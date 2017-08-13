Cuma günü Maçka’daydım, ambulanslar yoğun olarak geçince köylüler “Bu kadar ambulansın geçmesi hayra alamet değil, teröristler yine askerimizi vurdu.” yorumunu yapınca anlam verememiştim. Benim aklıma trafik kazası gelmişti, onların aklına terör. Keşke ben haklı çıksaydım çünkü insanımızın bu korkuyla yaşıyor olması, kabullenmesi çok acı bir durum.

Dün yolcu ettik Eren’i… Maçka Merkez Camii “İyi ki varsın Eren!” demek için toplanan yüzlerce insanla doluydu. Maçka Belediye binası Türk Bayrağı ve “Eren Bülbül, Maçka seni unutmayacak!” pankartı ile kaplanmıştı. Eren’i sadece Maçka değil Türkiye unutmayacak.

Karadeniz’in yeşilliği içinden mavi mavi bakan gözlerini her zaman hatırlayacak Türkiye.

Köyümün yeşiline, kan yakışmıyor…

Eren’im…

Sen “Biri de çıkıp demiyor ki, EREN iyi ki varsın. ” dedin. Kim bilir, bir kişiye miydi mesajın ama milyonlar sana “İyi ki varsın” dedi. Sen nasıl bir sitem ettin ki, tüm Türkiye seni “İyi ki varsın Eren” diye uğurladı.

Nasıl temiz bir yüreğin var ki, ne dilediysen Allah fazlasını verdi sana. Biliyor musun, çok az insana nasip olur böyle bir sevgiyi kazanmak. Bize, sevdiklerimize “İyi ki varsın” demeyi öğrettin. Kendi adıma sana söz veriyorum, varlığından mutlu olduğum insanlara artık “İyi ki varsın” diyeceğim.

Herkesin yüreğini yakarak gittin küçüğüm. Sana “küçüğüm” dediğim için kızacaksın belki ama sen, yüreği büyük, dünya yakışıklısı delikanlımızsın aslında. Kendinden büyüğünün de küçüğünün de saygısını kazanmış şehidimizsin. Sen, askere gidince şehit olmayı istedin, şehitlik sana çok daha erken geldi.

Seni tanıyan, tanımadan seven bir sürü insanla birlikte hüzün gözyaşlarıyla uğurladık. Eminim, baban seni sevinç gözyaşları ve gururla karşılamıştır.

İyi ki seni tanıdık Eren… Görüşünceye dek Allah’a emanet ol.