İzmir’de 15 lezzet kaynağı

Burger Mate Beer Hall&Jazz: Hamburgerim olsun, biram olsun, sohbet olsun, hafif bir de caz olsun diyenler buraya. Patlıcan beğendili Norah Jones Burger, BB King Burger, E. Fitzgerald Burger, sotelenmiş koçan mısırları ve şahsına münhasır sosları favori. Mönüye taze giriş yapan kokteylleri de üzerinize afiyet, hafta sonlarına şenlik.

Burger Attack: Uzaydan gelen bir burger saldırısı. Hem de ne saldırı, en lezzetlisinden. Onlar Göztepe’deki mekânlarına ‘uzay üssü’ diyorlar. “Samanyolu’nun en lezzetli hamburgerleri de bizde” diye iddia ediyorlar.

Piri Köfte: İzmir’deki köfte, burger yarışına bir girdiler, pir girdiler. Burgeriyle, köftesiyle, sucuğuyla bu işin piri olmaya aday.

Bizim Köfteci Hidayet: Köfteleri tamam ama mutlaka dry aged dolabından da deneyin. Bir de mutlaka ‘bol alevli lokum şov’u ısrarla isteyin.

Levent Börekçilik: İzmir’de bir Adanalı. Araçla, uçakla börek taşıma devri bitti. Levent Börekçilik İzmir’e geldi. Çıtır çıtır böreği, akışkan peyniri, yeme de yanında yat lezzeti...



Levent Börekçilik’in akışkan peynirli suböreği İzmir’in gözdelerinden.

Ege Sini: Nam-ı diğer Ege Börek. Çeşit çeşit börekler, el açması tatlılar... Tadı da malzemesi de tam tekmil. Eş, dost, misafir...

Noches: Alsancak’ın beyaz atlı prensi. Bembeyaz, sakız masa örtüler; tertipli ve düzenliler. Dünya mutfağı, pizzalar, paella’lar, lokum gibi etler... Ön siparişle av etleri hindiler, sülünler, ördekler, keklikler...

Loco: Adıyla, tadıyla, Küba havaları ve dansçı kızlarıyla Alsancak’ın dumanı üstünde gözdesi. “Kendi tabağını kendin tasarla” konseptiyle değmeyin keyfime! Mekânın bingosu Etna Yanardağı lavlarından yapılan, 360 derece sıcakla masanıza gelen Hot Stone’lar ve tabii ki Hot Pot’lar. Kahvaltıyı, sandviçleri, salataları, tatlıları, yerli-ithal şarapları da ihmal etmemeli.

Murano’s: Şehirde bir İtalyan. Hem de şehrin en yenilerinden Ege Perla’nın kalbinde. İzmirli Fulya Perçin Yonuk ve şef ortağı Gökçen Yıldırım’ın ellerinden, emeklerinden taze geldi. Napoli tarzı pizzalar, on numara İtalyan makarnalar, ağır ateşte pişmiş etler...

Magro: Kalori, protein, yağ, karbonhidrat, her şey mönüde yazılı. Karabuğday ve chia mekânın olmazsa olmazı. Her lezzeti gönül rahatlığıyla tadılası.

Guna: İzmir’in bir diğer sağlıklısı. Günlük zeytinyağlıları, salataları, yağda değil fırında patatesleri ama en havalısı açık ara köfteli kabak spagettisi. Bildiğiniz spagetti, kabak spagettinin karşısında diz çöküp tövbe ister. O derece lezzetli.

Raika 1875: 35.5 Karşıyakalılar sizi unuttum sanmayın. Geldim, tattım, Raika Hanım usulü tavuklu pilava hayran kaldım. Tavuklu pilavı, tavuklu çorbası, salatası, bademli keşkülü... Hepsi anne eli değmiş gibi.

Faktori: Kıbrıs Şehitleri’nde küçücük fıçıcık içi dolu turşucuk, sevimli bir gastropub. İster iş çıkışı takıl, ister kurt gibi açken takıl. Biralar, kokteyller tamam ama favori açık ara makarnalar.

Pub Locale: Gençlerin, öğrencilerin liste ve lezzet başı. Biralar, kokteyller çeşit çeşit... Nachos’lar, Mac&Cheese’ler, Fried Pizza’lar, gece atıştırmalıkları kokoreçler, sucuk ekmekler, dürümler...

Zihni Sinir: Alsancak’ın 3’üncü nesil kahveci yarışına hızlı girdi. Sadece kahveleri değil çikolataları da kalpleri fethetti.