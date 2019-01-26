Vitrinimizde değil iklimimizde #10YearsChallenge

Kadın-erkek, genç-yaşlı, ünlü-ünsüz... 10 yıl öncesiyle sonrasını yan yana getiren son sosyal medya çılgınlığı #10YearsChallenge’da hepimiz yerimizialdık. Dış görünüşler tamam, peki bu sürede içimizde neler oldu? Davranış bilimleri uzmanı-yazar Aşkım Kapışmak’la kafa kafaya verip listeledik.
KADIN-ERKEK ROLLERİ
Kadın mücadelesi hep vardı ama gözümüz aydın, nihayet son dönemde pik yaptı. 10 yıl öncesine göre kadınlar daha güçlü.
Tutku ve arzuların fendi aşkı yendi.
Eskiden tanıma, tanışma süresi vardı. Şimdi zaman kaybı! Her şeyde olduğu gibi ilişkilerimiz de ayaküstü, acele acele...
Artık çoğu kadın “Kendime yeterim” diyor, evlenmek yerine sık değişen ilişkiler yaşıyor. Aşkım Kapışmak erkeklerin de daha çok aldattığını söylüyor.
AŞKIM KAPIŞMAK’TAN
5 YAKIN GELECEK ÖNGÖRÜSÜ
Yalnızlık duygusu öyle artacak ki eşya biriktirme hastalığı çoğalacak.
Büyü işleri artacak, normalleşecek.
Anne-babası ayrı çocuklar artacak.
Her türlü bağımlılık baş edilmez noktaya gelecek.
Büyük şirketlerin babadan oğula geçme dönemi bitecek.
SOSYAL İLİŞKİLER
10 yıl önce sosyal medya boşanma sebebi değildi, şimdi listenin üst sıralarında.
Evlerde can sıkıntısı çok mevzu bahis değildi, varsa da şifası sohbetti. Şimdi can sıkıntısı çok, sohbet yok!
Anne-babalar çocukların eline gak deyince telefon, guk deyince bilgisayar vermezlerdi. Şimdi gak-guka gerek yok, telefon-tablet on numara çocuk bakıcısı.
Dostluk zaman, emek, iyi günde-kötü günde yan yana olmak isterdi. Şimdi herkes kanka, kankito! Yani dostluk eskidenmiş güzelim, sanki 10 yıllar öncesinde kalan...
Komşuluk bazı kentlerde, semtlerde belki yine azdı. Ama şimdi ‘ara ki bulasın’ oldu.
İş hayatında istikrar, emek, vefa vardı. Şimdi herkes gömlek değiştirir gibi iş değiştiriyor.
MUTLULUK
10 yıl önce mutluluğu birbirimizin kalbinde, ruhunda, gözlerinde, sözlerinde, halinde, tavrında arıyorduk. Ama Aşkım Kapışmak’ın da dediği gibi, şimdi ne kadar uzağa düşersek o kadar mutlu oluruz sanıyoruz. Aynı çatının altında kendimize aşılamaz mesafeler yaratıyoruz. Sanal dünyalarla duygularımızı, ruhlarımızı da sanallaştırıyoruz, yapaylaştırıyoruz. Belki de bu yüzden mutluluk araştırmalarında hep arka sıralardayız. Depresyonumuz, antidepresan kullanımımız tavan... Ama olsun; internetimiz on kaplan gücünde çekiyor, paketlerimizin ayağına taş değmiyor!
HAYALLER
10 yıl önce iyi bir iş sahibi olma hayali kuranlar gitti. Şimdi kolaydan köşeyi dönme, az çalışıp çok kazanma, YouTuber/fenomen/bir gecede ünlü olma, fark edilme, beğenilme hayalimiz var.
10 yıl önce iyi bir insan olma hayali kuranlar şimdi daha güzel, daha yakışıklı, daha fit, daha kaslı olma peşindeler. Belki de bu yüzden erkekler vücut geliştirmeye, kadınlar diyete, pilatese daha çok sardı. Vitrinlerimizin neden güldüğü şimdi daha iyi anlaşıldı.
10 yıl önce sadece yaşlılar sakin bir doğa yaşamı hayali kurardı. Şimdi 100 kişiye sorsak tüm popüler cevaplar Ege’nin sahil kasabalarına çıkar. Artık sadece yaşlılar değil gençler de hayat yorgunu.
10 yıl önce hep bir ağızdan, hep bir kalpten iyi bir dünya hayali vardı. Şimdi bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın, yaşadığım yer iyi olsun, gerisinden bana ne havaları çalıyor.
Vitrinimizde değil iklimimizde #10YearsChallenge
Kadın-erkek, genç-yaşlı, ünlü-ünsüz... 10 yıl öncesiyle sonrasını yan yana getiren son sosyal medya çılgınlığı #10YearsChallenge’da hepimiz yerimizialdık. Dış görünüşler tamam, peki bu sürede içimizde neler oldu? Davranış bilimleri uzmanı-yazar Aşkım Kapışmak’la kafa kafaya verip listeledik.
KADIN-ERKEK ROLLERİ
Kadın mücadelesi hep vardı ama gözümüz aydın, nihayet son dönemde pik yaptı. 10 yıl öncesine göre kadınlar daha güçlü.
Tutku ve arzuların fendi aşkı yendi.
Eskiden tanıma, tanışma süresi vardı. Şimdi zaman kaybı! Her şeyde olduğu gibi ilişkilerimiz de ayaküstü, acele acele...
Artık çoğu kadın “Kendime yeterim” diyor, evlenmek yerine sık değişen ilişkiler yaşıyor. Aşkım Kapışmak erkeklerin de daha çok aldattığını söylüyor.
AŞKIM KAPIŞMAK’TAN
5 YAKIN GELECEK ÖNGÖRÜSÜ
Yalnızlık duygusu öyle artacak ki eşya biriktirme hastalığı çoğalacak.
Büyü işleri artacak, normalleşecek.
Anne-babası ayrı çocuklar artacak.
Her türlü bağımlılık baş edilmez noktaya gelecek.
Büyük şirketlerin babadan oğula geçme dönemi bitecek.
SOSYAL İLİŞKİLER
10 yıl önce sosyal medya boşanma sebebi değildi, şimdi listenin üst sıralarında.
Evlerde can sıkıntısı çok mevzu bahis değildi, varsa da şifası sohbetti. Şimdi can sıkıntısı çok, sohbet yok!
Anne-babalar çocukların eline gak deyince telefon, guk deyince bilgisayar vermezlerdi. Şimdi gak-guka gerek yok, telefon-tablet on numara çocuk bakıcısı.
Dostluk zaman, emek, iyi günde-kötü günde yan yana olmak isterdi. Şimdi herkes kanka, kankito! Yani dostluk eskidenmiş güzelim, sanki 10 yıllar öncesinde kalan...
Komşuluk bazı kentlerde, semtlerde belki yine azdı. Ama şimdi ‘ara ki bulasın’ oldu.
İş hayatında istikrar, emek, vefa vardı. Şimdi herkes gömlek değiştirir gibi iş değiştiriyor.
MUTLULUK
10 yıl önce mutluluğu birbirimizin kalbinde, ruhunda, gözlerinde, sözlerinde, halinde, tavrında arıyorduk. Ama Aşkım Kapışmak’ın da dediği gibi, şimdi ne kadar uzağa düşersek o kadar mutlu oluruz sanıyoruz. Aynı çatının altında kendimize aşılamaz mesafeler yaratıyoruz. Sanal dünyalarla duygularımızı, ruhlarımızı da sanallaştırıyoruz, yapaylaştırıyoruz. Belki de bu yüzden mutluluk araştırmalarında hep arka sıralardayız. Depresyonumuz, antidepresan kullanımımız tavan... Ama olsun; internetimiz on kaplan gücünde çekiyor, paketlerimizin ayağına taş değmiyor!
HAYALLER
10 yıl önce iyi bir iş sahibi olma hayali kuranlar gitti. Şimdi kolaydan köşeyi dönme, az çalışıp çok kazanma, YouTuber/fenomen/bir gecede ünlü olma, fark edilme, beğenilme hayalimiz var.
10 yıl önce iyi bir insan olma hayali kuranlar şimdi daha güzel, daha yakışıklı, daha fit, daha kaslı olma peşindeler. Belki de bu yüzden erkekler vücut geliştirmeye, kadınlar diyete, pilatese daha çok sardı. Vitrinlerimizin neden güldüğü şimdi daha iyi anlaşıldı.
10 yıl önce sadece yaşlılar sakin bir doğa yaşamı hayali kurardı. Şimdi 100 kişiye sorsak tüm popüler cevaplar Ege’nin sahil kasabalarına çıkar. Artık sadece yaşlılar değil gençler de hayat yorgunu.
10 yıl önce hep bir ağızdan, hep bir kalpten iyi bir dünya hayali vardı. Şimdi bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın, yaşadığım yer iyi olsun, gerisinden bana ne havaları çalıyor.