Babalar çocuklarını neden öldürüyor?

Son yıllarda sık sık karşılaşmaya başladığımız “cinnet geçirip çocuğunu öldüren baba” haberleri ciddi bir sosyal sorunumuz. Kızarak veya kahrederek sadece günü kurtarıyoruz. Bu olayların nedenlerinin araştırılması çok önemli. Günlük tepkiler, günlük araştırma-soruşturmalarla çözülebilecek bir durum değil.

Üç baba haberi paylaşacağım sizlerle.

Kayseri’de 4 çocuk babası olan bedensel engelli Hasan Elmacıoğlu sürekli yaramazlık yaptığı için oğlunu, evlerinin önünde bulunan üç tekerlekli motosikletinin kasanın içine sokup, iple boğarak öldürdü.

Hasan Elmacıoğlu’nun eşi, çocuğunu öldüren eşinden şikâyetçi olmayarak “Oğlumuz hiperaktif bir çocuktu, komşulardan şikâyet geliyordu devamlı. Eşim bir anlık cinnet sonucu bunu yaptı.” dedi. Hasan Bey ise çocuğunu mahalle baskısı yüzünden öldürdüğünü söyledi.

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Antalya'da 3 ve 5 yaşlarındaki kız çocuklarını öldürdükten sonra intihar eden baba Göksel Akşener’in annesi oğlunu şöyle savundu; “Oğlum cani biri değil. Çocuklarını onlar gibi (çocukların annesi ve ailesini kast ediyor) terbiyesiz olmasın, ortalığa düşmesinler diye öldürmüştür. Benim oğlum, çok namusuna düşkün bir insandı.”

Bu sözler, olaydan daha kan dondurucu değil mi?

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Yıllar önce okuduğum ve beni çok etkileyen bir haberi de eklemek istiyorum son olarak. Lâkin olayın hangi ilde gerçekleştiğini ve kişilerin bilgilerini hatırlayamadım ve bulamadım.

Eşinden boşanan bir adam başka bir kadınla evlenir. İkisinin de ilk evliliklerinden çocuğu var. Her iki tarafın çocuğu da annelerinde. Dolayısıyla ikinci evliliğini yapan adam, eşi ve onun çocuğuyla birlikte yaşamaya başlıyor. Buraya kadar her şey normal. Fakat zamanla adam, çevresinden “Kendi çocuğuna bakmıyorsun, evlendiğin kadının çocuğuna bakıyorsun.” baskısı görmeye başlıyor. Öyle bir raddeye geliyor ki, “Gezmeye götüreceğim.” diyerek küçük çocuğu alıyor ve ıssız bir yerde boğarak gömüyor.

Elbette bütün cinayetlerin sebebi aynı olamaz ama babaların evlatlarını öldürecek kadar cinnet geçirmelerinin nedenini uzakta aramaya gerek yok.

Aile ve toplum baskısı dediğimiz şeyi değiştirmediğimiz müddetçe bu haberleri görmeye – duymaya devam edeceğiz maalesef. Erkekler psikolojik olarak kadınlar kadar güçlü değil. Ailesinin veya toplumun kendine yüklediği yükten kurtulmanın yolunu bulmak için yardım almayı da gurur meselesi yapıyor.

Çünkü ona öğretilene göre; evlat katili olmanın erkekliğe zararı yok ama psikolojik destek almanın var.

Kendi kuyumuzu kendimiz kazıyoruz aslında ve çok üzgünüm ki bu kuyuyu annelerimiz kazıyor.