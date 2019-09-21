Arkas Sanat Merkezi’nin ev sahipliğinde Kübizm akımının öncüsü, İspanyol ressam İzmir’e geldi. Hoş geldi, sefalar getirdi. ‘Picasso-Méditerranée’ projesi kapsamındaki ‘Picasso: Gösteri Sanatı’ sergisini sizin için gezdim, gördüm... Bu sergi hayalimizdeki İzmir’e ışık oldu. Sevgili İstanbullular; sergilerinize, bienalinize geliyoruz, seviyoruz. Ama artık sizi sadece Çeşme’ye, Alaçatı’ya değil, şehrimizin sanatına, sanatçısına da bekliyoruz.
Sanatseverler ‘Matador’un önünde.
Paris-Picasso Ulusal Müzesi başkanlığında 2017’de başlatılan ‘Picasso-Méditerranée Projesi’ çokyönlü kültürel bir döngü... Ünlü sanatçının yaşamına ve sanatçıya ilham veren yerlere uzanan... Akdeniz’in bütün kıyılarını birbirine yakınlaştırma arzusunda olan bir yolculuk... Bu yolculukta 10 ülkeden 70 kurum bir araya geldi ve ortaya 45’in üzerinde sergi çıktı.
◊ İzmir yolculuğun son durağı. Arkas Sanat Merkezi’nin ev sahipliğinde, Türk Hava Yolları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Allianz’ın destekleriyle açılan sergi, kapanış sergisi... Paris Picasso Müzesi Müdürü Laurent Le Bon, “Tesadüf yoktur, randevular vardır” diyor ve Picasso’nun Atatürk’le aynı yıl doğduğunu hatırlatıyor. Picasso’nun bütün ihtişamıyla sergilenmesinin tam zamanı olduğunu söylüyor. Ve evet, İzmir’in bu muhteşem yolculuğun son durağı olması bir tesadüf değil. İzmir ruhuyla, konumuyla, kültürüyle, Akdeniz’in en sembolik kentlerinden... İzmir Picasso’ya, Picasso da İzmir’e çok yakışacak. Laurent Le Bon’un coşkusuna ben de tüm kalbimle katılıyorum: Yaşasın İzmir! Yaşasın Picasso!
◊ Baştan söyleyeyim, ‘Picasso: Gösteri Sanatı’ sergisinde bambaşka bir Picasso bizi bekliyor. Jean Luc Maeso’nun küratörlüğü ve Müjde Unustası’nın direktörlüğünde Picasso’nun sanat yaşamını derinden etkileyen gösteri dünyasının kapılarını aralayacağız. Paris Picasso Müzesi, Fondation Julio Gonzalez, Opera Garnier ve Brüksel’de yer alan Kontaxopoulos-Prokopchuk Koleksiyonu’ndan 83 eserle... Picasso’nun yazarlarla, şairlerle, müzisyenlerle yakın bağ kurduğunu belgeleyen fotoğraflarla tanışacağız. Tablolar, maketler, eskizler, heykeller, fotoğraflar, filmler, kostümler, videolar ve daha neler neler bulacağız... ‘Akrobat’, ‘Matador’, ‘Dora Maar’ tablolarını, ‘Ballets Russes’ için tasarlanan kostümleri hafızamıza kazıyacağız.
‘Mavi Şapkalı Kadın Portresi’
◊ Picasso’nun gösteri dünyası aşkı çocukluk yıllarında Malaga’da izlediği boğa güreşleriyle başlamış. Ünlü bale topluluğu ‘Ballets Russes’ için tasarladığı sahne ve kostüm çalışmalarıyla tavan yapmış. Gerçek hayattan esinlendiği figürleri hayal gücüyle harmanlayıp kendi tarzında bir dünya yaratmış.
◊ ‘Dora’yı da kaçırmayın! Fransız sanatçı Bernard Pras’nın Pablo Picasso temalı ‘Dora’ adlı enstalasyonu 31 Aralık’a kadar İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde sergilenecek.
◊ ‘Minik Picasso’lar’ unutulmadınız! 5-7 ve 8-10 yaş gruplarına özel, cumartesi günleri düzenlenecek atölyelerle yaşadınız. Eğitmenlerle sergiyi gezeceksiniz, Picasso’ya ve eserlerine dair hikâyeler dinleyeceksiniz. Atölyede sanatçıdan aldığınız ilhamla döktüreceksiniz. Hafta içleri de okul gruplarına özel sergi gezileri ve grup çalışmaları yapılacak.
◊ 18 Eylül’de başlayan sergi 5 Ocak 2020’ye kadar salı-pazar 10.00-18.00 saatleri arasında bizi bekler. Sergide daha uzun vakit geçirmek ya da sergiye bir tık daha geç gitmek isteyenler ‘uzun perşembeyi’ seçer, 20.00’ye kadar sergiyi gezer. Sergi girişi ücretsiz.
Yaşasın İzmir, yaşasın Picasso!
Arkas Sanat Merkezi’nin ev sahipliğinde Kübizm akımının öncüsü, İspanyol ressam İzmir’e geldi. Hoş geldi, sefalar getirdi. ‘Picasso-Méditerranée’ projesi kapsamındaki ‘Picasso: Gösteri Sanatı’ sergisini sizin için gezdim, gördüm... Bu sergi hayalimizdeki İzmir’e ışık oldu. Sevgili İstanbullular; sergilerinize, bienalinize geliyoruz, seviyoruz. Ama artık sizi sadece Çeşme’ye, Alaçatı’ya değil, şehrimizin sanatına, sanatçısına da bekliyoruz.
Sanatseverler ‘Matador’un önünde.
Paris-Picasso Ulusal Müzesi başkanlığında 2017’de başlatılan ‘Picasso-Méditerranée Projesi’ çokyönlü kültürel bir döngü... Ünlü sanatçının yaşamına ve sanatçıya ilham veren yerlere uzanan... Akdeniz’in bütün kıyılarını birbirine yakınlaştırma arzusunda olan bir yolculuk... Bu yolculukta 10 ülkeden 70 kurum bir araya geldi ve ortaya 45’in üzerinde sergi çıktı.
◊ İzmir yolculuğun son durağı. Arkas Sanat Merkezi’nin ev sahipliğinde, Türk Hava Yolları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Allianz’ın destekleriyle açılan sergi, kapanış sergisi... Paris Picasso Müzesi Müdürü Laurent Le Bon, “Tesadüf yoktur, randevular vardır” diyor ve Picasso’nun Atatürk’le aynı yıl doğduğunu hatırlatıyor. Picasso’nun bütün ihtişamıyla sergilenmesinin tam zamanı olduğunu söylüyor. Ve evet, İzmir’in bu muhteşem yolculuğun son durağı olması bir tesadüf değil. İzmir ruhuyla, konumuyla, kültürüyle, Akdeniz’in en sembolik kentlerinden... İzmir Picasso’ya, Picasso da İzmir’e çok yakışacak. Laurent Le Bon’un coşkusuna ben de tüm kalbimle katılıyorum: Yaşasın İzmir! Yaşasın Picasso!
◊ Baştan söyleyeyim, ‘Picasso: Gösteri Sanatı’ sergisinde bambaşka bir Picasso bizi bekliyor. Jean Luc Maeso’nun küratörlüğü ve Müjde Unustası’nın direktörlüğünde Picasso’nun sanat yaşamını derinden etkileyen gösteri dünyasının kapılarını aralayacağız. Paris Picasso Müzesi, Fondation Julio Gonzalez, Opera Garnier ve Brüksel’de yer alan Kontaxopoulos-Prokopchuk Koleksiyonu’ndan 83 eserle... Picasso’nun yazarlarla, şairlerle, müzisyenlerle yakın bağ kurduğunu belgeleyen fotoğraflarla tanışacağız. Tablolar, maketler, eskizler, heykeller, fotoğraflar, filmler, kostümler, videolar ve daha neler neler bulacağız... ‘Akrobat’, ‘Matador’, ‘Dora Maar’ tablolarını, ‘Ballets Russes’ için tasarlanan kostümleri hafızamıza kazıyacağız.
‘Mavi Şapkalı Kadın Portresi’
◊ Picasso’nun gösteri dünyası aşkı çocukluk yıllarında Malaga’da izlediği boğa güreşleriyle başlamış. Ünlü bale topluluğu ‘Ballets Russes’ için tasarladığı sahne ve kostüm çalışmalarıyla tavan yapmış. Gerçek hayattan esinlendiği figürleri hayal gücüyle harmanlayıp kendi tarzında bir dünya yaratmış.
◊ ‘Dora’yı da kaçırmayın! Fransız sanatçı Bernard Pras’nın Pablo Picasso temalı ‘Dora’ adlı enstalasyonu 31 Aralık’a kadar İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde sergilenecek.
◊ ‘Minik Picasso’lar’ unutulmadınız! 5-7 ve 8-10 yaş gruplarına özel, cumartesi günleri düzenlenecek atölyelerle yaşadınız. Eğitmenlerle sergiyi gezeceksiniz, Picasso’ya ve eserlerine dair hikâyeler dinleyeceksiniz. Atölyede sanatçıdan aldığınız ilhamla döktüreceksiniz. Hafta içleri de okul gruplarına özel sergi gezileri ve grup çalışmaları yapılacak.
◊ 18 Eylül’de başlayan sergi 5 Ocak 2020’ye kadar salı-pazar 10.00-18.00 saatleri arasında bizi bekler. Sergide daha uzun vakit geçirmek ya da sergiye bir tık daha geç gitmek isteyenler ‘uzun perşembeyi’ seçer, 20.00’ye kadar sergiyi gezer. Sergi girişi ücretsiz.