Masalların olağanüstü dünyasına davetlisiniz

Kalbi, ruhu, eli hep sanatın ve sanatçının üzerinde olan Arkas, bu defa ‘Binbir Gece Masalları’ndan ilhamla, ‘1001 Gece’ sergisiyle karşımızda. İzmirliler ve yolu İzmir’den geçenler; 30 Aralık’a kadar kültür-sanat dopingi yapmaya ne dersiniz?
Nerede?
İzmir’de sanatın kalbi Arkas Sanat Merkezi, ‘Binbir Gece Masalları’nın büyülü dünyasına, görsel ve sahne sanatları üzerindeki etkisine kucak açtı. 25 Eylül’de açılış yapan ‘1001 Gece’ sergisi 30 Aralık’a kadar açık.
Harem Dairesindeki Kadın/Rudolf Ernst
Neler var?
Sizin için gittim, gördüm. Kendimi bir Doğu masalının kollarında buldum. Güzeller güzeli Şehrazad’ı, onu kurban etmek isteyen hükümdar Şehriyar’ı oyalamak ve canını kurtarmak için anlattığı hikâyeleri düşündüm. Arkas Holding Koleksiyonu’ndan sergilenen, Paris Ulusal Operası’ndan, Fransa Ulusal Kostüm Müzesi’nden, Fransa Ulusal Kütüphanesi’nden, Müziksev’den ve daha birçok önemli müze ve kurumdan, özel koleksiyonlardan getirilen eserlere... Kostümlere, aksesuarlara, dekoratif objelere, tablolara, heykellere, o masalların dokusunu ve dokunuşunu hissettiren her parçaya hayran kaldım.
Tarihe not!
Dünyaca ünlü Fransız modacı Christian Lacroix’nın ‘Şehrazat’ balesi ve İtalyan kostüm tasarımcısı Franca Squarciapino’nun ‘La Bayadère’ balesi için hazırladığı tasarımlar Türkiye’de ilk kez Arkas Sanat Merkezi’nde sergileniyor. Duyanlar duymayanlara haber uçursun.
Daha daha...
XIV. Louis’nin hüküm sürdüğü dönemde görevlendirilen Antoine Galland’ın ve masalların seyahatiyle 18’inci yüzyıla ait elyazmaları... Saray ihtişamını ve Doğu kültürünü yansıtan oryantalist resimler, heykeller, halılar ve dekoratif objeler... ‘Binbir Gece Masalları’nın etkisi altında hazırlanan opera ve bale kostümleri, aksesuarlar, kostüm eskizleri... Lif sanatçısı Suhandan Özay Demirkan’ın, cam sanatçısı Felekşan Onar’ın enstalasyonları... Daha ne olsun?
Özel kitapçık
“Gözün gördüğü uçar, yazı kalır” diyenlere; Jean-Luc Maeso, Martine Kahane, Emmanuelle Peyraube, Sylvette Larzul, Mathias Auclair imzalı makalelerin ve zengin görsellerin yer aldığı kitapçık şifa niyetine.
Minikler de unutulmamış
Her ay değişen, gelişen çocuk atölyeleri, sergiye özel çalışmalarıyla büyüklerin ve küçüklerin kalbini fethediyor. Çocuklar kendi masallarını yaratıyor, hayal dünyalarını kâğıda aktarıyorlar.
Ne zaman?
Pazartesi hariç, salı-pazar 10.00-18.00, perşembe 10.00-20.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edebilirsiniz. Meraklısına not; Fransız Kültür Merkezi’nin ‘1001 Gece’ sergisine paralel olarak düzenlediği, sanatçı Julien Salaud’un enstalasyonunun yer aldığı sergiyi de 30 Aralık’a kadar görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için arkassanatmerkezi.com’a tıklayabilirsiniz.
Masalların olağanüstü dünyasına davetlisiniz
Kalbi, ruhu, eli hep sanatın ve sanatçının üzerinde olan Arkas, bu defa ‘Binbir Gece Masalları’ndan ilhamla, ‘1001 Gece’ sergisiyle karşımızda. İzmirliler ve yolu İzmir’den geçenler; 30 Aralık’a kadar kültür-sanat dopingi yapmaya ne dersiniz?
Nerede?
İzmir’de sanatın kalbi Arkas Sanat Merkezi, ‘Binbir Gece Masalları’nın büyülü dünyasına, görsel ve sahne sanatları üzerindeki etkisine kucak açtı. 25 Eylül’de açılış yapan ‘1001 Gece’ sergisi 30 Aralık’a kadar açık.
Harem Dairesindeki Kadın/Rudolf Ernst
Neler var?
Sizin için gittim, gördüm. Kendimi bir Doğu masalının kollarında buldum. Güzeller güzeli Şehrazad’ı, onu kurban etmek isteyen hükümdar Şehriyar’ı oyalamak ve canını kurtarmak için anlattığı hikâyeleri düşündüm. Arkas Holding Koleksiyonu’ndan sergilenen, Paris Ulusal Operası’ndan, Fransa Ulusal Kostüm Müzesi’nden, Fransa Ulusal Kütüphanesi’nden, Müziksev’den ve daha birçok önemli müze ve kurumdan, özel koleksiyonlardan getirilen eserlere... Kostümlere, aksesuarlara, dekoratif objelere, tablolara, heykellere, o masalların dokusunu ve dokunuşunu hissettiren her parçaya hayran kaldım.
Tarihe not!
Dünyaca ünlü Fransız modacı Christian Lacroix’nın ‘Şehrazat’ balesi ve İtalyan kostüm tasarımcısı Franca Squarciapino’nun ‘La Bayadère’ balesi için hazırladığı tasarımlar Türkiye’de ilk kez Arkas Sanat Merkezi’nde sergileniyor. Duyanlar duymayanlara haber uçursun.
Daha daha...
XIV. Louis’nin hüküm sürdüğü dönemde görevlendirilen Antoine Galland’ın ve masalların seyahatiyle 18’inci yüzyıla ait elyazmaları... Saray ihtişamını ve Doğu kültürünü yansıtan oryantalist resimler, heykeller, halılar ve dekoratif objeler... ‘Binbir Gece Masalları’nın etkisi altında hazırlanan opera ve bale kostümleri, aksesuarlar, kostüm eskizleri... Lif sanatçısı Suhandan Özay Demirkan’ın, cam sanatçısı Felekşan Onar’ın enstalasyonları... Daha ne olsun?
Özel kitapçık
“Gözün gördüğü uçar, yazı kalır” diyenlere; Jean-Luc Maeso, Martine Kahane, Emmanuelle Peyraube, Sylvette Larzul, Mathias Auclair imzalı makalelerin ve zengin görsellerin yer aldığı kitapçık şifa niyetine.
Minikler de unutulmamış
Her ay değişen, gelişen çocuk atölyeleri, sergiye özel çalışmalarıyla büyüklerin ve küçüklerin kalbini fethediyor. Çocuklar kendi masallarını yaratıyor, hayal dünyalarını kâğıda aktarıyorlar.
Ne zaman?
Pazartesi hariç, salı-pazar 10.00-18.00, perşembe 10.00-20.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edebilirsiniz. Meraklısına not; Fransız Kültür Merkezi’nin ‘1001 Gece’ sergisine paralel olarak düzenlediği, sanatçı Julien Salaud’un enstalasyonunun yer aldığı sergiyi de 30 Aralık’a kadar görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için arkassanatmerkezi.com’a tıklayabilirsiniz.