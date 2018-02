Bu 12 yaş meselesi sizi de delirtmiyor mu?

Önceki gün Kanat da yazdı.

Bizim gazetenin bütün erkek yazarlarından yazı, not, minik görüş, her neyse bekliyorum. Tavır almalarını rica ediyorum. Artık yeter ya! Birleşelim, tek ses olalım.



Ve itiraz edelim.



Akıl mantık var mı bu söylenen şeyde? Suç, aynı rezil suç.



Ama bu pislik tacizciler, tecavüzcüler 12 yaşında bir çocuğa cinsel istismar uyguladıklarında farklı ceza alacaklar, eğer 13 olmuşsa farklı ceza alacaklar öyle mi?



Olacak şey mi? Değil. Neden bu ısrar!



Her defasında ısıtıp ısıtıp bu 12 yaş meselesini önümüze getiriyorlar. Mantık da yok, vicdan da yok. Çok kızgınım.



Çocuk, çocuktur... İstismar da istismar...



Biz karşıyız kardeşim, 12 yaş sınırına avazımız çıktığı kadar itiraz ediyoruz. Kabul etmiyoruz.



Allah, kadınları ve çocukları bu zihniyetten korusun!



Bugün üç akıllı kadının görüşlerini okuyacaksınız, avukat Canan Arın hurriyet.com.tr’de. Lütfen sonuna kadar okuyun. Ve bu rıza yaşı meselesine siz de itiraz edin!







İSTİSMARLAR CEZA DIŞI KALARAK ARTACAK!

Avukat Canan ARIN





-Siz, bu 12 yaş meselesine ne diyorsunuz?

-Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Çocuk Sözleşmesi’ne ve Türk Ceza Kanunun 1/b bendine aykırı ve ihlal olarak değerlendiriyorum. Dahası beni çok derinden etkiliyor, korkutuyor ve üzüyor!

-Sizce niye taktılar 12 yaşına?

-12 yaş diye tutturmalarının nedenini bir kaç maddede toplayabiliriz: 1- Çocuk istismarını örtmek. 2- Erken yaş ve kayıt dışı evlilikleri teşvik etmek. 3- Din adamı kisvesi altında açıklama yapanları korumak.

-Bu inadın bir sebebi var mı?

-Bence var. ‘Namus’, onlara göre, kadın bedenini temsil ettiği için, kızı, gözü açılmadan baş göz etmek ve çocuk istismarıyla ünlenen İslâmi vakıfları temize çıkartmak...

-Her ülkede rıza yaşı var mı?

-Var. Türkiye’de bu yaş, 765 sayılı ilk Ceza Kanunu da dâhil 15’tir. Bu nedenle Mardin’de, 13 yaşındaki çocuğa tecavüz eden 26 adamın, ‘çocuğun rızası vardı’ gerekçesiyle az cezalarla ve hiç ceza almadan kurtulmaları kadın kuruluşlarını ayağa kaldırmıştı. Artık 13 yaşındaki çocuğa tecavüzde, ‘çocuğun rızasının olduğu’ ileri sürülecek ve bu istismarlar ceza dışı kalarak artacak!

m Hayatımıza nasıl yansıyacak?

Daha fazla kadın dramı ve trajedisi yaşanacak. Çocuklar korunamayacak. Küçük kız çocuklarının bedenleri parçalanacak. Doğumlarda kadın ve çocuk ölümleri artacak. Kız çocuklarının okullaşması engellenecek, iş yaşamında daha az yer alacaklar, zamanla da eve kapatılacaklar...







ÇOCUK İSTİSMARI KONUSUNDA ZİNA, KEL ALAKA!

Hak ve Adalet Platformu Üyesi Nurten ERTUĞRUL



- Siz ne diyorsunuz, bu 12 yaş için...

- 12 yaşı neye göre belirlediler anlamış değilim! 12 yaşın bir gün altıyla, 12 yaşın bir gün üstü olan çocuğa yapılan tacize farklı iki cezanın uygulanması gerçekten akıl alacak bir şey değil! Sanırım, “1 yaş ile 18 yaş arasını makul bir yerden bölelim” dediler. Sonra da bu ‘makuliyeti’, muhtemelen kendi aralarında oyladılar. Çoğunluk, “12” deyince, ne pedagoji dinlediler, ne psikolojiye kulak verdiler, ne de sosyal gelişimi dikkate aldılar! “Madem demokrasiyle yönetilen bir ülkeyiz, çoğunluğun dediği olur, öyleyse 12 yaş altı çocuk sayılsın!” fikrinde birleştiler. Yoksa aklıselim bir insan, normal şartlarda çocukluk evresini nasıl 12 yaş olarak belirler?

- Bu sizi ne kadar üzüyor?

- Bir kadın, bir kız çocuğu annesi ve bir aktivist olarak derinden üzüldüm. Özelikle komisyonun başı olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı bir kadın olunca, üzüntüm iki kat arttı! Sayın Bakan; bir kadın, bir anne olarak hiç mi empati kurmadı bu kararı alırken?

- İyi de 12 yaş diye tutturmalarının sebebi ne?

- Gerçekten anlamak mümkün değil. Mağduriyeti yaşayanın başına böyle bir şey gelince yaşına bakıp ona göre mi tacizci muhatap alınıp ceza kesilecek? Yapılan eylemin çirkinliği, bebeğe de, ergene de, genç kıza da aynı! Fiil değişmiyor. Yapılan bu çirkin fiil/saldırı değişmediğine göre, verilen ceza neden değişsin ki? Örnek veriyorum 17 yaşındaki birinin evine hırsızlık amaçlı giren kişi, başka bir gün 25 yaşındaki birinin evine hırsızlığa gidiyor. Mağdur olan bu iki kişinin yaşı göz önünde bulundurularak mı hırsız cezaya çarptırılıyor? Bunda da aynı hesap. Bu ısrarlarının altında, kadına ve çocuk evliliklerine bakış açıları var.

- Eskisiyle, şimdi yapılmaya çalışılan arasındaki fark nedir?

- 12 yaş altı için ‘iyi hâl’ indirimi ortadan kaldırılıyor. Ama 12 yaş üstü çocuklara yapılan taciz/tecavüz olaylarında, kravatı boynuna takan yine az cezayla bu çirkinlikten yırtabilecek! Tek fark bu!

- Peki zina ne alaka?

- Zina, kel alaka! Zinanın suç kapsamına tekrar sokulması, muhafazakâr milliyetçi oylarının konsolide edilmesinden başka bir şey değil. Önceki yıllarda, Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında atılan adımlar sonucunda, zina suç olmaktan çıkarılmıştı. Ama bugün milliyetçilik ivme kazandı, iktidarın her iki lafından biri, “Avrupa, Hristiyan kulübüdür... Haçlı kalıntısıdır.” Böyle bir ortamda haçlı-hilal kavgası havasıyla kendi milliyetçilik hanesine bir puan kazandırmak için Avrupa’dan rövanş alınırcasına, zina, tekrar suç kapsamına sokulmak isteniyor! Yoksa bunun çocuk tacizi -tecavüzü ile uzaktan yakından bir alakası yok. Zaten bu tacizcilere, “Zina, haram mıdır?” diye sorun, hepsi “Haramdır!” diyecek. “Peki Türkiye’de zina yasak mıdır” diye sorun, “Tabii ki yasaktır” diyeceklerdir. Yani hâlihazırda zinayı haram ve yasak görmelerine rağmen taciz ve tecavüzde bulunduklarını göreceksiniz. Yani zinayı suç saymakla, tacizi ortadan kaldırmazsınız!







ÇOCUKTAN KADIN YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR

TKDF Başkanı Canan GÜLLÜ









- 18 değil, 12 yaşın altı çocuk sayılıyor... Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Bu tamamen saçma bir gayret. Neden çocuktan kadın yaratmaya çalışıyorlar anlamak mümkün değil! Çok yanlış buluyor ve bunu her zeminde dillendiriyorum. Gelecek facialar için de açık davetiye...

- Bu sizi ne kadar üzüyor?

- Üzmekten ziyade korkutuyor! Düşünsenize, dile getirilen bu söylemi, yargıda kaç savcı ve hâkim görev olarak aldı ve kaç tacizci 12 yaş üstüne hayaller kurmaya başladı bile! Ülkemizdeki politikacıların ideolojik yanlışlarının bedelini çocuklarımız ödeyecek...

- Peki niye 12 yaş?

- Çok basit: Regl yaşı. Biliyorsunuz son zamanlarda sanal din insanlarının, cemaat ve tarikatların, kız çocuklarını kadın yapma sevdasını sıkça duyuyoruz. Daha geçtiğimiz günlerde, Diyanet’in web sitesinde, ergen olmanın dinimizdeki vecibeleri, fetvalarda da evlilik önerisiyle hayat bulmuştu!

- Peki bu inadın sebebi ne?

- Bazı alanlara mesaj verme... Biz diyoruz ki, 18 yaş altı bireyler çocuktur! Devlet de, bunu, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne imza atarak kabul etti. Şimdi bu tutum niye?

- Hayatımıza nasıl yansıyacak?

- Vallahi, çocuklarımıza daha fazla sahip çıkmamız gerekecek. Tehlikenin nereden geleceğini bilmediğimiz için paranoyaya düşeceğiz. Keşke, “18 yaş altı çocuktur! Ve çocuğa cinsel istismar kabul edilemez!” söylemini yansıtabilmeyi başarabilseydik. Biz şimdi ‘kendisi çalıp kendisi oynayan’ bir hükümetin icraatlarını izliyoruz. Madem her şeyi biliyordunuz niye bu kadar istismar var? Sayın Akdağ, sayılar üzerinden artış olmadığını iddia etme derdinde. Ona şunu hatırlatmak isterim: Bir çocuk bile istismardan mağdur olmuşsa, başınızı yastığa koyamazsınız! Sorumlu sizsiniz, önlemini almadığınız için. Ve yine önemli bir fırsat kaçtı. Hadımla, idamla sulandırılmış bir süreci izlemek çok acı...

- Peki zina ne alaka?

- Ben arka tarafta bir hesaplaşma olarak bekletildiğini düşünüyorum. “Seçimler için, ısıtılıp önümüze sürülme zamanı!” diye düşündüler. Ancak çok büyük bir hata yaptılar. İstismar ve zina aynı cümlede... Olacak şey değil! Madem zina konusunda yürekleri yananlar var, öyleyse 2015’te Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği, “Resmi nikâh öncesi dini nikah kıyılamaz.” maddesinin yeniden yapılandırılması için niye gayret sarf etmediler ya da imam nikâhlı 4 eşi olan Medeni Kanun’un ‘tek eşlilik kuralını’ ihlal edenlere ne yapılacak? Bence pandoranın kutusu hiç açılmasın ve bu, bir daha telaffuz edilmesin!