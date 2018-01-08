En iyisi siz bu talebinizi Hayrunnisa Gül’e iletin

Geçtiğimiz hafta kaleme aldığım “Erdoğan ve Gül’ün yol ayrımı” yazım üzerine birçok mail aldım okurlardan. Ortak eleştirileri; Gül’ün KHK vs. açıklamalarına ve aday olma ihtimaline tepki göstermemiş olmam. Ortak talepleri de “Abdullah Gül aday olmaması.”

Yazımda bu konuyla ilgili çok fazla yorum yapmak istemediğimi belirtmiştim. Artı olarak da gündemimi bir olaya kilitlemek ve mütemadiyen aynı konuyu yazmak istemiyorum.

Okurlarımız “Gül’ün aday olmasını istemiyoruz, bunu kaleme alın” diyorlar. Ben de sevgili okurlarımıza diyorum ki; “Bu mevzuyu benim veya başka yazarların yazıp yazmaması bir şey değiştirmez. Gelin, siz bu talebinizi Hayrunnisa Hanım’a iletin.”

Zira medyaya yansıyan iddialara göre (yalanlanmadığı için atıf yapıyorum) Hayrunnisa Hanım, eşinin 2019 seçimlerinde aday olmasını çok istiyormuş. Hayrunnisa Hanım, eşinin aday olmasını istiyorsa şansınız yok gibi ama denemekten zarar gelmez. En azından sesinizi daha etkili bir mecraya duyurmuş olursunuz.

Gül’ün aday olma ihtimaline karşılık bu kadar tepkiyi anlamlandıramıyorum açıkçası. Milletin içi ne kadar doluymuş arkadaş; ne var ne yok ortaya döküldü. Ben olsam Gül’ün yerinde “Madem bu kadar üstüme geliyorsunuz, aday oluyorum” der konuyu kapatırdım ama adeta bir sabır taşı.

Buradan kendisine sesleniyorum; Allah aşkına bir şey söyleyin, bir açıklama yapın da herkes bir rahat etsin.

Abdullah Gül aday olmazsa ne olur bilemem ama aday olursa ne olacağını çevremi gözlemleyerek tahmin edebiliyorum.

Hele hele Saadet Partisi, Gül’ü aday gösterirse değmeyin benim yaslı gönlüme misali olacağız.

Neden mi? Saadet Partililer “Vakti zamanında bizi terk edip giden bir insanı bugün nasıl aday gösteririz?” diye tepki gösterecek. Ak Partililer, “Abdullah Gül, daha dün size göre davasına ihanet eden bir adamdı. Bugün ne değişti?” diye tepki gösterecek.

Elbette siyasette her şey olabilir ama bunu tabana anlatmak çok kolay değil. Anlayacağınız, bizim mahalleyi zor ve karmaşık günler bekliyor…

Nasıl diyorduk biz Türkler? “Hayırlısı olsun”