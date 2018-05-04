Büyük ayaklı kadınlar cumhuriyeti

Yürünmeyen yollarda yürüyen kadınların günü.



Huzurlarınızda iki kız kardeş, Eda ve Burcu Selan kardeşler.



Şahane bir şey yapıyorlar.



Kadınlar için büyük numara ayakkabı üretiyorlar.



Çünkü onlar da, büyük ayaklı kadın cumhuriyetine mensup.



Tebrik ediyorum ve sizi onların cesur girişimci hikâyesiyle baş başa bırakıyorum...









-Sizi tanıyalım? Kimsiniz, nesiniz?

-Biz, Eda ve Burca Selcan kardeşler... İki büyük ayaklı kadınız!



-Desenize üç olduk!

-(Gülüyor) Doğru, sizin ayaklar da fena sayılmaz Ayşe Hanım. Bir bakışta anlarım, 40 buçuk. Hmmm 41 giydiğiniz de oluyor. Stiletto’da özellikle...



-Doğru tahmin. İki kız kardeş, büyük numara ayakkabı üretiyorsunuz. Var mı bir hikâyesi?

-Olmaz mı? Her şey, büyük ayaklarımıza ayakkabı bulamayıp senelerce acı çekmemizle başladı! Dalga geçiyorum ama doğru aslında. İkimiz de 40 numara üzeri ayakkabı giyiyoruz. Ben yine sınırdayım ama kardeşim Burcu, ergenlikten itibaren bu konuyla ilgili feci sıkıntı yaşadı...



-Hiç yabancı değil bu anlattıklarınız...

-Evet. Türkiye’de ayaklarınız 40’ı geçince sorun başlıyor. Ya çok dar kalıplar oluyor ya da acayip genişletilmiş ayakkabılar giymek zorunda kalıyorsunuz. Biz iki kardeş unisex bot ve lastik ayakkabılarla büyüdük! Ama işte bitmez tükenmez bir ayakkabı hayranlığımız da vardı. Görüp özeniyor fakat kendi numaramızı bulamıyorduk. Hiç unutmam, üniversitede bir yılbaşı partisine saatlerce topuklu ayakkabı aradık. Ben yine bir şeyler uydurdum da, Burcu sneaker’la gitmek zorunda kaldı. Üstelik o zaman şimdi olduğu gibi her şeyin altına sneaker giyme modası da yoktu!



-Çözümü nasıl buldunuz?

-Bulamadık! Yurtdışından aldığımız oluyordu ama kalıcı çözüm değildi! Kısacası, hayatımız boyunca perişanları oynadık. İki sene önce de özel bir gün için acil topuklu ayakkabı almamız gerekince, yeni yeni 41 numarayı yurtdışından getiren Kanyon’daki büyük bir mağazaya koştur koştur gittik. O da ne! Sadece birer adet getirilen ürünler geldiği gibi tükeniyormuş. Ortada kaldık ama mutlu da olduk. Demek ki, bizim gibi başka büyük ayaklı kadınlar vardı. İşte o gün Edza Shoes’u kurmaya ve büyük numara ayakkabılar üretmeye karar verdik!



-Süpermiş!

-Vallahi öyle! Bizde, 40 üzeri stiletto bulmak mümkün. 41.5, 42, hatta 43 de var. Türkiye genelinde topuklu şık bir ayakkabıyı bulamayacağınız numaralar bunlar...





YILLARCA ERKEK AYAKKABISI GİYDİK

“Neler yaşamadık ki biz? Erkek ayakkabısı almak zorunda kalıp üzerine taş işlemeler yaptırıyorduk! Lisede formaya uygun ayakkabı giyemediğimiz için uyarı alıyorduk. Aslında bunlar, tüm büyük ayaklı kadınların yaşadığı dertler. Tabii bir de bunun yarattığı fiziksel sıkıntılar var. Günün sonunda ayak numaranıza uygun ayakkabı bulamadığınız için, mecbur kaldığınız zorunlu seçimler yüzünden kemik çıkması, tırnak batması gibi ciddi sağlık sorunları da yaşayabiliyorsunuz...”





'HEY SEN... KOCA AYAK YETİ!' BİLE DEDİLER

-Bizim ülkemizde, 40 numara üzerinde ayakkabı giymek kadınlar için ne kadar zor bir durum?

-Bir kere en başta, “Kadının ayağı bu kadar büyük olur mu” algısı var. Olur kardeşim! Genç neslin de artık ayakları büyüdü. Onları bilmem ama bizi komplekse soktular, ayaklarımızdan utanır hale getirdiler! Beğendiğimiz ayakkabı modelinin numarası olup olmadığını çekine çekine soruyorduk. Sürekli dalga geçen bakışlara maruz kalıyorduk. Şu cevabı almışlığımız var: “Biz kadın ayakkabısı satıyoruz.” E peki ben neyim? “Büyük beden” kompleksi oluştu bizde. Kardeşime arkadaşları espri yapmak amacıyla, “Hey sen, koca ayak Yeti” derlerdi. Şimdi gülüp geçiyor ama ergenlikte üzüldü tabii...



-Dünyada durum ne?

-Bazı ülkelerin kadınlarının ayak numaraları oldukça büyük. Hatta bizde “büyük numara” dediğimiz numaralar, orada en çok kullanılan ayakkabı numaraları. Mesela Amerika, Almanya, Hollanda ve İskandinav ülkelerinde büyük numara kadın ayakkabıları mağazalarda rahatlıkla bulunabiliyor. Orada sıkıntı 44-46 arası numaralarda yaşanıyor!



-Türkiye’de 40 ve üzeri pek üretilmiyor mu?

-Üretiliyor ama önemli olan nasıl bir model ve hangi kalitede olduğu. Türkiye genelinde, topuklu ayakkabılar 40’a kadar. Bazı markaların, bazı modellerinde, yeni yeni 41 numaraya kadar üretim yapılıyor. Kaliteli ve sağlıklı bir büyük numara ayakkabı istiyorsanız, sadece sipariş usulüyle sahip olabiliyorsunuz...





Eda Selan - Burcu Selan



BÜYÜK AYAKLI BİR GENÇLİK GELİYOR!

-Genç jenerasyonda durum ne?

-Büyük ayaklılar geliyor! Sneaker’lar ile büyüyen bir gençlik olduğu için, tabii ayaklar biraz rahata alışmış. Bu da ayakların olması gerektiğinden daha da büyük ve geniş olmasına sebep oluyor...





AUDREY HEPBURN DE 41 NUMARA GİYERMİŞ!

-Müşterileriniz kimler? İsim verebilir misiniz? Yoksa kadınlar büyük ayaklı olduklarını gizliyorlar mı?

-Onlardan izin almadan veremem. Çoğunluğunda da ayakları konusunda bir hassasiyet bulunmakta. Genellikle 42, 43 numaralar var. Ama 46 numara özel yapım ayakkabı ürettiren bir kadın sporcumuz da var.



-Paris Hilton’un ayakları 42. Bu konuda kompleksi olduğunu sanmıyorum...

-Evet. Dünyada çok fazla 40 numara üstü giyen ünlü var. Mesela Audrey Hepburn 41 numara giyermiş. Blake Lively, Uma Thurman, Nicole Kidman, Kendall Jenner ilk akla gelen isimler. Biz de aslında bu yüzden tüm modellerimizin isimlerini büyük numara giyen ünlülerden esinlenerek koyduk. “Zarafetine hayran olduğunuz o isimler de bizler gibi büyük numara giyiyor” demek istedik...