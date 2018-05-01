Genelkurmay Başkanlığı’nın dikkatine…

Her ne kadar bedelli askerlik taleplerine karşılık, Cumhurbaşkanımız “…Bedelli askerlik, şehitlerimize ve gazilerimize saygısızlık olur.” diyerek noktayı koymuş görünse de dönüp dolaşıp masasına geleceği kesin.

Şahsen, bedelli askerliğin şehitlere ve gazilere saygısızlık olacağını düşünmüyorum. Lâkin “Parayı veren askerlikten muaf olsun, parası olmayan askerlik yapsın.” da demiyorum. Adil bir çözüm bulunsun ve askerlik mecburi olmasın.



Neden böyle düşündüğüme gelince… Bildiğiniz üzere, engelli istihdamı alanında çalışıyorum. İşe girmek için başvuran arkadaşlarımızın kayıtlarını oluştururken engeliyle ilgili bir takım sorular soruyoruz. Bunlardan biri de engelinin doğuştan mı, sonradan mı olduğu...

Net sayıyı hatırlamamakla birlikte askerlik hizmetini yaparken engelli olan birçok engelli genç gördüm. En sonuncusu ise yapmış olduğumuz resim yarışmamızda dereceye giren Mehmet Günay Güvener. (Hikâyesini yakında paylaşacağım.)

Bahsettiğim, engel grubu herhangi bir yaralanma sonucu gerçekleşmiş bir durum değil. Askerlik yapan bir erkek bedensel engelli kaldığı zaman gazi oluyor. Gazilik unvanıyla birlikte bazı hukuksal hakları oluyor.



Benim dikkat çektiğim durum ise; askerlik esnasında engelli kalan ama hiçbir hukuksal hakkı olmayan gençlerin olduğu durum. Askerliğin baskısını kaldıramayan bazı gençler şizofren, bipolar gibi psikolojik rahatsızlığa yakalanabiliyor. Askerden muaf oluyorlar ama gazilik unvanları olmadığı gibi hiçbir sosyal hakları da olmuyor.

Nasıl ki askerlik yaparken trafik kazası sonucu veya silahla yaralanan bir genç gazi sayılıyorsa, gerek ortamın gerek çatışmaların etkisiyle psikolojik olarak rahatsızlanan gençlerinde gazi sayması gerekir. Çünkü ülkemizde psikolojik engeli olan insanların iş bulma ihtimalleri çok zayıf.

Vatani görevini yapan bir genç -ister fiziksel ister psikolojik olarak zarar görmüş olsun- eşit hakka sahip olmalı. Biri onurlandırılırken diğeri kaderiyle baş başa bırakılmamalı. Bugün engelli raporu olanlar askerlikten muaf tutuluyor. Hâlbuki askere alınacak gençler fiziksel muayeneden geçtikleri gibi, ruhsal olarak da muayeneden geçirilmeli.

Bedelli askerlik hizmet talebinde bulunan insanların taleplerini siyaset dışında bırakmalıyız.

Bedelli askerliğin içeriği güncellenebilir ve çeşitli nedenlerle askerlik yapmak istemeyen gençler muaf tutulabilir. Ayrıca “Profesyonel Askerlik” olarak tanımlanan hizmeti de kadın ve erkekler olarak ayırmadan isteyen ve bu konuda gerekli donanıma (/yeterliliğe/yetkinliğe) sahip bireyler yapabilmeli.

En önemlisi de bunları konuşmalı ve tartışabilmeliyiz. Genelkurmay Başkanlığı’nın dikkatine sunarım.