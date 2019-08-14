A Milli Takım kaptanı Didem Karagenç haksızlığa isyan ediyor: Kadın futbolcular olarak mutlaka ek iş yapmamız gerekiyor

MİLLİ futbolcumuz Didem Karagenç’le dün başlayan röportajımız, bugün de devam ediyor.
Çok açık ki algı değişiyor, kadın futboluna olan ilgi ve bilinirlik artıyor. Kadın futbolu gün geçtikçe gelişiyor. Dünyada şimdiden bir sektör haline geldiği rahatlıkla söylenebilir. Ülkemizde de öyle olacak. Didem gibi sporcular öncüler. Ama tabii birtakım problemler de var. Kadın futbolcular isyanda, “Aynı işi yapıyoruz ama finansal destek, medya ilgisi ve verilen değer açısından ne yazık ki erkeklerle aramızda uçurum var!” diyorlar. Hatta benim izlediğim FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın finalinde Amerikalı kadın futbolcular “Eşit işe eşit ücret!” diye slogan attılar. Zamanla taşlar yerli yerine oturacaktır. Gelin hep birlikte Didem’e kulak verelim...
- Bir süre önce Fransa’da FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın finalini izledik Lyon’da birlikte. Dünyada müthiş rüzgârlar esiyor kadın futboluyla ilgili...
Aynen öyle! Sen de gördün, final maçında stadın atmosferi nefes kesiciydi. Enerji tavanda. Seyirciler cıvıl cıvıldı. Tüm biletler çok önceden tükenmişti. O coşku, heyecan, maç boyu yaptıkları tezahüratlar gerçekten müthişti! Bu son Kadın Dünya Kupası, bence kadın futbolunun gelişimi adına büyük bir adım. Çok açık ki algı değişiyor, kadın futboluna olan ilgi ve bilinirlik artıyor, en önemlisi de cinsiyet eşitsizliğini yok edebilmek adına büyük bir “farkındalık” yaratılıyor. Ülkemizdeki yankıları da iyiydi. Maçlar çok çekişmeli geçti. Bu durum beni ve birçok kadın futbolcuyu çok mutlu etti. Kadın futbolu biz de gün geçtikçe gelişiyor. Dünyada ise şimdiden bir sektör haline geldiği rahatlıkla söylenebilir.
- Kadın futbolunun bilinirliğini arttırmak için neler yapmalı?
Medya bize daha fazla yer vermeli. Maçlarımız yayınlanmalı. Bu sayede kitlelere ulaşmamız daha kolay hale gelecek. Ligimizde mesela, isim sponsorumuz yok! Bu da büyük bir eksik. Ama bunlar, çözülmeyecek problemler değil. Türkiye de kadın futbolunun gelişmekte olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, en kısa zamanda tüm bu eksiklerin giderileceğine hiç şüphem yok. Büyük futbol takımlarının kadın futbol şubelerini açmaları da önemli bir rekabet ve gelişme unsuru olacaktır.
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EN BÜYÜK İSTEĞİMİZ!
- Kadınlar sadece futbol mu oynuyorlar sahada?
Bence fazlası! Çok daha fazlası! Biz aynı anda, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından da mesaj vermeye çalışıyoruz. Kız çocuklarına, kadınlara, “Şu dünyada yapamayacağınız şey yok! Yeter ki isteyin, yeter ki çalışın!” diyoruz. Kadın futbolu bu yüzden önemli. Sahaya çıktığımızda, “Futbol oynuyorsam mühendis de olurum, pilot da olurum, kafama koyduğum her şeyi yaparım!” demiş oluyoruz aslında. Tabii ki bazı zorluklarla karşılaşıyoruz ama bunlar bizi yıldırmıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm dünyaya yayılması en büyük isteğimiz. Futbol, ne yazık ki hâlâ erkek oyunu olarak algılanıyor. El birliğiyle bu algıyı değiştirmeliyiz. Bunun için uğraş vermeliyiz. Kadın futbolunun bilinirliğini arttırmak için daha fazla kadın futbolcuya ihtiyaç var. Ben inanıyorum olacak. Ne mutlu bize ki her geçen gün futbola ilgi duyan kız çocuk sayısı artıyor...
AYNI İŞİ YAPIYORUZ AMA ARAMIZDA UÇURUM VAR
- Hangi ülke futbolun sadece bir erkek sporu olmadığı mesajını daha iyi veriyor?
Amerika.
- Dünyada en çok hangi kadın futbolcuları beğeniyorsun?
Lucy Bronze mesela. Olympique Lyon’da oynuyor. Kadın futbolcular arasında en beğendiğim bek oyuncusu. Oyun stili ve tarzı müthiş. Bir de Alex Morgan var. Orlando Pride’da oynuyor. O forvet. Kadın futbolu denildiğinde akıllara ilk gelen isim Orlando Pride. Hem oyun tarzıyla hem de kadın futbolunun bilinirliği açısından çok değerli bir oyuncu.
- Peki kadın futbolcular erkek futbolcular kadar kazanıyor mu?
Tabii ki hayır! Bu da bir diğer önemli mesele. Kadın futbolcular olarak hayatımızı sürdürebilmek için mutlaka ek bir iş yapmamız gerekiyor. Türkiye’de bugün 1. lig statüsünde mücadele veren kulüplerin oyuncularının aldıkları ücretler, düzenlenen maç organizasyonlarının niteliği, kullandıkları malzemeler, tesisler/sahalar ve tribün/medya desteği erkek futboluyla karşılaştırılmayacak bir düzeyde. Arada çok büyük bir fark var. Tabii ki haksızlık! Aynı spor branşında, aynı şartlar altında performans sergiliyoruz. Oyun kuralları tamamen aynı, yapılan antrenman sayıları aynı. Farklı olan Dünya Kupası’nın, Avrupa Şampiyonası’nın, Şampiyonlar Ligi’nin ve TFF liglerinin başında sadece “kadın” sıfatının geliyor olması. Aynı işi yapıyoruz ama finansal destek, medya ilgisi ve verilen değer açısından ne yazık ki aramızda uçurum var!
BEN DE SENİN GİBİ OLACAĞIM DİDEM ABLA
- Rol modeli olduğunu düşünüyor musun?
Evet, galiba öyleyim. Eğitim hayatım, spor kariyerim ve sürekli kendimi geliştirmek için uğraşıyor olmam beni bir rol modeli yapıyor. Paylaştığım fotoğrafların altına kız çocuklarının “Ben de senin gibi olacağım Didem Abla!” yazmalarına bayılıyorum.
AYNI ZAMANDA MOTOSİKLET TUTKUNUYUM!
- Futbol dışında neleri seviyorsun?
Motosiklet kullanmayı! O da tutku bende. Arkadaşlarımla yılın belli zamanlarında motosiklet turlarına çıkıyorum. Bu arada eğitim hayatım devam ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi’nde master yapıyorum. Futbol Federasyonu’nda analist olarak görev yapıyorum. Haftada 5 gün antrenmanımız, bir gün de maçımız oluyor. Her sabah okula gidiyorum. Sonra antrenmana. Sonra da üniversiteye, derslere. Varsa Milli Takım Kamplarına, maçlara. Kısaca söylemem gerekirse: Ben çok çalışmıyorum, hep çalışıyorum!
FUTBOLDAN KEYİF ALMAYAN BİRİYLE BİRLİKTE OLAMAM
- Futboldan keyif almayan biriyle birlikte olabilir misin?
Hayır. Benim hayatım ve tutkum futbol. Birlikte olacağım insanın bana destek olması benim için önemli. Futboldan keyif almıyorsa, aynı dili zaten konuşamayız. Aynı dili konuşamadığım biriyle de birlikte olamam!
- Evde kendi kendine maç izler misin?
Elbette. Büyük bir keyifle...
- Genç kızlara, kadınlara futbolla ilgili nasıl mesajlar vermek istersin?
Futbol, sadece bir erkek oyunu değildir! Biz kadınlar da varız. Fena halde varız hem de... Ama başarılı olabilmek için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Pes etmeyeceğiz. Hayallerimizin peşinden koşacağız. Bir kadının yapamayacağı hiçbir şey yok bu hayatta. Her şey mümkün. Yeter ki isteyelim ve çok çalışalım...
A Milli Takım kaptanı Didem Karagenç haksızlığa isyan ediyor: Kadın futbolcular olarak mutlaka ek iş yapmamız gerekiyor
MİLLİ futbolcumuz Didem Karagenç’le dün başlayan röportajımız, bugün de devam ediyor.
Çok açık ki algı değişiyor, kadın futboluna olan ilgi ve bilinirlik artıyor. Kadın futbolu gün geçtikçe gelişiyor. Dünyada şimdiden bir sektör haline geldiği rahatlıkla söylenebilir. Ülkemizde de öyle olacak. Didem gibi sporcular öncüler. Ama tabii birtakım problemler de var. Kadın futbolcular isyanda, “Aynı işi yapıyoruz ama finansal destek, medya ilgisi ve verilen değer açısından ne yazık ki erkeklerle aramızda uçurum var!” diyorlar. Hatta benim izlediğim FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın finalinde Amerikalı kadın futbolcular “Eşit işe eşit ücret!” diye slogan attılar. Zamanla taşlar yerli yerine oturacaktır. Gelin hep birlikte Didem’e kulak verelim...
- Bir süre önce Fransa’da FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın finalini izledik Lyon’da birlikte. Dünyada müthiş rüzgârlar esiyor kadın futboluyla ilgili...
Aynen öyle! Sen de gördün, final maçında stadın atmosferi nefes kesiciydi. Enerji tavanda. Seyirciler cıvıl cıvıldı. Tüm biletler çok önceden tükenmişti. O coşku, heyecan, maç boyu yaptıkları tezahüratlar gerçekten müthişti! Bu son Kadın Dünya Kupası, bence kadın futbolunun gelişimi adına büyük bir adım. Çok açık ki algı değişiyor, kadın futboluna olan ilgi ve bilinirlik artıyor, en önemlisi de cinsiyet eşitsizliğini yok edebilmek adına büyük bir “farkındalık” yaratılıyor. Ülkemizdeki yankıları da iyiydi. Maçlar çok çekişmeli geçti. Bu durum beni ve birçok kadın futbolcuyu çok mutlu etti. Kadın futbolu biz de gün geçtikçe gelişiyor. Dünyada ise şimdiden bir sektör haline geldiği rahatlıkla söylenebilir.
- Kadın futbolunun bilinirliğini arttırmak için neler yapmalı?
Medya bize daha fazla yer vermeli. Maçlarımız yayınlanmalı. Bu sayede kitlelere ulaşmamız daha kolay hale gelecek. Ligimizde mesela, isim sponsorumuz yok! Bu da büyük bir eksik. Ama bunlar, çözülmeyecek problemler değil. Türkiye de kadın futbolunun gelişmekte olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, en kısa zamanda tüm bu eksiklerin giderileceğine hiç şüphem yok. Büyük futbol takımlarının kadın futbol şubelerini açmaları da önemli bir rekabet ve gelişme unsuru olacaktır.
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EN BÜYÜK İSTEĞİMİZ!
- Kadınlar sadece futbol mu oynuyorlar sahada?
Bence fazlası! Çok daha fazlası! Biz aynı anda, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından da mesaj vermeye çalışıyoruz. Kız çocuklarına, kadınlara, “Şu dünyada yapamayacağınız şey yok! Yeter ki isteyin, yeter ki çalışın!” diyoruz. Kadın futbolu bu yüzden önemli. Sahaya çıktığımızda, “Futbol oynuyorsam mühendis de olurum, pilot da olurum, kafama koyduğum her şeyi yaparım!” demiş oluyoruz aslında. Tabii ki bazı zorluklarla karşılaşıyoruz ama bunlar bizi yıldırmıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm dünyaya yayılması en büyük isteğimiz. Futbol, ne yazık ki hâlâ erkek oyunu olarak algılanıyor. El birliğiyle bu algıyı değiştirmeliyiz. Bunun için uğraş vermeliyiz. Kadın futbolunun bilinirliğini arttırmak için daha fazla kadın futbolcuya ihtiyaç var. Ben inanıyorum olacak. Ne mutlu bize ki her geçen gün futbola ilgi duyan kız çocuk sayısı artıyor...
AYNI İŞİ YAPIYORUZ AMA ARAMIZDA UÇURUM VAR
- Hangi ülke futbolun sadece bir erkek sporu olmadığı mesajını daha iyi veriyor?
Amerika.
- Dünyada en çok hangi kadın futbolcuları beğeniyorsun?
Lucy Bronze mesela. Olympique Lyon’da oynuyor. Kadın futbolcular arasında en beğendiğim bek oyuncusu. Oyun stili ve tarzı müthiş. Bir de Alex Morgan var. Orlando Pride’da oynuyor. O forvet. Kadın futbolu denildiğinde akıllara ilk gelen isim Orlando Pride. Hem oyun tarzıyla hem de kadın futbolunun bilinirliği açısından çok değerli bir oyuncu.
- Peki kadın futbolcular erkek futbolcular kadar kazanıyor mu?
Tabii ki hayır! Bu da bir diğer önemli mesele. Kadın futbolcular olarak hayatımızı sürdürebilmek için mutlaka ek bir iş yapmamız gerekiyor. Türkiye’de bugün 1. lig statüsünde mücadele veren kulüplerin oyuncularının aldıkları ücretler, düzenlenen maç organizasyonlarının niteliği, kullandıkları malzemeler, tesisler/sahalar ve tribün/medya desteği erkek futboluyla karşılaştırılmayacak bir düzeyde. Arada çok büyük bir fark var. Tabii ki haksızlık! Aynı spor branşında, aynı şartlar altında performans sergiliyoruz. Oyun kuralları tamamen aynı, yapılan antrenman sayıları aynı. Farklı olan Dünya Kupası’nın, Avrupa Şampiyonası’nın, Şampiyonlar Ligi’nin ve TFF liglerinin başında sadece “kadın” sıfatının geliyor olması. Aynı işi yapıyoruz ama finansal destek, medya ilgisi ve verilen değer açısından ne yazık ki aramızda uçurum var!
BEN DE SENİN GİBİ OLACAĞIM DİDEM ABLA
- Rol modeli olduğunu düşünüyor musun?
Evet, galiba öyleyim. Eğitim hayatım, spor kariyerim ve sürekli kendimi geliştirmek için uğraşıyor olmam beni bir rol modeli yapıyor. Paylaştığım fotoğrafların altına kız çocuklarının “Ben de senin gibi olacağım Didem Abla!” yazmalarına bayılıyorum.
AYNI ZAMANDA MOTOSİKLET TUTKUNUYUM!
- Futbol dışında neleri seviyorsun?
Motosiklet kullanmayı! O da tutku bende. Arkadaşlarımla yılın belli zamanlarında motosiklet turlarına çıkıyorum. Bu arada eğitim hayatım devam ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi’nde master yapıyorum. Futbol Federasyonu’nda analist olarak görev yapıyorum. Haftada 5 gün antrenmanımız, bir gün de maçımız oluyor. Her sabah okula gidiyorum. Sonra antrenmana. Sonra da üniversiteye, derslere. Varsa Milli Takım Kamplarına, maçlara. Kısaca söylemem gerekirse: Ben çok çalışmıyorum, hep çalışıyorum!
FUTBOLDAN KEYİF ALMAYAN BİRİYLE BİRLİKTE OLAMAM
- Futboldan keyif almayan biriyle birlikte olabilir misin?
Hayır. Benim hayatım ve tutkum futbol. Birlikte olacağım insanın bana destek olması benim için önemli. Futboldan keyif almıyorsa, aynı dili zaten konuşamayız. Aynı dili konuşamadığım biriyle de birlikte olamam!
- Evde kendi kendine maç izler misin?
Elbette. Büyük bir keyifle...
- Genç kızlara, kadınlara futbolla ilgili nasıl mesajlar vermek istersin?
Futbol, sadece bir erkek oyunu değildir! Biz kadınlar da varız. Fena halde varız hem de... Ama başarılı olabilmek için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Pes etmeyeceğiz. Hayallerimizin peşinden koşacağız. Bir kadının yapamayacağı hiçbir şey yok bu hayatta. Her şey mümkün. Yeter ki isteyelim ve çok çalışalım...