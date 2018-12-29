Son dakikacılar için Ege’nin yılbaşı rehberi

“Ne yapmalı? Ne etmeli?” diye düşünenler... Yılbaşı kapıya dayandı diye telaşa düşenler... Ege’nin yılbaşı rehberi sizin için geliyor...
İLK DURAK İZMİR
Dolu dolu program arayanlar Swissotel Büyük Efes’e... Balo Salonlarında Fatih Erkoç, Agean Band var... Equinox, Aquarium ve Sky Bar’daki programlar da kaçmaz, kaçırılmaz...
Yılın yorgunluğunu atmak, termalde takılmak... Akşam da eller havaya yapmak isteyenlere Kaya Termal’in bir yanında Altay bir yanında Seyyal Taner ve Kurtalan Ekspress’le Yılbaşı Gazinosu... Eğlencesi, coşkusu, dinlencesi bonusu...
Şehrin eğlencelisi 360 lezzete ve eller havaya doymak isteyenler için iş başında... Kokteylle karşılama, sushilerle, çıtır ördek ravioli, asma yaprağında miso somonla doyma, club’da coşma...
Deli dolu lezzetler, deli dolu eğlence deyince akla hemen onun adı gelir... Lezzetle, eğlenceyle, 45’liklerle deliliğe vurmak isteyenlere Delinin Sofrası önerilir.
İzmir lezzet ve keyif bahçesi... Her daim klasiği La Cigale’in menüsü güzel, müzikleri güzel... Yeni yılda 80’ler, 90’lar en güzel...
Meyhane Piero’nun lezzetiyle, sıcaklığıyla yeni yıla girmek isteyenler... Piero’nun bingosu DJ performansı...
Alsancak’ın tazeleri, gözdeleri Grigio Lounge, Baci ve Kitchen Lab “Hodri meydan!” diyor. “Tebdili mekânda ferahlık vardır” diyenleri bekliyorlar.
Bir ihtimal daha var... O da Gündoğdu Meydanı... Mekânlara tıkılmak istemezseniz meydanlar, sokaklar, Kordon sizi bekler... Hem de ne büyük coşkuyla, sevinçle, sohbetle, muhabbetle bekler...
LEZZETLİ İKİLİ URLA–GÜZELBAHÇE
Kalbimizi, damaklarımızı fetheden... Yeni bir soluk, yeni bir lezzet getiren Hiç Lokanta ve Tadım Atölyesi bir iddialı, pir iddialı...
Şarap severler, peynirden, şarküteriden vazgeçemeyenler... Butik olsun, bizim olsun diyenler... En butiğinden, en lezzetlisinden Mahzen ve Kiler, yılbaşında dostları bekler...
CANIMIZ CUNDA
Rotayı Kuzey Ege’ye çevirenler Mola Cunda’nın lezzetleri, canlı müziği, Cunda Luna’nın eğlence maratonu, Bay Nihat’ın fevkaladenin fevki menüsü sizi bekler... Seçin, beğenin, takılın... Ama mutlaka rezervasyon yapın.
Evde yılbaşı yapmak isteyenler Ayna Cunda’nın ‘Evde Yılbaşı Yemeği’ güzelliğini kaçırmayın. Sipariş için son gün bugün... Eşe, dosta afiyet, ziyafet yapın...
ROMANTİZM TAVAN: ŞİRİNCE
Açık ara en romantik iki öneri Güllü Konakları ve Nişanyan... Baş başa takılmak, romantizmi tavan yapmak isteyenlere...
BODRUM BODRUM...
Bodrum’un İspanya’ya şapka çıkartan İspanyolu La Pasion By Neco, yılbaşı menüsü ve müzikleriyle misafirlerine şapka çıkartmaya hazırlanıyor. Sıkı durun on numara tapaslarıyla La Pasion geliyor.
Sezonun sıkılarından, Instagram’ın aktif simalarından Avlu Bistro Bar bizden ve içtenliği ile yılbaşına Hızır gibi yetişiyor.
Marina Yacht Club’un hareketi, bereketi yılbaşında da hız kesmiyor. Meze çeşitlerinden deniz mahsullerine, deniz mahsullerinden dünya mutfağına menüde yelpaze geniş, lezzet geniş... Bir de müzik var ki değmeyin keyfinize.
OLUR OLUR BAL GİBİ OLUR FOÇA
Foça’nın çiçeği burnunda İtalyanı Rosole Ristorante Italiano ilk yılbaşı mönüsü ile karşınızda... Foça kaçamağı yapmak ve İtalyan takılmak isteyenlere duyurulur...
Eskinin Saka’sı şimdinin Aheste’si...
Hesabına değil lezzetine bayılmak isteyenlerin adresi. Yılbaşı menüsü değerlendirilesi...
HER MEVSİM
BAŞKA, YILBAŞINDA
BAMBAŞKA ALAÇATI
Ev sıcaklığıyla Insula hep gözde, en gözde... Tam tekmil yılbaşı mönüsüne Son Dakika Band’in canlı performansı eşlik ediyor.
Kalbimizin ve Alaçatı’nın en güzel köşesi Köşe Kahve... Lezzetiyle, samimiyetiyle yılbaşının da başköşesinde...
Cin by Göz’de yılbaşı maratonu bugün başlıyor. DJ performansları tabii ki dört gözle bekleniyor.
Yeni yılı kutlu, mutlu ve dutlu olsun isteyenler Dutlu Kahve’de buluşuyor. Bol mezeli menüyle DJ performansı pek güzel gidiyor.
Yeni yıldan bir tatlı huzur almak isteyenler Şişarka’da fasıl var, nostalji var, eski yıla veda, yeni yıla merhaba var diyorum... Başka söze gerek duymuyorum.
Sezonun tazelerinden Morah yılbaşında “Biz de varız!” diyor. Menüsü, eğlencesi pek bir iştah kabartıyor.
Alaçatı kalabalığından fersah fersah kaçanlar... Evli, mutlu, çocuklular... Sade, sakin takılanlar... Butik değil büyük otelcilere... Bir de SPA keyfi patlatmak isteyenlere dolu dolu programlarıyla Radisson Blu, Boyalık ve Ilıca Otel...
Otel demişken bu otel başka otel... Bu otel yetişkin otel... The Stay Otel... Yılbaşı partisi, lezzet fırtınası ve Dj’leri ile yine başka, bambaşka...
Ve tabii ki sokak partisi... Gençlere, ruhu 18’liklere, merak edenlere her şeye rağmen Alaçatı sokak partisi derim... Safları sıklaştırmanızı, kalabalıkta kaynamamanız için şiddetle öneririm.
Son dakikacılar için Ege’nin yılbaşı rehberi
“Ne yapmalı? Ne etmeli?” diye düşünenler... Yılbaşı kapıya dayandı diye telaşa düşenler... Ege’nin yılbaşı rehberi sizin için geliyor...
İLK DURAK İZMİR
Dolu dolu program arayanlar Swissotel Büyük Efes’e... Balo Salonlarında Fatih Erkoç, Agean Band var... Equinox, Aquarium ve Sky Bar’daki programlar da kaçmaz, kaçırılmaz...
Yılın yorgunluğunu atmak, termalde takılmak... Akşam da eller havaya yapmak isteyenlere Kaya Termal’in bir yanında Altay bir yanında Seyyal Taner ve Kurtalan Ekspress’le Yılbaşı Gazinosu... Eğlencesi, coşkusu, dinlencesi bonusu...
Şehrin eğlencelisi 360 lezzete ve eller havaya doymak isteyenler için iş başında... Kokteylle karşılama, sushilerle, çıtır ördek ravioli, asma yaprağında miso somonla doyma, club’da coşma...
Deli dolu lezzetler, deli dolu eğlence deyince akla hemen onun adı gelir... Lezzetle, eğlenceyle, 45’liklerle deliliğe vurmak isteyenlere Delinin Sofrası önerilir.
İzmir lezzet ve keyif bahçesi... Her daim klasiği La Cigale’in menüsü güzel, müzikleri güzel... Yeni yılda 80’ler, 90’lar en güzel...
Meyhane Piero’nun lezzetiyle, sıcaklığıyla yeni yıla girmek isteyenler... Piero’nun bingosu DJ performansı...
Alsancak’ın tazeleri, gözdeleri Grigio Lounge, Baci ve Kitchen Lab “Hodri meydan!” diyor. “Tebdili mekânda ferahlık vardır” diyenleri bekliyorlar.
Bir ihtimal daha var... O da Gündoğdu Meydanı... Mekânlara tıkılmak istemezseniz meydanlar, sokaklar, Kordon sizi bekler... Hem de ne büyük coşkuyla, sevinçle, sohbetle, muhabbetle bekler...
LEZZETLİ İKİLİ URLA–GÜZELBAHÇE
Kalbimizi, damaklarımızı fetheden... Yeni bir soluk, yeni bir lezzet getiren Hiç Lokanta ve Tadım Atölyesi bir iddialı, pir iddialı...
Şarap severler, peynirden, şarküteriden vazgeçemeyenler... Butik olsun, bizim olsun diyenler... En butiğinden, en lezzetlisinden Mahzen ve Kiler, yılbaşında dostları bekler...
CANIMIZ CUNDA
Rotayı Kuzey Ege’ye çevirenler Mola Cunda’nın lezzetleri, canlı müziği, Cunda Luna’nın eğlence maratonu, Bay Nihat’ın fevkaladenin fevki menüsü sizi bekler... Seçin, beğenin, takılın... Ama mutlaka rezervasyon yapın.
Evde yılbaşı yapmak isteyenler Ayna Cunda’nın ‘Evde Yılbaşı Yemeği’ güzelliğini kaçırmayın. Sipariş için son gün bugün... Eşe, dosta afiyet, ziyafet yapın...
ROMANTİZM TAVAN: ŞİRİNCE
Açık ara en romantik iki öneri Güllü Konakları ve Nişanyan... Baş başa takılmak, romantizmi tavan yapmak isteyenlere...
BODRUM BODRUM...
Bodrum’un İspanya’ya şapka çıkartan İspanyolu La Pasion By Neco, yılbaşı menüsü ve müzikleriyle misafirlerine şapka çıkartmaya hazırlanıyor. Sıkı durun on numara tapaslarıyla La Pasion geliyor.
Sezonun sıkılarından, Instagram’ın aktif simalarından Avlu Bistro Bar bizden ve içtenliği ile yılbaşına Hızır gibi yetişiyor.
Marina Yacht Club’un hareketi, bereketi yılbaşında da hız kesmiyor. Meze çeşitlerinden deniz mahsullerine, deniz mahsullerinden dünya mutfağına menüde yelpaze geniş, lezzet geniş... Bir de müzik var ki değmeyin keyfinize.
OLUR OLUR BAL GİBİ OLUR FOÇA
Foça’nın çiçeği burnunda İtalyanı Rosole Ristorante Italiano ilk yılbaşı mönüsü ile karşınızda... Foça kaçamağı yapmak ve İtalyan takılmak isteyenlere duyurulur...
Eskinin Saka’sı şimdinin Aheste’si...
Hesabına değil lezzetine bayılmak isteyenlerin adresi. Yılbaşı menüsü değerlendirilesi...
HER MEVSİM
BAŞKA, YILBAŞINDA
BAMBAŞKA ALAÇATI
Ev sıcaklığıyla Insula hep gözde, en gözde... Tam tekmil yılbaşı mönüsüne Son Dakika Band’in canlı performansı eşlik ediyor.
Kalbimizin ve Alaçatı’nın en güzel köşesi Köşe Kahve... Lezzetiyle, samimiyetiyle yılbaşının da başköşesinde...
Cin by Göz’de yılbaşı maratonu bugün başlıyor. DJ performansları tabii ki dört gözle bekleniyor.
Yeni yılı kutlu, mutlu ve dutlu olsun isteyenler Dutlu Kahve’de buluşuyor. Bol mezeli menüyle DJ performansı pek güzel gidiyor.
Yeni yıldan bir tatlı huzur almak isteyenler Şişarka’da fasıl var, nostalji var, eski yıla veda, yeni yıla merhaba var diyorum... Başka söze gerek duymuyorum.
Sezonun tazelerinden Morah yılbaşında “Biz de varız!” diyor. Menüsü, eğlencesi pek bir iştah kabartıyor.
Alaçatı kalabalığından fersah fersah kaçanlar... Evli, mutlu, çocuklular... Sade, sakin takılanlar... Butik değil büyük otelcilere... Bir de SPA keyfi patlatmak isteyenlere dolu dolu programlarıyla Radisson Blu, Boyalık ve Ilıca Otel...
Otel demişken bu otel başka otel... Bu otel yetişkin otel... The Stay Otel... Yılbaşı partisi, lezzet fırtınası ve Dj’leri ile yine başka, bambaşka...
Ve tabii ki sokak partisi... Gençlere, ruhu 18’liklere, merak edenlere her şeye rağmen Alaçatı sokak partisi derim... Safları sıklaştırmanızı, kalabalıkta kaynamamanız için şiddetle öneririm.