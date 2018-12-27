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Ayşe Arman

Ayşe Arman

aarman@hurriyet.com.tr

Bana iki gün müsaade

27 Aralık 2018

Salı günü görüşürüz. Bu arada dilerse Ahmet Kural’la da konuşurum. Köşem ona da açık. ‘Tarafım’ dedim ama onun anlatacaklarını da en iyi şekilde yansıtacağıma emin olun.

Aynı uzunlukta, yine iki gün. Kendisini aradım, toplantıdaydı, ulaşamadım. Şimdiden hepinize iyi yıllar...

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