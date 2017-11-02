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Ayşe Baykal

Ayşe Baykal

aysebaykalrenkleri@gmail.com

Devlet hastanelerinde öncelikli hastalar karmaşası

2 Kasım 2017

Ehliyetimi yenilemek için devlet hastanesinde göz muayenesi olmam gerektiği söylendi. Ben de evime yakın olan Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne gittim.

Telefonla aldığım randevuda yanlış anlaşılma olunca numara aldım ve sıramı beklemeye başladım. Fakat muayene odasına sırada bekleyen hastalardan ziyade jandarma eşliğindeki tutuklular ve hastane görevlilerin yanında getirdikleri yakınları giriyor. Ama öyle bir iki değil mümkün değil sıra ilerlemiyor. Herkes söyleniyor filan.

Nihayetinde hastane temizlik görevlisi olan bir adam yanındakilerle birlikte doktorun odasından çıkınca dayanamadım “Beyefendi bu kadar insan bekliyor, siz niye sıra beklemiyorsunuz?” diye sordum. “Ben burada çalışıyorum, niye bekleyeyim? Ağabeyimi muayene ettirdim.” dedi. “Sizin muayene olma önceliğiniz yok, yetkililere söyleyeceğim.” dediğimde ise “Kime istersen söyle…” havasını takınarak gitti.

Doktora nedenini sorunca aldığım cevabı buraya yazmak istemiyorum.

Durumu ALO 184’e bildirdim fakat görevlinin ismini bilmediğim için şikâyetimin geçerli olamayacağını ifade ettiler. Özel hastanelerde personelin ismi yazar fakat devlet hastanelerinde böyle bir uygulama yok maalesef.

Bu tarz olaylar o kadar sık yaşanıyor ve vatandaşlar o kadar bunalmış ki…

Hastanede 65 yaş üstünün ve 7 yaş altı çocukların muayene olma önceliği olduğu yazmasına rağmen tutukluların, çalışan yakınlarının önceliğe alınması nedir?
Bir vatandaş olarak sağlık alanında, bu kadar devrim yapmış bir kurumdan;

Devlet hastanelerindeki bu laubaliliğe bir son verilmesini,

Öncelikli hasta tanımlamasının dışında uygulama yapılmamasını,

Tüm hastane çalışanlarının ad ve soyadlarının yakalarında yazılı olmasını,

ivedilikle rica ediyorum.

 

 

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