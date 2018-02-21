Askerimizi şehit edenlerin fotoğraflarını yayımlarken, çocuğumuzu öldürenin kimliğini neden saklıyoruz?

Rahatsızdım, birkaç gündür yazamadım. Takdir edersiniz ki yoğun bir gündemimiz var; değil hastalıkta yetişebilmek, sağlıkta dahi yetişmekte zorlanıyor insan.

“Çocuk istismarı” diye adlandırılan ama benim “çocuk terörü” olarak değerlendirdiğim vahşete eklenen bir yeni vaka herkesi olduğu gibi beni de yaraladı.

An itibarıyla bundan başka gündeme odaklanamıyorum. Çünkü insanlık için, ülkemiz için güzel bir şeyler yapmaya çalışırken umarsız bir tekme ile alt üst olmayı hak etmiyoruz. İçimizdeki şerefsizlerin yaptıkları yüzünden utançla yaşamak zorunda olan biz değiliz çünkü.

Dün, Cumhurbaşkanımız grup toplantısında konuyla ilgili gerekli tedbirlerin alınacağını, ivedilikle hayata geçirileceğini ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi.

Bu hepimizin içine su serpen bir açıklama oldu lakin yapılacak çok şey var.

“Çocuk terörü”; iktidarıyla, muhalefetiyle, yazarıyla, çizeriyle bizim ortak sorunumuzdur. Konuşulması değil konuşulmaması bizi yaralar.

Benim dikkat çekmek istediğim bir diğer husus, tacize uğrayan çocukların aileleridir.

Evladı tecavüze uğrayıp öldürülen bir anne, evladını ülkesi için şehit vermiş bir anne kadar değerlidir. Şehit ailesini ziyaret edip destek oluyoruz da neden tecavüze uğrayan veya öldürülen çocukların ailelerine aynı muameleyi yapmıyoruz?

O ailelerin desteğe, acılarını paylaşmaya ihtiyaçları yok mu? Askerimizi şehit eden teröristlerin fotoğraflarını yayımlarken, tecavüzcünün kimliğini neden saklıyoruz?

Değiştirmemiz gereken bu anlayıştır. Bunu da değiştirecek olan, iktidar ve muhalefet partililerin yetkilileridir.

Şehit ailelerini ziyaret eden, onlara yalnız olmadıklarını hissettiren devlet büyüklerimiz bu çocuklarımızın ailelerini de ziyaret etmelidir. Aileleri ziyaret etmek isteyen kişi ve kurumlarla da bilgileri paylaşmalıdır.

“Biz, devlet olarak yanınızdayız.” mesajının aileler için anlamı ve önemli büyüktür. Zira toplum nezdinde yer edinmiş olan “suçlu” algısının değişmesi gereklidir. Böyle bir yaklaşım, suça teşebbüs edecek olanlar için de caydırıcı olacaktır.

Tayyip Bey başta olmak üzere, hükümetten ve muhalefetten bu hususta bir adım bekliyorum. Daha doğrusu bekliyoruz demeliyim. Zira hangi siyasi partiden olursa olsun herkesin sabır taşı çatladı.

Çocuk tacizine bir kere dahi bulaşmış kişi ve kurumlara karşı en yüksek ses, vatandaştan önce yetkililerden çıksın artık. Çıksın ki vatandaş kendini güvende hissetsin.