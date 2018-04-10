İşte ya! Budur ya! Memleketim Adana’yla hep gurur duydum, hep de duyacağım...

6. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, yedi düvele nam salacak şekilde gerçekleşti. Rekor bir katılımla, hoşgörüyle, neşeyle, enerjiyle geçti. Herkes ‘bir’ oldu. Bu karnaval sayesinde şahane bir ‘milli birlik’ sergilendi. Dünyaca ünlü Rio Karnavalı’nda her sene onlarca kişi hayatını kaybederken, bir buçuk milyon insan katıldı ama bir kişinin bile burnu kanamadı.

Herkes kucaklaştı, sokaklar insan seliydi, millet dans ediyordu ve kimse arıza çıkarmıyordu. Özlediğimiz görüntüler bunlar. Helal olsun! Kıraç konserinde herkes “Yaşa Mustafa Kemal Paşa” diye bağırıyordu. Yine helal olsun! Emeği geçen herkesi alnından öpüyorum. En çok da Adanalıları kutluyorum. Muhteşemsin Adanaaa...





Bu karnaval Ali Haydar Bozkurt’un hayaliydi 6 yıl önce. Minicik bir kıvılcım olarak başladı. Onun hayali alev aldı, tüm Adana’ya ve Adanalılara mal oldu. Ona da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük iş başardı. Ben her sene onunla röportaj yapıyorum, yazı yazmaya devam ettiğim sürece de yapacağım. Karnavalın yaratıcısı olarak bunu fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum...

- Bir karnavalın daha sonuna geldik... Rekor bir katılım olduğu söyleniyor...

Evet, bu yıl gerçekten inanılmazdı! Şehrin güneyinden kuzeyine, doğusundan batısına her köşesindeki aktivitelere binlerce kişi katıldı! Hem Türkiye’nin hem de dünyanın dört bir köşesinden misafirlerimiz vardı. 5-6 ülkenin büyükelçilerini de ağırladık aynı zamanda. Kelimelerle anlatılmayacak bir coşku vardı tüm sokaklarda...

- Bu kadarını bekliyor muydunuz peki?

Umuyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk! Sadece Adana değil, Mersin, Tarsus, Karataş, Osmaniye gibi komşu bölgelerimizdeki oteller dahi doldu. Adanalılar, sosyal medyadan herkesi evine davet etmeye başladılar. Bu inanılmazdı, Adanalının sıcak ve samimi misafirperverliğini bir kez daha görmüş oldu herkes.

Valimiz dahi, şehir dışından gelen bazı misafirleri kendi evinde misafir etmiş, bundan daha güzel bir şey olabilir mi?

BİZ BİR SEVGİ ÇORBASI YAPIYORUZ TUZUNU KAPAN GELSİN DEMİŞTİK 1.5 MİLYON İNSAN GELDİ!

- Karnavalın yaratıcısı olarak gördüğünüz manzara karşısında ağladınız mı...

Bu karnaval zaten her sene benim gözlerimi dolduruyor! Bu yıl ikizlerimiz de bizimle birlikteydi. Çocuklarımla memleketimde olmak ve bu coşkuyu onlarla da paylaşmak ayrıca duygulandırdı beni. Şehrin sokaklarında dolaşırken durdurup, duygularını ileten misafirlerimiz, Adanalı hemşerilerim, esnaf, o insancıllık, o samimiyet, o misafirperverlik... “İyi ki Allah’ına kadar Adanalıyım” dedirtiyor ve tabii duygulandırıyor insanı...

- Duyguların doruk noktası hangi etkinlikti?

Açılış töreninde, 90 dönümlük arazide bir tek boş yer yoktu. Muhteşem bir manzaraydı. Bir de 200 bin kişi cep telefonlarının ışığını yaktı. Sahneye çıkıp minik bir açılış konuşması yapacaktım. O kadar etkilendim ki, sahnede konuşmakta güçlük çektim. 6 sene önce, “Biz bir sevgi çorbası yapıyoruz, tuzunu kapan gelsin” demiştik. Gördük ki bu sevgi ve barış çorbası için gerçekten de tuzunu kapan gelmiş. Gözlerim doldu, boğazım düğümlendi...

KAVGANIN DEĞİL HOŞGÖRÜNÜN BAŞKENTİ

- 6 senedir yapılan bu karnavalda polis kayıtlarına geçmiş bir tek olay yok. Tek bir taciz, şikâyet yok. Rio Karnavalı’nda bile her sene 30-40 kişi hayatını kaybederken Adana bunu nasıl başarıyor?





Adana sokaklarındaki herkes, Adanalı’nın misafiridir. Gençlerimiz ve hemşerilerimiz, bu anlayışla her misafirimize sahip çıkar. Gece geç saatlere kadar Adana sokaklarında yürüyen erkek-kadın misafirlerimiz, bir nevi Adanalıların himayesindedir. Ayrıca, Adana gerçekten de özgürlük ve hoşgörünün başkentidir. Çok şükür ki, 6 senedir en küçük bir olumsuzluk yaşanmadı...

YAŞA MUSTAFA KEMAL PAŞA!

- ”Yaşa Mustafa Kemal Paşa” diye bağırılan, dilek fenerlerinin harika bir görüntü sergilediği konser hangisiydi?





Bu, açılış töreninin hemen arkasından yapılan Kıraç konseriydi. Binlerce dilek feneri gökyüzünde büyülü bir görüntü oluşturdu. Herkesin birlikte aynı şarkılara eşlik etmesi, bir konuyu yeniden pekiştirmiş oldu: Birlikte eğlenmeyi başardığımız kadar medenileşmekteyiz!

- Siz bu karnavalın yaratıcısı olarak en çok neyle gurur duydunuz?





O kadar çok şey var ki gurur duyulacak. Ama birkaç şey var ki, bahsetmeden olmaz. Birincisi karnavalın ilk yılından beri karnavalına sonuna kadar sahip çıkan Adana halkıyla, misafirperverliğimizi tüm dünyaya en doğru şekilde yansıttıkları için çok gurur duydum. Kavganın değil, hoşgörünün başkenti diye boşuna söylemiyoruz. Kentin tüm kurumlarının mükemmel işbirliğiyle de gurur duydum. Son olarak; bir kişinin rüyasına inanarak, kendi rüyalarını yaratan herkesle gurur duydum.

- Tebrik ediyoruz, ayakta alkışlıyoruz, sizi de tüm Adanalıları da...





Biz de teşekkür ediyoruz. Bize inanan ve ‘cansu’yu olan herkese...