlarda hiç mi suç yok?

Bugün istediği kariyere ulaştıktan sonra tacizi itiraf eden kadınlar mı CESUR, yoksa oyunculuk kariyerinin sekteye uğraması uğruna tacize DUR demiş ve haliyle Oscar’a aday olamamış oyuncular mı?

Bu arada Hollywood’a önerim, bu yaşananları film yapın ama bu sefer yönetmen ve yapımcı kadın olsun lütfen.

Aklınızda bulunsun bizim Gülse Birsel güzel filmler yapıyor, ayrıca eksikliklerinizle ilgili tespitleri ve önerileri var. Hem kadınlarınızı hem geleceğinizi kurtarabilir.