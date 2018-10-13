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Aynur Tartan

Aynur Tartan

atartan@hurriyet.com.tr

Perşembe’nin ışıkları hepimizi aydınlatacak

13 Ekim 2018

Gelecek Turizmde’nin destek verdiği ‘Perşembe’nin Işıklarını Kadınlar Yakacak’ projesi ev sahipliğinde Ordu’daydım. Özlemişim eski dostu. Havasını, doğasını, sıcacık insanlarını, damak şenlendiren lezzetlerini...

1-Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes el ele vermiş ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde, yerel, sürdürülebilir turizm modelleri oluşturmaya başlamış. Hazır onlar Ordu’nun, Perşembe’nin, projenin elinden tutuyorken biz de gereğini yapalım ve peşlerine takılalım. Karadeniz’in tek ‘sakin şehri’ni karış karış gezelim.
Perşembe’nin ışıkları hepimizi aydınlatacak

2-İlk durağımız Perşembe’ye yıllarını vermiş Pembe Hanım Konağı... Restore edilen konağın yakında pansiyona dönüştürüleceğini öğreniyorum. Şimdilerde eğitim merkezi olarak kullanılıyor. Burada; sürdürülebilir turizm, ev pansiyonculuğu ve yöresel ürünler hakkında eğitimler veriliyor. Yöre kadınlarının memleket otlarından yaptıkları lezzetler konağın bingosu. Bizzat yerinde tattım; Perşembeli kadınların elinin lezzetine, sofralarının zenginliğine hayran kaldım.
3-Sırada projenin nur topu gibi üç rotası var: ‘Deneyim Rotası’, ‘Doğa Rotası’ ve ‘Tarih ve Kültürel Rota’.
4-E bu kadar gezmeye acıktınız tabii. Hemen yöresel lezzetlerle; sakarca, galdirik, mısır ekmeği, pancar çorbası, pancar sarması, turşu kavurması, Yalıköy köftesi, Ordu pidesi ve ceviz helvasıyla enerji depolayın. Bir de tabii tam vakti; denizden babanız çıksa yiyebilirsiniz...
5-Çayın hakkı verilsin. Uzun Saçlının Yeri’nde hayata sohbet molası verin.
6-Yason Burnu’nda romantik takılmadan, selfie çekmeden de dönmeyin. Yaz için; Tepealtı, Kumbaşı, Efirli, Çaka Beyazkum, Uzunkum plajlarını listeye alın.

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