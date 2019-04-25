5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapığın Allah belasını, yargı cezasını versin!

Taş olsan dağılır gidersin. Ufacık çocuktan ne istedin be! Daha 5 yaşında be... O çocuğa tecavüz etmek ne demek? Nasıl bu kadar insanlıktan çıkılabilir, nasıl bu kadar kepaze olunabilir?
“İnsan mısın sen, geber!” diye bağırasım geliyor.
Olay, Küçükçekmece’de geçiyor. Allah’ın belası bir sapık, sokakta oynayan bir çocuğu apartman boşluğuna götürüyor, aslında başka çocuklar da var, ama onlar kaçıyor, yazık, 5 yaşındaki kız çocuğu sapıkla baş başa kalıyor ve bir süre sonra o kızı...
Kapının önünde kanlar içinde buluyorlar. Cinsel istismara uğramış! Acilen hastaneye, yoğun bakıma kaldırılıyor. Gerçekten insanın kalbi dayanmaz, durur, o kadar büyük bir acı. İnşallah hayata tutunur. Ama bu travmadan nasıl kurtulur onu bilmiyorum.
Bildiğim şu, kamu vicdanının rahatlaması için bu aşağılık adamın derhal yakalanması, yargılanması ve en ağır cezayı alması gerekiyor!
Sosyal medya dün delirmişti.
Daha kaç çocuk böyle cinsel vahşete kurban gidecek? Daha kaç ay, kaç yıl bu cinsel suçlar işlenecek ve biz bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi normal hayatımıza devam edeceğiz?
Suçlular hak ettikleri cezayı almadıkça, havanda su dövmeye devam edeceğiz. Cinsel istismarlar bırakın cezalandırmayı, özendirici olacak!
Gerçekten yeter!
METROBÜS SAPIĞI EN AĞIR CEZAYI ALMALI
ARTIK yettiniz ya... Yuh ya! Yemin ederim bittik ya! Bu ülkedeki cinsel istismarlar, tacizler artık dayanılmaz hale geldi...
Duyun bizi... Ciddiye alın bizi... Çıldırma noktasındayız!
Bizi bu sapık, aşağılık, cahil adamlardan koruyun. Yok mu koruyabilecek kimse? Arttırın şu cezaları! Ya da var olan cezaları düzgün uygulayın...
Biz de bunların haberini yapalım, cinsel saldırının bir suç olduğunu, cezası olduğunu görsünler bu pislik adamlar ve kimsenin bu cezadan kurtulamayacağını anlasınlar!
Korksunlar! Çekinsinler!
Böyle aşağılık şeylere yeltenemesinler.
Memleketin hangi toprağını sıksan cinsel suç fışkırıyor. Her gün çocuklara tecavüz, kadınlara cinsel saldırı, istismar...
Ben siyasiler nasıl normal hayatlarına devam edebiliyorlar anlamıyorum. Bu mesele, bu ülkenin en öncelikli sorunlardan biri. Bu sapıkların artık en ağır cezaları alması gerekiyor. Bunu anlatmak için daha ne yapmamız lazım. Kadınlar sokağa mı çıksınlar?
Artık alenen küfür etmek istiyorum, çünkü kendimi çaresiz hissediyorum. Artık bu sapıklara, “Allah sizi bildiği gibi yapsın!” demek istemiyorum. “Allah belanızı versin!” demek istiyorum.
Evet, bela okumak kötü bir şey. Çözüm de değil. İyi ama çözüm ne?
*
Okumuşsunuzdur, evvelsi gün metrobüste yaşanan bir taciz olayı yüzünden dün sosyal medya ayağa kalktı!
Yeri göğü #metrobüstetacizvar hashtag’leri kapladı.
Avcılar istikametine giden bir metrobüste, F.Ö. adlı mahluk, koltukta oturan kadının dibine kadar geliyor. Haberden öğreniyoruz ki metrobüs hınca hınç kalabalık da değil, ama yine de kadının dibinde dikilmeye devam ediyor. Sonra cep telefonuyla fotoğrafını çekiyor, kadın o esnada adamın telefonunu galeri kısmında kendi fotoğrafının olduğunu görüyor. Sinirleniyor.
Ama iş bununla kalmıyor, F.Ö., cinsel organını çıkarıp kadının elbisenin üzerine boşalıyor.
İğrençliği düşünebiliyor musunuz?
Deliye dönen kadın, adamı ittiriyor. Kadının tepkisi ve çevredekilerin desteğiyle sapık metrobüsten çıkarılıyor...
Kadın da iniyor ve emniyete gidip şikâyetçi oluyor.
*
Artık çüş!
Hayvan bunlar! Pardon, hayvan da dememek lazım, hayvanlar bile bu pisliklere göre daha çok daha asil varlıklar. Bunlar mahluk.
Tacize uğrayan kadın, olayın ardından çektiği videoda “Biz değil, siz utanacaksınız!” diye bağırıyor.
Haksız mı?
Benim kadının doğru söylediğinden zerre kadar şüphem yok. Tam da dediği gibi olmuştur. Artık, “Yok acaba doğru mu söylüyor? Yok efendim etek mi vardı üzerinde, o da etek giymeseydi” saçmalığını bırakmak lazım.
Burada sapık olan, insanlıkla alakası olmayan, kendi kontrol edemeyen o adam, o sapık.
Tek suçlu o!
Kadına laf etmeye kalkanlar, olayı örtbas etmeye çalışanlar, o kadar...
O adam böyle iğrenç bir şey yaptığı için cezalandırılmalı ve bu da başka sapıklara örnek olmalı...
Tabii ki utanması gereken kadın değil...
Tabii ki avaz avaz bağıracak.
Tabii ki video çekecek.
Tabii ki şikâyetçi olacak.
Tabii ki biz de ona destek olacağız.
Bütün dünyayı ayağa kaldırsa yeridir.
Yeter ya! Yettiniz ya!
5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapığın Allah belasını, yargı cezasını versin!
İNSANIN yüreği dayanmaz!
Taş olsan dağılır gidersin. Ufacık çocuktan ne istedin be! Daha 5 yaşında be... O çocuğa tecavüz etmek ne demek? Nasıl bu kadar insanlıktan çıkılabilir, nasıl bu kadar kepaze olunabilir?
“İnsan mısın sen, geber!” diye bağırasım geliyor.
Olay, Küçükçekmece’de geçiyor. Allah’ın belası bir sapık, sokakta oynayan bir çocuğu apartman boşluğuna götürüyor, aslında başka çocuklar da var, ama onlar kaçıyor, yazık, 5 yaşındaki kız çocuğu sapıkla baş başa kalıyor ve bir süre sonra o kızı...
Kapının önünde kanlar içinde buluyorlar. Cinsel istismara uğramış! Acilen hastaneye, yoğun bakıma kaldırılıyor. Gerçekten insanın kalbi dayanmaz, durur, o kadar büyük bir acı. İnşallah hayata tutunur. Ama bu travmadan nasıl kurtulur onu bilmiyorum.
Bildiğim şu, kamu vicdanının rahatlaması için bu aşağılık adamın derhal yakalanması, yargılanması ve en ağır cezayı alması gerekiyor!
Sosyal medya dün delirmişti.
Daha kaç çocuk böyle cinsel vahşete kurban gidecek? Daha kaç ay, kaç yıl bu cinsel suçlar işlenecek ve biz bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi normal hayatımıza devam edeceğiz?
Suçlular hak ettikleri cezayı almadıkça, havanda su dövmeye devam edeceğiz. Cinsel istismarlar bırakın cezalandırmayı, özendirici olacak!
Gerçekten yeter!
METROBÜS SAPIĞI EN AĞIR CEZAYI ALMALI
ARTIK yettiniz ya... Yuh ya! Yemin ederim bittik ya! Bu ülkedeki cinsel istismarlar, tacizler artık dayanılmaz hale geldi...
Duyun bizi... Ciddiye alın bizi... Çıldırma noktasındayız!
Bizi bu sapık, aşağılık, cahil adamlardan koruyun. Yok mu koruyabilecek kimse? Arttırın şu cezaları! Ya da var olan cezaları düzgün uygulayın...
Biz de bunların haberini yapalım, cinsel saldırının bir suç olduğunu, cezası olduğunu görsünler bu pislik adamlar ve kimsenin bu cezadan kurtulamayacağını anlasınlar!
Korksunlar! Çekinsinler!
Böyle aşağılık şeylere yeltenemesinler.
Memleketin hangi toprağını sıksan cinsel suç fışkırıyor. Her gün çocuklara tecavüz, kadınlara cinsel saldırı, istismar...
Ben siyasiler nasıl normal hayatlarına devam edebiliyorlar anlamıyorum. Bu mesele, bu ülkenin en öncelikli sorunlardan biri. Bu sapıkların artık en ağır cezaları alması gerekiyor. Bunu anlatmak için daha ne yapmamız lazım. Kadınlar sokağa mı çıksınlar?
Artık alenen küfür etmek istiyorum, çünkü kendimi çaresiz hissediyorum. Artık bu sapıklara, “Allah sizi bildiği gibi yapsın!” demek istemiyorum. “Allah belanızı versin!” demek istiyorum.
Evet, bela okumak kötü bir şey. Çözüm de değil. İyi ama çözüm ne?
*
Okumuşsunuzdur, evvelsi gün metrobüste yaşanan bir taciz olayı yüzünden dün sosyal medya ayağa kalktı!
Yeri göğü #metrobüstetacizvar hashtag’leri kapladı.
Avcılar istikametine giden bir metrobüste, F.Ö. adlı mahluk, koltukta oturan kadının dibine kadar geliyor. Haberden öğreniyoruz ki metrobüs hınca hınç kalabalık da değil, ama yine de kadının dibinde dikilmeye devam ediyor. Sonra cep telefonuyla fotoğrafını çekiyor, kadın o esnada adamın telefonunu galeri kısmında kendi fotoğrafının olduğunu görüyor. Sinirleniyor.
Ama iş bununla kalmıyor, F.Ö., cinsel organını çıkarıp kadının elbisenin üzerine boşalıyor.
İğrençliği düşünebiliyor musunuz?
Deliye dönen kadın, adamı ittiriyor. Kadının tepkisi ve çevredekilerin desteğiyle sapık metrobüsten çıkarılıyor...
Kadın da iniyor ve emniyete gidip şikâyetçi oluyor.
*
Artık çüş!
Hayvan bunlar! Pardon, hayvan da dememek lazım, hayvanlar bile bu pisliklere göre daha çok daha asil varlıklar. Bunlar mahluk.
Tacize uğrayan kadın, olayın ardından çektiği videoda “Biz değil, siz utanacaksınız!” diye bağırıyor.
Haksız mı?
Benim kadının doğru söylediğinden zerre kadar şüphem yok. Tam da dediği gibi olmuştur. Artık, “Yok acaba doğru mu söylüyor? Yok efendim etek mi vardı üzerinde, o da etek giymeseydi” saçmalığını bırakmak lazım.
Burada sapık olan, insanlıkla alakası olmayan, kendi kontrol edemeyen o adam, o sapık.
Tek suçlu o!
Kadına laf etmeye kalkanlar, olayı örtbas etmeye çalışanlar, o kadar...
O adam böyle iğrenç bir şey yaptığı için cezalandırılmalı ve bu da başka sapıklara örnek olmalı...
Tabii ki utanması gereken kadın değil...
Tabii ki avaz avaz bağıracak.
Tabii ki video çekecek.
Tabii ki şikâyetçi olacak.
Tabii ki biz de ona destek olacağız.
Bütün dünyayı ayağa kaldırsa yeridir.
Yeter ya! Yettiniz ya!