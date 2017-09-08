Armut bir internet platformu.

Hizmet almak isteyen kişilerle hizmeti sağlayan profesyonelleri kaliteli ve güvenli bir şekilde buluşturmayı amaç edinmiş platform.

Sloganları da “Hizmet piş, ağzıma düş!”

Ağırlıklı olarak ev içi tadilat, temizlik ve nakliye konularında hizmet verseler de, Armut üzerinden köpek gezdiricisinden pilates hocasına kadar 2000’i aşkın farklı alanda hizmet almak mümkün...

Sizi tanıyalım... Siz kimsiniz?

- Ben Başak Taşpınar Değim. Öğretmen bir anne-babanın kızıyım. İkisi idealist insanlar. Babam, mum ışığı altında ders çalışıp öğretmen okulunu kazanmış. Aksanını düzeltebilmek için inekleri güderken yükse sesle dünya klasiklerini okurmuş. Dedem de onu okutabilmek için ineklerinden birini satmış. “Onlar bunları yaptıysa, ben daha fazlasını yapmalıyım!” diye düşündüm hep...

Peki yapabildiniz mi?

- Bilmiyorum valla ama hep çalıştım çabaladım. Bursa Anadolu Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi’ni kazandım. İnşaat mühendisi oldum, ama işletme hep daha çok ilgimi çekti. Koç Üniversitesi’nde MBA yaptım. Ardından Amerika’ya gittim, bir de pazarlama üzerine yüksek lisans yaptım. 8 yıl orada yaşadım, bir Türk’le evlendim, büyük şirketlerde çalıştım. Oğlumuz Demir doğunca da memlekete dönmeye karar verdik.

Armut’un hikâyesi ne? Nasıl başladı?

- Biz, oğlumuzu el öpmeyi öğrensin, büyüklerini tanısın diye Türkiye’de büyütmek istedik. Bu yüzden de o birkaç aylıkken, New York’taki güzel giden kariyerlerimizi bırakıp, karlı bir sabah, İstanbul’a dönüş yaptık. Eşim ertesi gün işe başladı. Ben de nakliyeci, temizlikçi, boyacı, kombici gibi insanları bulmaya ve evimizi oturulur hale getirme işini üstlendim. Hani yuvayı dişi kuş yaparmış ya, o hesap....

Kolay mı oldu, zor mu?

- Çok zor oldu... İşinin ehli insanları bulmak, onların boş zamanlarını ayarlamak, fiyatı da makul seviyede tutabilmek kâbus gibiydi! Mesela eşyalarımız, Ambarlı’ya gemiyle geldi. Oradan eve getirmek için bir nakliyeciyle anlaştım. Ama bizim sitenin girişinde 3 m kadar bir kapı var. Nakliyeci Bey’e dedim, “Sizin kamyon buradan geçer mi?” Cevabı ‘Geçer abla!’ oldu. Ama yük inince, baktık ki arabasının yükseleceğini düşünmemiş. Kaldık kapıda! Güvenlikteki arkadaşlarla zar zor bir kamyonet ayarladık, yüzü astarından pahalıya geldi....

O zaman mı Armut’un ampulü yandı?

- Aynen öyle! “Ya bu işleri internetten yapmanın kolay bir yolu yok mu?” diye düşündüm. Arkadaşlarımız, “Siz de amma Amerikalı olmuşsunuz! Burada o işler, internetten olmaz!” dediler. İnternetten hizmet arama fikrini beklemeye alıp, sevdiğim bir Türk markasının yöneticiliğini yapmayı kabul ettim ve kurumsal tarafa geçtim.

Peki Armut hayalinizi ertelememeye ne zaman karar verdiniz?

- Bir gece oğlumuz rahatsızlandı. Apar topar hastaneye gittik. Orada epey heyecan çektik, Allah’tan kötü bir şey de olmadı. Ama orada şunu fark ettik. “Hayat, ertelemeye gelmeyecek kadar kısa. Benim insanların hayatını kolaylaştıracak bir fikrim var. Niye duruyorum? En azından deneyeyim.” Eve dönünce eşime, “Ben yarın istifa ediyorum!” dedim. Ve ettim...

HAYIRLI BİR KISMET BULUR MUSUNUZ BANA

Ne kadar çeşitli hizmetler veriyorsunuz?

- 2000’i aşkın kategoride hizmet veren kişiler platformumuzda.

“Haftanın trend işleri” diye bir bölüm de var sitede...

- Evet. O hafta Armut’ta en çok yapılan ve daha popüler olan kategoriler var o bölümde. Örneğin düğün mevsimi yaklaştıkça, düğün fotoğrafçısı, yaz gelirken diyet ve pilates dersi ya da kedi-köpek otelleri ile ilgili taleplerde mevsimsel artışlar olabiliyor.

Bazı taleplerin, sizi de şaşırttığı oluyor mu?

- Olmaz mı? “Bana hayırlı bir kısmet bulur musunuz?” diyen de var, özel dedektif isteyen de. 70 küsur yaşında bir teyze eşini kıskanıp, böyle bir talepte bulunmuştu.

İnsanları memnun etmek kolay değil. Hiç şikâyet eden olmuyor mu?

- Doğru, oldukça zor memnuniyet sağlanacak bir alanda çalışıyoruz. İçinde bir ürün yok, sadece hizmet var. O yüzden insanların yaptıkları işin, kalitelerinin aynası olduğuna inanarak, müşteri memnuniyetini önde tutan bir teknoloji geliştirdik. Bu sayede, kaliteli iş yapan profesyonellerin iş fırsatları daha çok, maliyetleri de daha az oluyor. Müşteri memnuniyetimiz yüzde 98. Umarım 100’e de çıkar. Kalitesiz işe, problem çıkaran profesyonellere Armut’ta barınma şansı vermiyoruz. Armut, bir platform. Ve görevi iki tarafı bir araya getirmek. İş yapılmadan önceki adımda, iki tarafın aralarında bir sözleşme yapması, maddi konularda örneğin hak edişe göre ödeme yapılması gibi bazı tavsiyelerimize de uyulması önemli. Bu yıl, Armut Garantisi adı altında bir program başlattık. Armut üzerinden seçilen ve detayı belirtilmiş işlerde ispatlanan maddi bir hasar olması durumunda kaybı 100 bin liraya kadar karşılıyoruz. Bu bir sigorta şirketinden alınan bir sigorta değil, Armut karşılıyor. Detayları zaten sayfamızda mevcut...

DÜNYADA İLK 5’TEYİZ

Kaç kişiye hizmet veriyorsunuz?

- Ayda iki milyondan fazla kişi Armut’u ziyaret ediyor. Türkiye’nin tüm illerinden Armut’a kayıtlı 100 binden fazla profesyonel var. Bu trafik sevisiyle, dünyada bu alanda hizmet veren şirketler arasında ilk 5’teyiz.

ARMUT NASIL İŞLİYOR?

- Diyelim, evinizde boya-badanaya ihtiyacınız var. Armut’a web sitesinden veya mobil uygulamasını indirerek giriyorsunuz. Ve evin büyüklüğü, boyanacak yerler gibi birkaç soruya cevap vererek, ihtiyacınızı anlatıyorsunuz.

- Ardından Armut’a kayıtlı hizmet verenler, akıllı bir algoritma sayesinde, talibiniz, özel kalite sıralamasına koyuluyor ve sırayla yollanıyor.

- Eğer ilgilerini çekerse size teklif veriyorlar. 4 teklife kadar alıyorsunuz.

- Siz de teklif veren profesyonellerin profillerini inceleyip, daha önce Armut’tan yaptıkları işlerin yorumlarını okuyorsunuz.

- Beğenirseniz anlaşıyor, işinizi yaptırıyor, ardından siz de iş ile ilgili yorum bırakıyorsunuz.

KADIN ÇALIŞAN ORANI YÜKSEK BİR ŞİRKETİZ

Ekibinizin yüzde 60’ı, yönetim ekibinizin ise yüzde 67’si kadın...

- Evet. Pek çok kadın mühendisimiz, yöneticimiz var. Birlikte bir dünya markası olma hedefine koşuyoruz. Ben gerçi cinsiyetin, performansla alakası olduğuna inanmıyorum. Ama birbirimizi mi çektik, Armut’un kültürü kadınlara daha sempatik mi geldi bilemiyorum oran olarak daha fazla kadın çalışanı olan bir şirket olduk. Bundan da memnunuz...

BAHŞİŞ VERME, GÜZEL YORUM YAZ!

Biz Armut çalışma sistemi sayesinde, kaliteli iş yapan ancak kendini parlatma şansı olmayan kişilere, internet üzerinden kariyer yapma ve referans toplama fırsatı veriyoruz. Diğer yandan da, müşterinin eline, kolayca güvenilir hizmete ulaşma şansını ve iş kalitesine bakarak yorum verebilme gücünü veriyoruz. Ben nakliye işinde memnun kalıp nakliyeci arkadaşa bahşiş vermek isteyen bir müşteriye, nakliyeci arkadaşın, “Bahşiş verme, güzel yorum yaz!” dediğini biliyorum. Kurduğumuz sistemle, hizmet sektörüne şeffaflık getiriyoruz.