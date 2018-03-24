“Detoks, botokstan farklı bir şeydir.” açıklamasını yaptığımız günler geride kaldı

İlgili ilgisiz, bilgili bilgisiz kişiler tarafından online olarak detoks tavsiyeleri verilmekte sosyal medyada. Detoks gün geçtikçe “ödem atmak ve toksinlerden arınmak”tan “kısa yoldan kilo verme”ye doğru evrilmekte.

Elbette bu işi hakkıyla yapanlar var. Lâkin vatandaş, kimin iyi kimin kötü olduğunu ayıracak bilgiye sahip olmayabilir. Özellikle kadınların ilgi gösterdiği detokslar bilinçsiz yapıldığı takdirde sağlık sorunlarına neden olabilir.

Ben bugün sizlere bir detoks merkezinden bahsedeceğim. Günümüzde detoks merkezleri bir hayli revaçta ve gitgide sayısı artmakta. Hem tatil hem detoks yapmak isteyenler için bir alternatif olması açısından güzel bir gelişme.

Yetkili kişilerce uygulanan detoks merkezlerinde hem sağlıklı beslenmeyi öğrenebilir hem dinlenebilirsiniz. Fakat bir sorun var; detoks merkezlerinin fiyatları orta gelir gurubu için yüksek. Zamanla bunun da aşılacağını düşünüyorum. Bugün sizler için ülkemizde hizmet veren ilk detoks merkezlerinden biri olan The LifeCo’nun Genel Müdürü Figen Tuncsav’la bir söyleşi yaptık. The LifeCo, ünlüleri sık sık ağırlayan bir merkez. Tahmin edeceğiniz üzere kendilerine “Fiyatlar neden yüksek?” diye de sordum.

Figen Hanım, öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Ben Figen Tuncsav. Kurucusu olduğum bir dış ticaret şirketinde yönetici olarak çalışırken The LifeCo’nun kurucusu Ersin Pamuksüzer tarafından gelen teklifle birlikte dokuz sene önce The LifeCo ailesine katılmış ve hayatı değişmiş bir kişiyim. “Neymiş bu sağlıklı yaşam? Bir bakayım…” diye başladığım hikâyenin son beş yılında şirketin genel müdürlüğü görevini yapıyorum.

Sağlıklı beslenme ve detoks sistemiyle ilgili merkezlerinizle ülkemizde ilklerdensiniz. Yola çıktığınız günle bugün arasında talep açısından nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz?

Biz 2006 yılında Bodrum merkezimizle işe başladık. O zamanlar detoksun, beslenme programlarının ve bunların sağlığımıza yansımalarının neler olduğu ve neden gerekli olduğu pek bilinmiyordu. “Botoks mu yapıyorsunuz siz orada?” gibi sorularla karşılaşıyorduk, misafirlerimizin tereddütleri vardı.

Geçtiğimiz on yıl içinde bize dayatılan toksik yaşam tarzına karşı nasıl sağlıklı yaşanabileceğini bilmek ve sağlığımıza yatırım yapmak bir mecburiyet hâline geldi ve bu konudaki farkındalık her geçen gün artıyor.

Ocak ayı bizim için en düşük sezon olmasına rağmen Ocak 2018’i Bodrum merkezimizde 98% dolulukla kapattık, pek çok misafirimize yer bulamadık. Dolayısı ile fark çok net; “Detoks, botokstan farklı bir şeydir.” açıklaması yaptığımız günlerden, misafirimize yer bulamadığımız yoğunluklara geldik.

Antalya, Bodrum ve Phuket tesislerinizde sağlıklı beslenmenin yanı sıra onkoloji, kalp damar sağlığı, diyabet gibi rahatsızlıklarla ilgili terapi hizmetleri de bulunuyor. Detayları biraz anlatır mısınız?

Sağlıklı beslenmek ve bunu dengeli olarak hayatımıza yayabilmek aslında sağlıklı yaşayabilmenin ilk şartı. Bizim yan etki dediğimiz ama programlarımızın bir parçası olan kilo vermek de işin önemli bir kısmı. Bunlara ilave olarak kişisel rahatsızlıklara dönük doktorların kontrolünde yapılan destekleyici pek çok terapi var. Bunlar ozon terapi, bemer, elekro lenfatik terapi, ewot, infrared sauna, sonic table vb. pekçok farklı ekipmanla uygulanan terapiler.

Merkezlerinize gelen kişiler sağlıklı yeme konusunda hayatlarında kalıcı olarak neleri değiştiriyor?

Biz merkezlerimizde açık büfe bilgileri ortaya koyuyoruz. Bunun ne kadarını kullanacakları, hayatlarına katıp fark yaratacakları misafirimize kalmış.

Herkesin yaşam tarzına göre farklı seçimleri veya uygulamaları olabiliyor ama çok kısaca beslenme ile ilgili önerilerimiz şu şekilde;

- Eti mümkün olduğunca azaltın, süt ve süt ürünleri de aynı şekilde,

- Şeker zaten başlı başına toksik,

- Bolca koyu yeşil sebzelerden alkali beslenin,

- Su içmek şart, mümkünse alkali oranı yüksek bir su tercih edin,

- İşlenmiş, paketlenmiş gıdalardan kaçının, mümkün olduğunca her gıdayı doğada olduğu şekilde tüketmeye çalışın.

- Akşamları yemeyi ne kadar erken keserseniz o kadar iyi.

Detoks yaparken kadınlar mı daha çok zorlanıyor yoksa erkekler mi?

Kadın veya erkek pek fark etmiyor aslında. Vücudunuzun ne kadar toksik olduğu bu süreci zorlaştırıp kolaylaştıran faktör. Zaten sağlıklı bir yaşam tarzınız varsa hiç zorlanmıyorsunuz ama sigara, alkol, bol kahve, stres, işlenmiş gıdalar, hareketsiz bir yaşam sizi özetliyorsa ilk birkaç gün zorlanabilirsiniz ancak sonrasında faydalarını da çok daha fazla hissedeceğiniz bir gerçek.

Merkezlerinizde birçok ünlü ismi ağırlıyorsunuz. Zor müşteri midir ünlüler?

Tam tersi. Pek çok ünlü misafirimiz bizim için çok daha kolay, kaprissiz ve keyifli misafirler oluyor. Daha bilinçli olarak geliyorlar, ne istediklerini biliyor ve sağlıklarını önemsiyorlar. Bizim için en kolay misafir bilinçli misafirdir. Ünlü isimlerin pek çoğu beden ve zihin sağlıklarının öneminin farkındalar, zira onların başarılarına direkt etki eden önemli bir faktör beden, zihin ve ruh sağlığı.

Konaklamalı detoks mu daha başarılı, evde yapılan detoks mu?

Kesinlikle konaklamalı detoks, insan bulunduğu fiziksel ortamın dışına çıkmakla bile hayatında bir fark yaratıyor. Biz The LifeCo olarak holistik sağlık felsefesi ile hizmet veriyor; misafirlerimize birbirinden etkin ve farklı amaçlar için hazırlandığımız 6 farklı beslenme programını master detoks, ketojenik beslenme, anti-aging beslenme (fasılalı oruç), yoga, meditasyon, medikal veya rahatlatıcı çeşitli terapiler, hamam, sauna, masajlar ve bakımlarla tamamlayıp kendisine özel bir program hazırlıyoruz.

Tüm The LifeCo tesislerimizde aynı kapsam ve kalitede hizmeti sağlıklı yaşam takipçileri ile buluşturuyoruz. Doğa yürüyüşleri, nefes terapileri, mindfullnes çalışmaları, seminerler, sağlıklı mutfak workshopları ile programlarımızın daha keyifli ve etkili olmasını sağlıyoruz.

Günün sonunda elbette evde detoks programı yapmak, haftanın belli günlerinde sıvı beslenmek vb. programlar da son derece faydalı ama köklü ve 180 derece bir değişim istiyorsanız bir merkeze gitmekte fayda var.

Ücretlerinizi biraz yüksek bulduğumu söylemeliyim. Orta gelir grubundan vatandaşlarımız için ileriye dönük alternatif çözüm düşünüyor musunuz?

Bu bizim sık duyduğumuz bir söz, “Üstelik yemek bile vermiyorsunuz.” diye de yakınıyor misafirlerimiz.

Aslında fiyatlarımız Türkiye için biraz pahalı olsa da yurt dışındaki muadillerimizin yarısından daha düşük.

Biz, söyle düşünüyoruz; bu sağlığınıza yaptığınız bir yatırım ve program sırasında öğrendikleriniz hayatınız boyunca size ve ailenize uygulayabileceğiniz sağlıklı yaşam kuralları. Bir hastalıkla uğraşmaya başladığınızda harcadığınız bedeller bundan çok çok daha yüksek, dolayısı ile sağlığımızı kaybetmemek için yapacağımız harcamalar çok daha önemli yatırımlar.

Her gelir grubuna hitap edebilmek için ise bir app (uygulama) hazırlıyoruz, içinde pek çok bilgi dolu içerik olan. Ayrıca sağlıklı beslenme, kansersiz yaşam, önleyici tedbirler vb. konularda online kurslar hazırladık. Birkaç ay içerisinde bunları aktif olarak kullanıma sunacağız.

Her insanın vücudunun detoksa ihtiyacı var mıdır?

Vücudunuz bazı belirtilerle sizinle konuşmaya çalışıyor ancak siz onu duymuyor olabilirsiniz.

Aşağıdaki belirtilerin çoğuna sahipseniz; vücudunuz, sizin için iyi bir detoks programına katılma zamanının geldiğini söylüyor…

- Sabahları yorgun uyanma ve geceleri derin uyuyamama

- Bazı içecek ve gıdalardan vazgeçememe; kahve, şarap, asitli içecekler, çikolata vb.

- Enerji düşüklüğü; sürekli yorgun ve sinirli hissetme

- Konsantre olmada zorlanma ve zihinsel bulanıklık

- Doğal cilt renginde matlaşma, renk değişimi ve sivilcelenme

- Vücutta nedeni bilinmeyen ve sık tekrar eden eklem ağrıları

- Kötü kokan nefes

- Ağrılı, duygusal ve hassas geçen regl dönemleri

- Sık sık hastalanma ve soğuk algınlığına yakalanma

- Kronik hâle gelen solunum yolları problemleri ile sık karşılaşma; sinuzit, nezle, vb.