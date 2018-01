Reklamcıydı anne oldu uyku markası yarattı

İşte şahane bir kadın girişimci daha.



Nazmiye Sabuncuoğlu Arslantürk.



Bugün o gün. Bugün, boşlukları fark eden, cesaret eden ve yürünmeyen yollarda yürüyen kadın girişimciler günü! Biliyorsunuz, bir süredir içimizi açan, “Yaşa ya! İşte bu!” dedirten girişimci kadınları yazıyorum. Kurdukları işin, yarattıkları markaların büyüklüğünün bir önemi yok, milyon dolarlık cirolara gerek yok, küçük olsun, onların olsun ama yeter ki yaratıcı olsun...



Nazmiye, Tarsus Amerikan Lisesi mezunu eski bir reklamcı. Anne olduktan sonra yarattığı uyku markasıyla, çocuk gelişiminde bir referans kaynağı olmayı hedefliyor. Özellikle de bebek uyku düzenine destek olabilecek ürünler tasarlıyor...









Tebrikler, Türkiye’nin ilk uyku markasını hayata geçirdin. Bu uyku meselesine el atmaya nasıl karar verdin?

Ben aslında reklamcıydım. Sonra anne oldum. Uyku da kızımı büyütürken en önem verdiğim şeylerden biriydi. Ama bir sorun vardı: Aradığım işlevsellik ve kalitede uyku ürünlerini yani pijama, nevresim ve mobilya gibi ürünleri hiçbir yerde bulamıyordum!



N’aptın peki?

Ben bir kadınım. Bütün kadınlar gibi problem çözücüyüm. Önce bu sorunu kendi kendime çözdüm. Mahalledeki terziye, mobilya ustasına gidip kendi tasarımlarımı ürettirmeye başladım. Ama sonra gördüm ki, bu sorun bütün annelerin sorunu! Uyku ürünleri pazarındaki bu büyük boşluğu fark ettim ve “Neden ben bu işe girmiyorum?” dedim.



Uyku ürünleri üreten başka markalar yok mu?

Olmaz olur mu? Var ama benimki gibi tamamen uykuya odaklanmış, sadece ürün sunmakla kalmayıp, bu işi bir uyku dünyasına dönüştürmüş, uyku eğitimlerini, psikolojik ve hatta pedagojik destekleri de sunan başka bir marka yok...



Peki uykuyu destekleyici ürünler neden bu kadar önemli?

Çünkü uyku önemli. Hatta hayatımızdaki en önemli şeylerden biri. Yetişkinler için de önemli, çocuklar için de. Bedenimiz uykuda şarj oluyor, yenileniyor, bir ertesi günün enerjisini topluyor. Uyku yoksa biz bir hiçiz. Bebeklerin ve çocukların sağlıklı gelişimindeki etkisi ise beslenmeden hemen sonra geliyor. “Uyusun da büyüsün” boşuna çıkmış bir ninni değil. Çocuğun sağlıkla büyümesi için iyi kalitede uyku alması şart. Uykunun kalitesini de uykuyla ilgili ne varsa, özenle seçip kullanmadan artıramazsınız...



Neler mesela onlar?

Vücuda nefes aldıran pijama ve gecelikler, terletmeyen nevresimler, yastıklar, battaniyeler, yorganlar, güvenlikle rahatlığı bir arada sunan uyku mobilyaları, antialerjik halılar, duvar kâğıtları, perdeler, say say bitmez... Bir uyku odasındaki ürünlerin hepsinin uykunun kalitesini artıracak özellikte olması çok önemli. Biz ürünlerimizi tasarlarken sadece anne aklı ve sevgisini değil, uyku ve çocuk gelişimi konularında uzman olan profesyonellerin de görüşlerini alıyoruz. Tabii anneleri de çok iyi dinliyoruz. Onlardan gelen istekleri ve yorumları da tasarımlarımıza mutlaka yansıtıyoruz...



Var mı annelerin tavsiyesiyle geliştirdiğiniz ürünler?

Evet. Çok sevilen pazen uyku tulumlarımızın üretimi sürerken, bir anne “Bu tulumların alttan fermuarlı olanlarından da üretin lütfen!” diye bir mail attı. Çok doğru ve yerinde bir tespitti. Gece üretimi durdurdum ve tüm uyku tulumlarımızı, tuvalete kalktıklarında tulumu tamamen indirmesine gerek kalmayacak şekilde fermuarlı yapmaya başladık. Uzmanlığa, bilgiye ve tecrübeye çok önemli veriyoruz. Türkiye’de eğitimini ve lisansını doğrudan Kim West’ten almış tek uyku koçu Seride Samurkaş’la çalışıyoruz.





GAYRETSİZ EMEK DİLEK TUTMAKTAN FARKSIZ



Kendi hikâyenden yola çıkarak kadınlara ne söylemek istersin?

Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor: Türkiye’deki kadın girişimciler ya kocalarından ayrılınca ya da işten çıkarılınca girişimci oluyor. Yani bir şekilde başlarının çaresine bakmak mecburiyetinde kalınca. Ama yeni gelen nesil, daha bilinçli olarak girişimci olmayı tercih ediyor ve kariyer planını buna göre yapıyor. Ben şunu inanıyorum: Girişimci ruhu olan herkes, sonunda kendi hayalinin peşinden koşar, koşmalı. Girişimciliğin kadınların kişilik yapısıyla çok örtüştüğünü düşünüyorum. Biz kadınlar, olumsuz sonuçlardan etkilenmeyiz, bu yüzden vazgeçmeyiz, pes etmeyiz. Önemli olan bu, pes etmemek. İçimizdeki tutkuyu keşfetmek ve cesaret etmek. Ve tabii çok çalışmak, emek vermeden hiçbir şey olmuyor. Gayretsiz emek, dilek tutmaktan farksız...





BUNLARI YAPABİLECEĞİMİ HAYAL DAHİ EDEMEZDİM



Yarattığın marka şu an ne durumda?

Doğru yapılandırılmış bir markanın, doğru hedef kitleyle buluşması sayesinde 2 yıl içinde çok hızlı yol aldık. Markayı ilk önce internet mağazamız üzerinden annelerle buluşturduk. Sonra yaşadığımız ve iyi bildiğimiz yer olan İstanbul Göktürk’te ilk mağazamızı açtık. Türkiye’nin her yerinden anne adayları ve anneler gelmeye başladı. Gördüğümüz içten ilgiden aldığımız cesaretle, tam bir yıl sonra Kanyon’da ikinci mağazamızı açtık. Pek çok şehirden bayilik başvuruları aldık. Yakında Ankara ve Antalya’da iki mağaza daha açıyoruz. Dubai’de ve Abu Dabi’de de açma planlarımız var. Bunların hiçbirini hayal bile edemezdim. Çok mutluyum, deliler gibi çalışıyorum.





CÜRET EDİN CESARET EDİN



Kadın girişimcilere neler söylemek istersin?

Cüret edin, cesaret edin! “Olmaz” demeyin oluyor, hayal ettiğiniz her şey gerçekleşebiliyor. Evde oturmak yok! Mutlaka hepimiz üretmeliyiz. Kadınlar yaratıcı, kadınlar cesur, kadınlar özverili, kadınlar çalışkan... Tüm bu özelliklerimizi emeğimize katıp, kendimize ait olacak bir şeye dönüştürmeliyiz. Kadın, ürettikçe güçleniyor, güçlendikçe de potansiyeline olan inancı ve başarma oranı artıyor. Güçlü bir gelecek kadınlarımızın üretime katılmasıyla gerçekleşecek...