ALÇAK ADAM! OHA! Berfin’in yüzüne 1.5 kilo kezzap dökmüş!

İNSAN aklını kaçırır! Devlet kontrolünde satılması gereken kezzap, herkesin ulaşabildiği bir kimyasala dönüşmüş. Düşünebiliyor musunuz tehlikeyi? İsteyen istediği kadar satın alıp gıcık olduğu kadının yüzüne atabilir! Psikopat bir eski sevgili “Demek benimle beraber olmak istemiyorsun ha! Ben sana gününü göstereceğim!” diye karşısındaki kadının hayatını karartabilir. Berfin’in yaşadığı felaket gibi!Allah Casım Ozan Çeltik’in cezasını versin! Ama ondan önce hukuk versin! Alması gereken en ağır cezayı alsın! Çünkü yüzüne 1.5 kilo kezzap döktüğü Berfin Özek’in hayatını çaldı. Bizim görevimiz, 18 yaşındaki yüzü yanmış bu genç kıza yardımcı olmak. Hayatına devam edebilmek için destek olmak. Onun yeni bir yüze ihtiyacı var. Berfin ve ailesi, yüzlerce insanı yeni bir yüze kavuşturmuş Dr. Mehmet Mutaf hocaya başvurmak istiyor. Bir yıl süren kök hücre tedavisi sonucunda, hoca bunun mümkün olabileceğini müjdelemiş. Ama cennet bahçesi vaat etmemiş, neler yapabilecekse onu söylemiş. Fakat bu ameliyatları devlet karşılamıyor, “Gel biz seni devlette iyileştirelim. Devlet hastanesinin hocalarına gösterelim, burada tedavi ol” diyor. Yarın Berfin Ankara’ya gidiyor. Orada Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve devlet hastaneleri hocalarıyla görüşecek. Benim için önemli olan Berfin ve ailesinin kararı. Seçim onundur. Elbette devlette de şahane doktorlar vardır ama Berfin’e ulaşan insanlar, Mehmet Mutaf hoca kadar bu konuda deneyimli kimse olmadığını belirtmiş. Gelişmeleri sizinle de paylaşacağım, yarın bu köşede Mehmet Mutaf hocayı okuyacaksınız. Ardından devletten bir doktorla da görüşmek isterim, Sağlık Bakanlığı’ndan bir yetkiliyle de ya da Bakan Bey’in kendisiyle. Bu köşe herkese açık. Valiliğin de bir an evvel yardım kampanyasını açmasını bekliyoruz. Ameliyatını özelde yaptırmayı tercih ediyorsa Berfin, toplanan bu para ameliyat için gerekecek, eğer artan bir miktar olursa eğitimi için harcasın. Toplanan her para Berfin’in olmalı. Bu arada change.org’da valilik yardım kampanyası açılmasına izin versin diye 107 bin imza toplamış. Siz de imza atmak istiyorsanız, change.org/BerfinOzek adresine girip destek olabilirsiniz. Bugün Berfin’in avukatı Mehtap Sert konuğum. İşin hukuki kısmını sordum...
Olayın başlangıcından bu yana Berfin’in avukatısınız. Hukuki süreç ne durumda?
Berfin’in davasının açılması için “hazırlık soruşturması” devam ediyor. Adli Tıp’tan kati rapor bekleniyor. 29 Nisan’da Adli Tıp’a sevki sağlandı. Rapor dosyaya girdiği zaman dava açılacak.
Böyle insanlık dışı bir şey yapan Ozan Çeltik hafifletici nedenle yırtamaz, değil mi? Alabileceği en ağır cezayı alır, değil mi?
Şüpheli sıfatıyla, “kasten yaralama”dan tutuklu Casım Ozan Çeltik. Bu haliyle dava açılırsa en ağır cezayı almaz. “Kasten öldürmeye teşebbüs”ten açılması gerekir. Çünkü 1.5 litre kezzap dökmüş. Korkunç bir ölçü. Hafifletici bir nedenle cezasının azalacağını düşünmüyoruz. Suçu kendisinin işlemediğini söylüyor.
Böyle söyleyerek yırtabilir mi?
Hayır, onun döktüğü kesin!
Bu suçun en ağır cezası
ne kadar?
Ankara’da benzer bir dosyada, eşine kezzap atan bir sanığa mahkeme 28 yıl verdi. Berfin’in dosyasında henüz iddianame düzenlenmediği için yorum yapamıyoruz.
Berfin’in ruh hali ne durumda? Güçlü duruyor ama sonuçta 18 yaşında ve küçük...
Ruh hali, umut-umutsuzluk arasında seyrediyor. Bazen çok yükseliyor her şey güzel olacak diye, bazen de umutsuzluğa düşüyor. Hayatın kendisine haksızlık yaptığına inanıyor. Çünkü kendi kimsenin canını yakmamış. “Bir erkeği sevmemenin bedeli bu olmamalı!” diyor. Neden bu kadar ağır bir bedel ödemek zorunda kaldığını sorguluyor.
Psikolojik destek?
Tedavi esnasında Adana verdi. Olayın travmasını atlatması için İskenderun’da platformun sağlıkçı üyeleri onunla görüşmeler yapıyor.
Ailesinin durumu peki? Ne iş yapıyorlar?
Anne bir pastanede çalışıyor. Sigortalı işçi. Baba yevmiyeli çalışan biriydi. Annenin sigortası olduğu için baba, hastanede kızına eşlik ediyor. O yüzden çalışamıyor.
Mehtap Sert
YARIN ANKARA’YA GİDİYORUZ
Sağlık Bakanlığı sizi Ankara’ya davet etti. Yarın birlikte gidiyorsunuz. Orada mı tedavi görecek?
Yarın saat 2’de randevu. Hastane muayene edecek. Neler yapabileceğini söyleyecek. Eğer yeni bir yüz yapılabilecekse tedavisine orada devam edilecek. Biz yaralarının iyileşmesini değil, yeni bir yüzle hayata dahil olmasını istiyoruz.
Neden Dr. Mehmet Mutaf’ı istiyor Berfin ve ailesi? Özel bir sebebi var mı?
Sosyal medyadan bize ulaşan birçok doktor, “Mehmet Mutaf’ın yanında çırak olamayız. En iyisi o!” dediği için Mehmet Mutaf diyoruz. Yaptığı işler ortada. Çok başarılı. Titiz ve her ayrıntıyı, süreci çok gerçekçi anlattı. Aile ve Berfin ona güveniyor. Yapacağını söylediği her işlemin altını doldurarak anlatıyor. Kafamızda soru işareti bırakmıyor.
Ondan başka kök hücre tedavisi uygulayan yok mu?
Bildiğimiz, bize ulaşan kimse yok.
Dr. Mehmet Mutaf, Berfin’i hayata dahil edeceğine dair söz verdi mi?
Evet, yeni bir yüz sözü verdi. Toplam bir yıllık bir süreç ve dört ameliyat gerekiyor.
Bu ameliyat neden “estetik” sayılıyor? Yanmış bir insanın yüzünün eski haline getirilmesi nasıl oluyor da estetik ameliyat sayılabiliyor?
Ben de bilemiyorum. Sağlık Bakanlığı bu şekilde değerlendiriyor. Sadece “yanık tedavisi”, tedavi olarak görülüyor. Belki de benzer durumda olan hastalara emsal teşkil etmemek istiyorlar. Berfin’i SGK kapsamına alırlarsa diğerlerini de almak zorunda kalacaklar.
Gözü için ne yapılabilir?
Göz için de kök hücre tedavisi ile iyileşme sağlanabiliyor. Bunun için Türk Tabipleri Birliği’ne ve Sağlık Emekçileri Sendikası’na ulaşıldı. Raporları gönderildi. Araştırması yapılıyor.
BERFİN’İN HAYATI ÇALINDI!
Yardım kampanyası başlatmak istiyorsunuz. Peki valilikten neden hâlâ izin çıkmıyor?
Bürokratik belgelerin tamamlanması biraz uzun sürdü. Valilikten kayıt numarası alındı. Sağlık Bakanlığı’nın kampanyaya onay vermesi gerekiyor.
Diyelim ki izin çıktı. Hesap açıldı. Valilik gereken paranın -390 bin liranın- üzerinde toplanırsa el mi koyuyor? Bu Berfin’e haksızlık değil mi? Prosedür neden böyle?
Valilik, faturalandırılmayan her parayı kendi hesabına aktarıyor. Kötüye kullanımı engellemek amacıyla bu şekilde davrandıklarını söylüyorlar. Ancak bu iş sadece ameliyat meselesi değil ki. Bu kızın hayatı çalındı! Ailenin tekrar dershaneye gönderme ihtimali bile ortadan kalktı. Kaldı ki artık engelli. Farklı bir eğitim alması gerekiyor. Bunu sadece yüz kazandırmak olarak görmemeli valilik. Erkek şiddeti ve çalınan bir hayat... Telafisi olmalı bu hayatın... Eğitimle, yeni bir yüzle, gözle... O yüzden destek için yatırılan her para Berfin’in olmalı, onun sağlığı ve eğitim ihtiyaçları için kullanılmalı.
TAM 100 BİN LİRA BAĞIŞLADI!
Siz 390 bin lira toplamayı hedefliyorsunuz. Zaten 100 bini Selin Ciğerci’den gelecek. O da parayı henüz yollayamadı, değil mi? Neden?
Evet. Selin Hanım, kalbi kendinden güzel bir kadın! Hemen ulaştı. “Göndereyim” diye. Ancak valilik onayı için beklediğimizi söyledim. Kendisi ara ara arıyor. Doktor tavsiyesi duymuşsa iletiyor.
Bence de müthiş bir şey yaptığı! Dilerim başka Selin Ciğerci’ler de çıkar, hep birlikte Berfin’e destek oluruz. Acıların kadını Bergen’den bu yana bu tür suçlar çok yaygın mı?
Maalesef yaygınlaştı. İşin en fenası da devlet kontrolünde satılması gereken kezzap herkesin ulaşabildiği bir kimyasala dönüştü!
ALÇAK ADAM! OHA! Berfin’in yüzüne 1.5 kilo kezzap dökmüş!
İNSAN aklını kaçırır! Devlet kontrolünde satılması gereken kezzap, herkesin ulaşabildiği bir kimyasala dönüşmüş. Düşünebiliyor musunuz tehlikeyi? İsteyen istediği kadar satın alıp gıcık olduğu kadının yüzüne atabilir! Psikopat bir eski sevgili “Demek benimle beraber olmak istemiyorsun ha! Ben sana gününü göstereceğim!” diye karşısındaki kadının hayatını karartabilir. Berfin’in yaşadığı felaket gibi!Allah Casım Ozan Çeltik’in cezasını versin! Ama ondan önce hukuk versin! Alması gereken en ağır cezayı alsın! Çünkü yüzüne 1.5 kilo kezzap döktüğü Berfin Özek’in hayatını çaldı. Bizim görevimiz, 18 yaşındaki yüzü yanmış bu genç kıza yardımcı olmak. Hayatına devam edebilmek için destek olmak. Onun yeni bir yüze ihtiyacı var. Berfin ve ailesi, yüzlerce insanı yeni bir yüze kavuşturmuş Dr. Mehmet Mutaf hocaya başvurmak istiyor. Bir yıl süren kök hücre tedavisi sonucunda, hoca bunun mümkün olabileceğini müjdelemiş. Ama cennet bahçesi vaat etmemiş, neler yapabilecekse onu söylemiş. Fakat bu ameliyatları devlet karşılamıyor, “Gel biz seni devlette iyileştirelim. Devlet hastanesinin hocalarına gösterelim, burada tedavi ol” diyor. Yarın Berfin Ankara’ya gidiyor. Orada Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve devlet hastaneleri hocalarıyla görüşecek. Benim için önemli olan Berfin ve ailesinin kararı. Seçim onundur. Elbette devlette de şahane doktorlar vardır ama Berfin’e ulaşan insanlar, Mehmet Mutaf hoca kadar bu konuda deneyimli kimse olmadığını belirtmiş. Gelişmeleri sizinle de paylaşacağım, yarın bu köşede Mehmet Mutaf hocayı okuyacaksınız. Ardından devletten bir doktorla da görüşmek isterim, Sağlık Bakanlığı’ndan bir yetkiliyle de ya da Bakan Bey’in kendisiyle. Bu köşe herkese açık. Valiliğin de bir an evvel yardım kampanyasını açmasını bekliyoruz. Ameliyatını özelde yaptırmayı tercih ediyorsa Berfin, toplanan bu para ameliyat için gerekecek, eğer artan bir miktar olursa eğitimi için harcasın. Toplanan her para Berfin’in olmalı. Bu arada change.org’da valilik yardım kampanyası açılmasına izin versin diye 107 bin imza toplamış. Siz de imza atmak istiyorsanız, change.org/BerfinOzek adresine girip destek olabilirsiniz. Bugün Berfin’in avukatı Mehtap Sert konuğum. İşin hukuki kısmını sordum...
Olayın başlangıcından bu yana Berfin’in avukatısınız. Hukuki süreç ne durumda?
Berfin’in davasının açılması için “hazırlık soruşturması” devam ediyor. Adli Tıp’tan kati rapor bekleniyor. 29 Nisan’da Adli Tıp’a sevki sağlandı. Rapor dosyaya girdiği zaman dava açılacak.
Böyle insanlık dışı bir şey yapan Ozan Çeltik hafifletici nedenle yırtamaz, değil mi? Alabileceği en ağır cezayı alır, değil mi?
Şüpheli sıfatıyla, “kasten yaralama”dan tutuklu Casım Ozan Çeltik. Bu haliyle dava açılırsa en ağır cezayı almaz. “Kasten öldürmeye teşebbüs”ten açılması gerekir. Çünkü 1.5 litre kezzap dökmüş. Korkunç bir ölçü. Hafifletici bir nedenle cezasının azalacağını düşünmüyoruz. Suçu kendisinin işlemediğini söylüyor.
Böyle söyleyerek yırtabilir mi?
Hayır, onun döktüğü kesin!
Bu suçun en ağır cezası
ne kadar?
Ankara’da benzer bir dosyada, eşine kezzap atan bir sanığa mahkeme 28 yıl verdi. Berfin’in dosyasında henüz iddianame düzenlenmediği için yorum yapamıyoruz.
Berfin’in ruh hali ne durumda? Güçlü duruyor ama sonuçta 18 yaşında ve küçük...
Ruh hali, umut-umutsuzluk arasında seyrediyor. Bazen çok yükseliyor her şey güzel olacak diye, bazen de umutsuzluğa düşüyor. Hayatın kendisine haksızlık yaptığına inanıyor. Çünkü kendi kimsenin canını yakmamış. “Bir erkeği sevmemenin bedeli bu olmamalı!” diyor. Neden bu kadar ağır bir bedel ödemek zorunda kaldığını sorguluyor.
Psikolojik destek?
Tedavi esnasında Adana verdi. Olayın travmasını atlatması için İskenderun’da platformun sağlıkçı üyeleri onunla görüşmeler yapıyor.
Ailesinin durumu peki? Ne iş yapıyorlar?
Anne bir pastanede çalışıyor. Sigortalı işçi. Baba yevmiyeli çalışan biriydi. Annenin sigortası olduğu için baba, hastanede kızına eşlik ediyor. O yüzden çalışamıyor.
Mehtap Sert
YARIN ANKARA’YA GİDİYORUZ
Sağlık Bakanlığı sizi Ankara’ya davet etti. Yarın birlikte gidiyorsunuz. Orada mı tedavi görecek?
Yarın saat 2’de randevu. Hastane muayene edecek. Neler yapabileceğini söyleyecek. Eğer yeni bir yüz yapılabilecekse tedavisine orada devam edilecek. Biz yaralarının iyileşmesini değil, yeni bir yüzle hayata dahil olmasını istiyoruz.
Neden Dr. Mehmet Mutaf’ı istiyor Berfin ve ailesi? Özel bir sebebi var mı?
Sosyal medyadan bize ulaşan birçok doktor, “Mehmet Mutaf’ın yanında çırak olamayız. En iyisi o!” dediği için Mehmet Mutaf diyoruz. Yaptığı işler ortada. Çok başarılı. Titiz ve her ayrıntıyı, süreci çok gerçekçi anlattı. Aile ve Berfin ona güveniyor. Yapacağını söylediği her işlemin altını doldurarak anlatıyor. Kafamızda soru işareti bırakmıyor.
Ondan başka kök hücre tedavisi uygulayan yok mu?
Bildiğimiz, bize ulaşan kimse yok.
Dr. Mehmet Mutaf, Berfin’i hayata dahil edeceğine dair söz verdi mi?
Evet, yeni bir yüz sözü verdi. Toplam bir yıllık bir süreç ve dört ameliyat gerekiyor.
Bu ameliyat neden “estetik” sayılıyor? Yanmış bir insanın yüzünün eski haline getirilmesi nasıl oluyor da estetik ameliyat sayılabiliyor?
Ben de bilemiyorum. Sağlık Bakanlığı bu şekilde değerlendiriyor. Sadece “yanık tedavisi”, tedavi olarak görülüyor. Belki de benzer durumda olan hastalara emsal teşkil etmemek istiyorlar. Berfin’i SGK kapsamına alırlarsa diğerlerini de almak zorunda kalacaklar.
Gözü için ne yapılabilir?
Göz için de kök hücre tedavisi ile iyileşme sağlanabiliyor. Bunun için Türk Tabipleri Birliği’ne ve Sağlık Emekçileri Sendikası’na ulaşıldı. Raporları gönderildi. Araştırması yapılıyor.
BERFİN’İN HAYATI ÇALINDI!
Yardım kampanyası başlatmak istiyorsunuz. Peki valilikten neden hâlâ izin çıkmıyor?
Bürokratik belgelerin tamamlanması biraz uzun sürdü. Valilikten kayıt numarası alındı. Sağlık Bakanlığı’nın kampanyaya onay vermesi gerekiyor.
Diyelim ki izin çıktı. Hesap açıldı. Valilik gereken paranın -390 bin liranın- üzerinde toplanırsa el mi koyuyor? Bu Berfin’e haksızlık değil mi? Prosedür neden böyle?
Valilik, faturalandırılmayan her parayı kendi hesabına aktarıyor. Kötüye kullanımı engellemek amacıyla bu şekilde davrandıklarını söylüyorlar. Ancak bu iş sadece ameliyat meselesi değil ki. Bu kızın hayatı çalındı! Ailenin tekrar dershaneye gönderme ihtimali bile ortadan kalktı. Kaldı ki artık engelli. Farklı bir eğitim alması gerekiyor. Bunu sadece yüz kazandırmak olarak görmemeli valilik. Erkek şiddeti ve çalınan bir hayat... Telafisi olmalı bu hayatın... Eğitimle, yeni bir yüzle, gözle... O yüzden destek için yatırılan her para Berfin’in olmalı, onun sağlığı ve eğitim ihtiyaçları için kullanılmalı.
TAM 100 BİN LİRA BAĞIŞLADI!
Siz 390 bin lira toplamayı hedefliyorsunuz. Zaten 100 bini Selin Ciğerci’den gelecek. O da parayı henüz yollayamadı, değil mi? Neden?
Evet. Selin Hanım, kalbi kendinden güzel bir kadın! Hemen ulaştı. “Göndereyim” diye. Ancak valilik onayı için beklediğimizi söyledim. Kendisi ara ara arıyor. Doktor tavsiyesi duymuşsa iletiyor.
Bence de müthiş bir şey yaptığı! Dilerim başka Selin Ciğerci’ler de çıkar, hep birlikte Berfin’e destek oluruz. Acıların kadını Bergen’den bu yana bu tür suçlar çok yaygın mı?
Maalesef yaygınlaştı. İşin en fenası da devlet kontrolünde satılması gereken kezzap herkesin ulaşabildiği bir kimyasala dönüştü!