İzmir’de yarın akşam

Kararsızlar, son dakikacılar, yeni yıla bir kala programsız kalanlar... Enseyi karartmayın, benim size yılbaşı hediyem de İzmir ve Çeşme rehberi olsun.

◊ Kaya İzmir: Kaya Otel hep iddialı, tam iddialı. Kiminle konuşsam, kime kulak kabartsam yarın akşam Berkay’da.

◊ Swiss Otel: Balo salonlarında bütün neşesiyle Ayhan Sicimoğlu ve beş dilde şarkılarıyla Funda Öncü... Bitti mi? Bitmedi! Equinox’ta Cenk&Derya Trio Band... Aquarium’da Forte Akustik... Her daim 18’liklere Sky Bar’da canlı DJ performansla sabahlar olmasın!

◊ Hilton: Bir İzmir klasiği: Engin, olgun ve deneyimli. Ruha gıda Egean Band, Diamond Dans Grubu ve DJ Çiçi.

◊ Noches: Alsancak’ın beyaz atlı prensi 2018’e dört nala girecek, benden söylemesi. Fi dizisinin müzik aranjörü DJ Dimitri ve Jazz Orkestrası...

◊ Loco: Küba havaları, dansçı kızları, ateşli, alevli ambiyansıyla Alsancak’ın gözdesi.

◊ La Cigale: Gelişti, değişti, dönüştü. Yeni yüzü ve lezzetleriyle kalbimizi yine, yeniden fethetti. Yarınki mönüsü çok renkli, bol lezzetli.

◊ Babayani: Yılbaşı mönüsünün liste başı hindi tandırı ve tabii çeşit çeşit Girit mezeleri...

◊ Eski Usul Meyhane: Üst katta Udi Yaşar ile her telden, her dilden şarkılar... Alt katta DJ James ile 80’ler, 90’lar Türkçe pop...

◊ HIP: Particiler, yılbaşı adresiniz belli oldu. HIP’de uzaydan gelen ‘Back to Space’ partisi var!

◊ Ahh Leyla: Bostanlı’nın Leyla’sı... Lezzeti üstünde menüsü, canlı fasılı, dansözü yılbaşının olmazsa olmazı.

◊ Kepler Social House: Mavibahçe’nin sosyal kelebeği “Giriş ücreti, fiks mönü yok” diyor, gençleri on ikiden vuruyor.

ÇEŞME’NİN BİNGOLARI

◊ Ilıca Otel: ‘O Ses Türkiye’den Cihangir Moralı Grup Albatros’la sizi bekler. Çocuklara özel yılbaşı balosu, yeni yılın ilk gününde kahvaltı keyfi, SPA’sı, hamamı da otel keyfinin vazgeçilmesi.

◊ Radisson Blu: SPA’lı, galalı, konaklamalı. Sahnede Evrim Özkaynak, Cabaret dans şov ve gece boyu eğlence.

◊ Insula: Adına, namına yakışır şahane bir mönü ve 03.00’e kadar Grup Son Dakika’yla 80’ler, 90’lar.

◊ Köşekahve: Geleneksel hindi tandır, iç pilav, çikolatalı sufle, bir de şahane müzik, değmeyin keyfinize.

◊ Meyhane Şerefe: Yılbaşı özel hafta sonu programı dün başladı. Bugün ve yarın da tam yol devam.

◊ Pupe Soul: Hindi tandırlı, bol başlangıçlı yılbaşı mönüsü ve canlı müzikli yılbaşı eğlencesi kaçmaz, kaçırılmaz.

◊ House 44: 8 yaşına basan Sokak Partisi’yle vizyonda. Sokak boyu standlar, sobalar... Bine yakın rezervasyon!