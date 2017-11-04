İzmir’de sonbahar festivalleri





İki boyoz, bir yumurta buluşalım Kordon’da

Her katı ayrı lezzet, çıtırtısında davet... 3’üncü Boyoz Festivali bu sene de damaklara şenlik. İzmir’in, İzmirlinin lezzet buluşması yarın (5 Kasım) saat 11.00’de Gündoğdu Meydanı’nda! Festival Radyo Romantik Türk’ün patentli projesi... Ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediyesi... 2 boyoz, 1 yumurta, peynir ve çaydan oluşan ücretsiz kitler hazır, afiyetle yenmeyi bekler. İştahına güvenen kadın ve erkek kategorilerinde boyoz yarışlarını, sürpriz hediyeleri bekler.

Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Günleri başladı

Can zeytin, canım zeytin... Hayat zeytin, ölümsüz zeytin... Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Günleri bu sene 13 yaşında. Dün başladı, pazar son! (3–5 Kasım) Coğrafi işaretli Ayvalık zeytinyağının adı da, tadı da, kalitesi de tartışmasız. Hasat günlerinin bu seneki sloganı “Ulusal Değer: Zeytinyağı – Ulusal Hedef: Bütün Dünya”. Yani istikamet markalaşmak ve zeytinyağını bütün dünyaya tanıtmak ileri! Tam tekmil programa gelince... Akçapınar Köyü’nde geleneksel zeytin hasadı... Hasadın bereketi, nimeti, erken hasat zeytinyağının tadı, kokusu... Sunumlar, paneller, söyleşiler, çocuk oyunları, konserler, dinletiler...

Altın Kedi kime gidecek?

18’inci İzmir Kısa Film Festivali, 7–12 Kasım tarihlerinde perdelerini açacak. ‘Altın Kedi’ye uzanmak için 72 ülkeden 1570 başvuru vardı. 400’ün üzerinde film festival boyunca ücretsiz. Fransız Kültür Merkezi, Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi, Kültürpark’ın kalbindeki İzmir Sanat ve katılımcı üniversitelerin salonlarında izleyebilirsiniz...