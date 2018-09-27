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Ayşe Baykal

Ayşe Baykal

aysebaykalrenkleri@gmail.com

Gündeş & Zarrab

27 Eylül 2018

Reza Zarrab’ın gözaltına alınma süreci ve gardiyanlara rüşvet vererek cezaevine kadın alma olaylarının bir kurgu çerçevesinde gerçekleştiğini düşünenlerdenim. Bunu da 06.12.2017 tarihli yazımda belirtmiştim. Gündeş ve Zarrab’ın birbirinden vazgeçmediklerine inandım ve inanmaya da devam ediyorum.

Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde kızıyla birlikte eşini görmek için Amerika’ya giden Gündeş’e gösterilen tepkileri  anlamlandıramadığımı yazmak istedim bugün. Öncelikle belirteyim, Ebru Gündeş’in damar şarkılarıyla mest olanlardan değilim. Karakterim herhangi bir sanatçının hayranı olmaya da müsait değil.  

Konunun ilgimi çekmesinin nedeni ise uzun zamandır iç dünyamda sorguladığım bir sorunun cevabını arıyor olmamdı. Gündeş ve Zarrab  görüşmesi bu soruyu tetikledi.

Hayat bazıları için karmaşıktır. Örneğin; iyi (iyi göreceli bir kavram olmakla birlikte genelleme için kullanıyorum)  bir aileye  veya eşe sahip olanları şanslı,  aksi durumda olanları şanssız olarak nitelendiririz.  Toplumun onayladığı – takdir ettiği veya acıdığı – bir hayatınız varsa sorun yok.

Sorun, toplum veya  hukuk nezdinde suçlu  olan kişiyle ilişkinizde ortaya  çıkıyor.  Varsa kan bağınızı yoksa kalp bağınızı koparmanızı istiyor toplum. Çok enteresandır, filmlerde dolandırıcı, kanun kaçakçısı  vs. suçlu bir adamın aşkına hayranlık duyarız, onu bırakmayan kadını alkışlarız. Ama  gerçek hayata geldi mi  iş başka.  Kim bilir günün birinde Gündeş-Zarrab ilişkisini beyazperde de izleyebiliriz. Belki  o zaman  “Bu hususta haksızlık yapmışız, nereden bilebilirdik?” deriz.  Zira bir şeyi onaylamamız için özeli bilmemiz  bilmemiz gerekiyor.

Diyelim ki yanılıyorum, medyada yazıldığı çizildiği gibi Gündeş, Zarrab’la  olan evliliğini korku temelli yürütüyor. Zarrab’ın çocuğuna zarar vereceğinden filan korkuyor ve Amerika’ya hesaplaşmaya gitti.

Söyler misiniz;  Gündeş,  Zarrab’ın yanına ister hesaplaşmak, ister sevişmek için gitmiş olsun bizim onu yargılamaya hakkımız  var mı?

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