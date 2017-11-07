Kullanmadığınız eşyalar #durmasındestekolsun... Givin’e destek olun... İyilik bulaşıcıdır

Yeni sloganım bu.

Kullanmadığınız eşyalar, #durmasındestekolsun.

Birkaç gün önce harika bir şeye tanık oldum.

Yemedim, içmedim, sizinle de paylaşmak istiyorum.

Başak Süer diye çok genç, çok parlak bir kadınla tanıştım.

Givin diye bir aplikasyon geliştirmiş.

Alışverişlerin bağışa dönüştüğü mobil bir uygulama.

Ben tabii önce anlamadım, “Ne demek yani, alışverişlerin bağışa dönmesi?” dedim.

Meğer şuymuş:

Evde kullanmadığınız atıl duran şeyleri Başak, kendi yarattığı bu aplikasyonda, sizin yerinize satıyor ve elde edilen gelir, TOG, TEGV, Tohum Otizm, Koruncuk veya TOÇEV gibi sizin seçtiğiniz bir sivil toplum örgütüne bağış oluyor.

Şahane değil mi?

Ben bayıldım.

“Tamam” dedim.

“Ben de yapmak istiyorum. Evimde bir sürü kurtulmak istediğim ama bir türlü atamadığım, veremediğim bir dolu eşya var. Üstelik iyi durumdalar...”

“Harika” dedi.

“Ben ‘Toplum Gönüllüsü’ gençlere destek olmak istiyorum” dedim.

“Peki” dedi.

Hatta Toplum Gönüllüleri Vakfı yöneticisi Derya Kılıçalp’ı da aradım.

Başak da Derya da eve geldi.

Evden çıkardığımız fazlalık eşyalarla eğlenceli bir çekim yaptık.

Bu arada ürünlerin de fotoğraflarını çekmiş olduk.

Pek çok eşya belirledik.

100 ile 500 lira arası fiyat verdik.

Sonra onlar, Givin uygulamasında satıldı.

İnanmayacaksınız ama tam 40 Toplum Gönüllüsü gencin sosyal sorumluluk eğitimi almasına vesile oldum.

O satılan ürünlerle, ben tek başıma bu eğitimlerin parasını karşılamış oldum.

Siz de yapabilirsiniz.

Givin, eğitime destek olan, iyilik saçan bir platform.

İnceleyin, bakın, aklınıza yatıyorsa siz de gençlere destek olun...

Huzurlarınızda ‘Givin’in yaratıcısı Başak Süer...

- Nedir Givin?

Bir sosyal girişim aslında. Ben problemler karşısında eylemsiz kalmayı değil, elimden geldiğince adım atmayı tercih ediyorum. Givin, eğitime, gençlere ve çocuklara elimizdeki her türlü kaynakla destek olabilmek için bağışı alışverişle birleştirdiğimiz bir mobil uygulama, bir sosyal girişim.

- Senin bağışı özgürleştirmek gibi bir motton var...

Aynen öyle! Kullanmadıklarımızı vererek, cebimizden para çıkmadan bağış yapabildiğimiz bir hale sokuyoruz. Ya da hoşumuza giden herhangi bir şeyi alırken bile iyiliğe destek olabileceğimiz bir hale getiriyoruz.

- Biraz da açsana... Nasıl işliyor mekanizma...

Hepimizin evinde bir hevesle alıp, sonra da bir kenara öylece bıraktığımız eşyalarımız vardır, di mi? Öyle atıl dururlar. Atamayız, satamayız. İşte Givin uygulaması, mağazasından indirdikten sonra, kullanmadığımız eşyanın birkaç fotoğrafını çekip, bir cümleyle bilgilerini giriyoruz ve o eşyayı vermemiz karşılığında istediğimiz bir destek tutarı ve bu tutarın aktarılmasını istediğimiz bir sivil toplum kuruluşu projesi seçiyoruz.



Başak’la benim evden çıkardığımız fazla eşyalar, 45 gencin daha TOG ile sosyal sorumluluk eğitimlerine katılmasını sağladı.

Sonra kullanıcımıza sadece ürünü, karşı ödemeli kargoyla kargo şubesine teslim etmek kalıyor!

- Vayyyy. Gerisini siz hallediyorsunuz...

Evet. Böylece kullanılmayan bir eşya çok uygun bir fiyata kullanılan bir eşyaya dönüşürken, belirlenen destek tutarı da eğitime, çocuklara, gençlere katkı sağlamış oluyor. Destek oldukça da uygulamada puanlar ve puanlar neticesinde de deneyimsel ödüller kazanıyor kullanıcılarımız...

ŞEFFAFLIK ŞART

- Şeffaflık sorununu nasıl çözüyorsun? Paranın nereye, ne kadar gittiğini biz nereden bileceğiz?

Şeffaflık, özellikle sivil toplum kuruluşlarıyla çalışırken çok önemli bir konu. Çalıştığımız kurumları, belirli şeffaflık kriterlerini sağlayan kurumlar arasından seçiyoruz ve süreci uygulama ve websitesi üstünden paylaşıyoruz. Givin, bir sosyal girişim, en kritik konu da platformun kendisini sürdürerek ve büyüterek daha çok destek yaratmayı hedeflemesi. Bunun için de tüm girişimler gibi bir gelir modeline ihtiyaç var. Givin de hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki örneklerindeki pazaryerleri gibi servis bedeli alıyor. Platformda yapılan ödemeler, teslimattaki herhangi bir sıkıntıya karşı 14 gün bekletildikten sonra yüzde 80’i seçili vakfa, yüzde 20’si servis bedeli kesildikten sonra ‘Givin’e aktarılıyor.