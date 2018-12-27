Salı günü görüşürüz. Bu arada dilerse Ahmet Kural’la da konuşurum. Köşem ona da açık. ‘Tarafım’ dedim ama onun anlatacaklarını da en iyi şekilde yansıtacağıma emin olun.
Aynı uzunlukta, yine iki gün. Kendisini aradım, toplantıdaydı, ulaşamadım. Şimdiden hepinize iyi yıllar...
Bana iki gün müsaade
Salı günü görüşürüz. Bu arada dilerse Ahmet Kural’la da konuşurum. Köşem ona da açık. ‘Tarafım’ dedim ama onun anlatacaklarını da en iyi şekilde yansıtacağıma emin olun.
Aynı uzunlukta, yine iki gün. Kendisini aradım, toplantıdaydı, ulaşamadım. Şimdiden hepinize iyi yıllar...