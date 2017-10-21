Komşuya davetliyiz

Sevinçlerimiz, acılarımız kadar mutfaklarımız da birdir bizim. Yemek yazarı Gülhan Kaya’nın üçüncü kitabı ‘Ermeni, Musevi, Rum Evlerinde Pişen Yemekler’, bunun en güzel kanıtı.

Mutfağı severim, mutfağı seveni daha çok severim. Onun iyileştiren, birleştiren, barıştıran gücüne, sihrine, lezzetine, bereketine, dostluğuna, sohbetine tüm kalbimle inanırım. Gülhan Kaya da benim gibilerden. Hayatın mutfaktan geçtiğine, mutfağın sevgi, aşk olduğuna inananlardan. Bu inançla çıktı yola. Geçmişi, kökleri, ailesi, babaannesi ‘antik’ Şehriban Hanım ona yol, yön, ilham oldu. İlk kitabı ‘Meze’, ortancası ‘Deniz Ürünleri’ ve en yenisi Hayykitap’tan çıkan ‘Ermeni, Musevi, Rum Evlerinde Pişen Yemekler’.

Hepimizin doğduğu, büyüdüğü, nefes aldığı topraklar farklı. Ama özünde hepimiz bir bütünüz. Ermeni’si, Musevi’si, Rum’u, Türk’üyle komşu acıların, sevinçlerin, lezzetlerin, sofraların, sohbetlerin çocuklarıyız. Biz aşure ve kete diyoruz, Ermeniler anuşabur ve kata. Biz ıspanak ve zeytin diyoruz, Museviler ıspanaka ve azetuna. Biz kuru fasulye diyoruz, Rumlar fasulaki. Bizi bu kardeş sofralar, sohbetler, lezzetler barıştıracak.

Gülhan’ın çiçeği burnunda kitabındaki 148 tarif, 15 yıllık bir emeğin, sayısız kaynağın, seyahatin, sofra ve sohbetin çocuğu. Meyve kurularıyla, baharatla pişirilen etler, köfteler, dolmalar, pilavlar, ‘burekas’tan gülböreğine hamur işleri, tarator çeşitleri, mezeden ana yemeğe deniz mahsulü tarifleri, meyve püreleri, hoşaflar, tatlılar, ezmeler, reçeller, ekmekler hepimize şifa olacak...

Damaklara şenlik bir tatlı: Havidz

Malzemeler

6 yemek kaşığı un, 1 su bardağı esmer tozşeker, 125 gr tereyağı, yeterince süt, 1 fiske tuz, tarçın

Hazırlanışı

Tereyağı eritilir. Un eklenip çok kısık ateşte kavrulur. Rengi sütlü kahveye dönünce yavaş yavaş süt eklenir. Karışım puding kıvamına geldiğinde bir fiske tuz ve esmer tozşeker ilave edilir. Isıya dayanıklı cam kaba biraz tereyağı sürülüp galeta unu serpilir. Pişen havidz kaba dökülüp sıcak fırında yarım saat, alttaki galeta tozları kızarana kadar tutulur. Geniş bir spatulayla ters çevrilerek yani galetalı kısım üste gelecek şekilde porsiyonlanarak tabağa yerleştirilir. Tarçın serpilerek sıcak servis yapılır.