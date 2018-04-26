Şahane Duygu Kayaman Bodrum koşusunda

“Global Run Bodrum”



Görme engelliler için bir koşu.



Sosyal fayda mı diyorsun? İşte bu!



Lütfen katıl.



Koşmak istemesen bile yürürsün.



Bodrum sokaklarında bir festival havası olacak.



Kesinlikle kaçmaz!



Bu koşuya katılabilmek için www.globalrunbodrum.com’a kayıt yaptırman yeterli.



Sadece 60 lira.



60 lirana kıy ve yaptır!



Koşuya katılamasan da, onlarla olamasan da, sen yine de kayıt yaptır çünkü Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği’ne 60 lira katkıda bulunmuş olacaksın.



Ben yaptım. Ömer yaptı. Alya yaptı. Maalesef onlarla olamayacağız ama yine de yaptık. Çünkü biliyoruz ki kayıt için verdiğimiz o 60 liralar çok müthiş bir derneğe gidiyor.



Benim içim titriyor o derneğe.



O kadar güzel şeyler yapıyorlar ki.



Yönetim kurulu üyesi Duygu Kayaman da çocuğum, kız kardeşim gibi sevdiğim pırıl pırıl bir görme engelli. Çok akıllı. Çok iyi bir eğitimi var. Tüm dünyadan ödüller aldı. Ve 2012’den beri Microsoft’ta çalışıyor...











-“Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği”ni bir de senden dinleyelim Duygucuğum...

-Türkiye’nin ilk ve tek görme engelli çocuk derneği. 2003’te kuruldu. Annem Münevver Kayaman, 5 yaşımdan beri ilham aldığım Psikolog Dr. Hale Bacakoğlu ve görmeyen çocukların aileleri tarafından kuruldu...



-Amaç neydi?

-O zamanlar, ailelerin, görme engelli çocuklarını nasıl yetiştirecekleri konusunda bilgi alabilecekleri bir yer yoktu. Benimle ilgili de ailemin bitmez tükenmez korkuları vardı. “Duygu, doğru dürüst bir eğitim alabilecek mi? Kitap okuyabilecek mi” diye endişeleniyorlardı. Biz şanslıydık, Hale abla gibi rol model biriyle tanıştık, ama Türkiye’deki ailelerin yüzde 95’i böyle bir şansa sahip değildi. İşte o yüzden kuruldu bu dernek. Önce aileler birbiriyle tanışsın diye...





BAĞIMSIZ YAŞAMA HAZIRLIYORUZ

-Sonra da senin gibi müthiş görme engelli rol modelleri yetişebilsin diye...

-Teşekkür ederim. Biz, görme engelli çocukların ailelerini bilinçlendirdikten sonra, öğrencilerimize 0-6 yaş okul öncesi eğitim verebilmek istiyoruz. Sonra da onları, gören çocuklarla birlikte kaynaştırma eğitimine kazandırmak istiyoruz. Şu ana kadar Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 1000 çocuğa eğitim verdik. Her hafta fedakâr aileler, İzmir, Bursa gibi şehirlerden çocuklarını Parıltı’ya derse getiriyorlar. Hedefimiz, görme engellilerin, gören yaşıtlarıyla, aynı ortamlarda okumaları. Kısacası onları bağımsız bir yaşama hazırlamaya çalışıyoruz...





AYAKTA KALMASI İÇİN PROJELER

-Çok tebrik ediyorum sizi. Bir de sürekli çok yaratıcı projeler üretiyorsunuz. Şimdiye kadar neler yaptınız?

-Senin de hayal ortaklığın sayesinde, iki projemizi hayata geçirdik. Sakajeva iyilik kolyeleri sayesinde gelen bağışla çocuklarımızın ihtiyacı olan eğitim materyalleri alındı. Bir diğer proje de, yine lansmanını seninle yaptığımız oda kokusu projemizdi. 7-14 yaş arasındaki çocuklarımız, kokunun ilham verici ve şifalandırıcı gücünden yola çıkarak, 20 saatlik bir atölye gerçekleştirdiler ve bir oda kokusu hazırladılar. Bu oda kokusu ve organik sabunlarımızdan elde edilen gelir de çocukların eğitimine destek sağlıyor. Ayrıca parmak boyasıyla yaptıkları özel tasarım çantalarımız da var. Biz hiç durmuyoruz. Sürekli derneğimizi ayakta tutacak ve gelir sağlayacak projeler geliştirmeye çalışıyoruz...





AMACIMIZ GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BİR BİNAYA SAHİP OLMAK

-Sırada ne var?

-Bu yıl Parıltı’nın 15’inci yılı. Artık hayalimiz, çocuklarımızın bahçesinde oyun oynayabilecekleri, bağımsız hareket ve baston eğitimi alabilecekleri ve birçok aktivite yapabilecekleri, ulaşımı kolay müstakil bir bina. Daha çok çocuğa dokunabilmemizin tek yolu bu. Ama henüz böyle bir bütçemiz yok. Yine de pes etmiyoruz, o bütçeyi denkleştirmeye çalışıyoruz. Ben umutluyum, bakarsın, hayalimize ortak olacak hayırseverler çıkar. Bu sene bir pazar koşumuz var...



-Nerede?

-Bodrum’da. www.globalrunbodrum.com adresine kayıt yaptıran herkes aslında doğrudan Parıltı Derneği’ne bağış yapmış olacak. Ben herkese şöyle diyorum: www.globalrunbodrum.com’a kayıt yaptır! Gelirsen Parıltı Derneği’nin 15’inci yılında Global Run’ın 5’inci yılında birlikte koşarız. “Koşmak bana göre değil” diyorsan, Bodrum’un havası yeter, yürüsen de olur! Hiç “Gelemiyorum” dersen, yine de kayıt yaptır, Parıltı Çocukları’nın eğitimine dokun. Ne kadar çok kayıt yaptıran olursa, o kadar kişi hayalimize ortak olmuş olur. Son 4 gün...





GÖRME ENGELLİ MÜTHİŞ ROL MODELLER

-Senin gibi başka görme engelli rol modeller var mı?

-Olmaz mı? O kadar çok başarı hikâyesi var ki! Engelli gençlere imkân verildiğinde, harikalar yaratıyorlar! Mesela kaynaştırma eğitiminde okuyan öğrencimiz Baran, önce fen lisesini kazandı sonra da ilk 300’e girerek Koç Üniversitesi’ne girdi. Aynı şekilde geçen sene, 9 öğrencimiz liselerini birincilikle bitirdi ve hayallerindeki üniversiteleri kazandılar. Bir de Mertimiz var, Mert Kılıçkan. Geçen sene Teog sınavında sadece 3 yanlış yaptı. 2016’da da Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması’nda piyano alanında ödül aldı. Sonra Oğuz Uğur var. Yelken sporunda Türkiye’de birinci, dünyada ikinci görme engellimiz. O da bizim öğrencilerimizden. Ayrıca Engelsiz Pedal Derneği’yle tandem yani, iki kişilik bisiklet de kullanıyor. Türkiye’de tandem bisikletle ilk uzun yol sürüşünü gerçekleştiren ilk görme engelli. Şu anki en büyük hedefi, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılmak ve öğrencisi olduğu İstanbul Üniversitesi’nde Paralimpik Bisiklet Kulübü kurmak.



-Hepsi birbirinden şahane gençler bunlar...

-Evet. Yaren Dereli de var. Türkiye Atletizm Federasyonu’nun düzenlediği yarışmalarda birçok derecesi olan Yaren de Parıltı Derneği öğrencisi. Bizi ne kadar desteklerseniz, o kadar böyle pırıl pırıl başarılı gençler çıkar...