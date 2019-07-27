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Aynur Tartan

Aynur Tartan

atartan@hurriyet.com.tr

Sezonun en sulu rehberi

27 Temmuz 2019

Şezlong keyfini tembellik olarak değerlendirenler... Buyurun sizi kızgın kumlardan serin sulara alalım. Su sporlarıyla adrenalini tavan yapalım...

Uçacaksın, Uçacaksın, Havalara uçacaksın...
FLYBOARD
Sezonun en sulu rehberi
Su sporlarının en ‘fırlaması’... Jetski, kayak, snowboard ve akrobatik dalışların ortaya karışığı... Fransız jetski şampiyonu Franky Zapata’nın hayaline sağlık. Sayesinde beach’lerde önümüz arkamız, sağımız solumuz kuş misali uçanlar, akrobasi yapanlar. Bu işe gönül verenler, beş dakika içinde su üzerinde durabileceğinizi, yeteneğinize ve pratiğinize göre de temel hareketleri yapabileceğinizi söylüyorlar. ‘Ne kadar yükselirim’ derseniz, 10 metreye kadar yolu var.

Ne kadar? Denizde 20 dakika uçmanın bedeli 300 lirayla 400 lira arasında değişiyor.

Uçurtmanın böylesi
KITESURF
Sezonun en sulu rehberi
Gençlerin ve ruhu hep genç kalanların açık ara favorisi. Kaymak, uçmak, sıçramak, süzülmek, taklalar atmak, rüzgâra ve akışına bırakmak, anda kalmak... Hepsi ve daha fazlası kitesurf’e dahil. Mutlaka deneyim derim.

Ne kadar? Kiteboard Gökova’nın üç gün süren sekiz saatlik başlangıç kursu 2 bin TL. Malzemeler kurs ücretinin içinde.

Dalgalara kafa tutmak
WAKESURF
Sezonun en sulu rehberi
Dalga nereye biz oraya! Wakeboard’la karıştırılsa da ilgisi, alakası yok. Önde sürat teknesi dalgalar oluşturuyor, siz bu dalgalar üzerinde board tahtasıyla ipsiz, halatsız sörf yapıyorsunuz. Yani bir nevi ‘gelsin hayat bildiği gibi’ kafası. Dalgalara meydan okuma havası.

Ne kadar? 15 dakikası 250 TL.

O bir klasik
JETSKI
Sezonun en sulu rehberi
‘Oldies but goldies’ kafasındaysanız... “Sevgilimi arkama atarım, denizde üç-beş tur atarım... Bir de uçarcasına şov yaparım” diyorsanız... Çare; jetski’de. Ama bakmayın siz onun öyle masum göründüğüne. Gökhan Özen’i hatırlayalım! Taş düşebilir, jaws çıkabilir!

Ne kadar? 10 dakikası 200-250 lira arasında değişiyor.

Çocuk ruhlulara...
RINGO VE BANANA
Sezonun en sulu rehberi
Arkadaş grupları arasında en çok tercih edilen. İlk düşene çok gülünen, son kalana gurur veren...

Ne kadar? Alaçatılı Fun Beach’te 15 dakikalık banana keyfi kişi başı 40 TL. En az dört kişi olmanız gerekiyor. Çeşme Radisson Blu’nun kalbindeki Su Sporları Merkezi’nde 10 dakikalık Ringo macerası 70-100 TL arasında değişiyor.

Kürekler elimizde...
PADDLE BOARD
Sezonun en sulu rehberi
Sadeler, sakinler... ‘Uçmak, kaçmak, coşmak sizin olsun, bana huzur yeter’ diyenler... Denizin üzerinde aheste aheste süzülmek isteyenler... Su sporlarının en mütevazısını seçenler için bir sörf tahtası, iki kürek yetiyor da artıyor bile.

Ne kadar? Saatine 60 TL ödeniyor.

Ey adrenalin, sen nelere kadirsin!

Böbreküstü bezlerinin mucizesi adrenalin; travma, stres, korku, tehlike, şok ve öfke söz konusu olduğunda kanda tavan yapıyor.
Vücudumuzdaki acı hissi azalıyor, kaslar geriliyor.
Güven ve cesaret artıyor. Hani şu ‘asla’ dediklerimiz var ya, hepsi bir güzel yapılıyor. Zorlukların üstesinden gelmeye de yardım ediyor.
Gereğini yapmak ve kanı gerekli yerlere taşımak için kalp çarpıyor da çarpıyor. Tansiyon hastaları aman dikkat!
Duyularımız hassaslaşıyor. Bir ses, bir dokunuş büyük tepkiler yaratıyor.
Sindirim yavaşlıyor. Rengimiz soluyor, ağzımız kuruyor.
Eklemlerimizde yorgunluk ve ağrı oluyor.
Her hikâyede olduğu gibi burada da azı karar, çoğu zarar. Ekstrem sporların ve adrenalinin çok fazla peşindeyseniz duygularınızı maskeliyor olabilirsiniz. Aman diyeyim! Bağımlılık değil, keyif olsun. Adrenalinizin tadı tuzu yerinde olsun, kararında olsun!

 

 

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