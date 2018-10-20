Hoş geldin İzmir GastroFest

Lezzetinle, heyecanınla, coşkunla geldin... Hazırsanız İzmir GastroFest’le tanışalım, festivalin altından girip üstünden çıkalım.
Hayat mutfaktan geçer” derim hep. Görüyorum ve artırıyorum: “Hayat ve turizm mutfaktan geçer.” Artık seyahat rotaları eşittir ülkelerin, şehirlerin mutfakları, mutfak zenginlikleri, restoranları ve yıldızlı şefleri... Toscana’nın, San Sebastian’ın, Barselona’nın, Kopenhang’ın havasından, cakasından geçilmiyor da bizim İzmir’imiz ne güne duruyor? GastroFest fikrine hayat veren İzmirli turizmci Hande Arslanalp’in de yer aldığı festival kurulu “E, ne duruyoruz? GastroFest yapsak ya!” demiş ve olaylar gelişmiş.
Falafel
◊ Amaç, İzmir’i gastronomisiyle öne çıkan bir marka kente, güçlü bir turizm rotasına dönüştürmek, geliştirmek. Türkiye’den, dünyadan şefleri, restoran sahiplerini, turizm acentelerini, mutfak ve lezzet tutkunlarını buluşturmak...
◊ Festival yarın (21 Ekim) saat 09.30’da Tarihi Alsancak Garı’nda. Biletler Biletix’te. Tema, ‘göç mutfağı’. Çünkü Ermenilerin, Rumların, Yahudilerin, Levantenlerin, Kafkasya’dan, Balkanlar’dan göç edenlerin İzmir mutfağında izi, lezzeti çok. Mesela arapsaçı, hindiba, tilkişen, ısırgan Giritlilerden... Boyoz Sefarad Yahudilerinden, midye dolma ve anasonlu gevrek Rumlardan miras. Meraklısına not: Festivalde Suriye’den İzmir’e göç eden mülteci kadınların el emeği lezzetler de olacak.
◊ Parabere Form’un kurucusu Maria Canabal, marka ve pazarlama uzmanı Lisa Donoghue, Yunanistan’ın ünlü şefi Aristeidis Vezenes, İsrail’in en tanınmış restoranlarından Eucalyptus’un sahibi Moshe Basson yabancı konuklar. Bizdense yemek sosyolojisi uzmanı Prof. Dr. Zafer Yenal, Prof. Dr. Biray Kolluoğlu, Saffet Emre Tonguç... Mürver, Neolokal, Frankie, Ent, Cantinery, Balmumu, Seçkin Et, Balık Ada, Naif, Less Ordinary, Monochrom Dream, Bready, Dante by Sarıket, Vino Locale, Hiç Tadım Atölyesi, Murano’s ve Dondurmino, Dostlar Fırını, Kumrucu Şevki, Gloria Jeans gibi İstanbul ve İzmir’in ünlü mekânlarının lezzetleri de festivalde olacak.
◊ Festival, İzmir’in olmazsa olmaz sokak lezzetleriyle boyoz, kumru, gevrek ve söğüşle start verecek. ‘Göçle Şekillenen İzmir Mutfağı’ paneliyle devam edecek. Şarap üreticileri bölge bağcılığını tartışacak. Ünlü şeflerimiz Aylin Yazıcıoğlu, Şemsa Denizsel, Yılmaz Öztürk, Osman Sezener, İsmet Saz, Murat Bozok ve Jale Balcı workshop’lar gerçekleştirecek. Yeme-içme yazarı Ebru Erberdi ata topraklarından hazırladığı ıspanaklı boşnakböreği, kıymalı boşnakmantısı, ajvar, soka ve daha birçok lezzetle Boşnak mutfağını İzmirlilere anlatacak, tattıracak. Almanya’nın önde gelen peynir uzmanlarından Ursula Heinzelmann, İzmir ve çevresinin şaraplarını ve peynirlerini eşleştirecek.
◊ Bitmedi: Deniz Alphan’ın ‘Kaybolan Bir Dil, Kaybolan Bir Mutfak’ belgeseli, dünyanın en iyi restoranlarından sayılan El Celler de Can Roca’nın sahibi Roca Kardeşler’in Türk mutfağını keşif hikâyesi olan ‘Turkish Way’ filmi... Ve Birlikte Güzel’in düzenleyeceği ‘after party’...
◊ Ana sponsorlukta Metro, ulaşımda THY, medya ayağında Hürriyet ve daha birçok kurum ve marka festivalin destekleyicileri arasında.
Boyoz
Hoş geldin İzmir GastroFest
Lezzetinle, heyecanınla, coşkunla geldin... Hazırsanız İzmir GastroFest’le tanışalım, festivalin altından girip üstünden çıkalım.
Hayat mutfaktan geçer” derim hep. Görüyorum ve artırıyorum: “Hayat ve turizm mutfaktan geçer.” Artık seyahat rotaları eşittir ülkelerin, şehirlerin mutfakları, mutfak zenginlikleri, restoranları ve yıldızlı şefleri... Toscana’nın, San Sebastian’ın, Barselona’nın, Kopenhang’ın havasından, cakasından geçilmiyor da bizim İzmir’imiz ne güne duruyor? GastroFest fikrine hayat veren İzmirli turizmci Hande Arslanalp’in de yer aldığı festival kurulu “E, ne duruyoruz? GastroFest yapsak ya!” demiş ve olaylar gelişmiş.
Falafel
◊ Amaç, İzmir’i gastronomisiyle öne çıkan bir marka kente, güçlü bir turizm rotasına dönüştürmek, geliştirmek. Türkiye’den, dünyadan şefleri, restoran sahiplerini, turizm acentelerini, mutfak ve lezzet tutkunlarını buluşturmak...
◊ Festival yarın (21 Ekim) saat 09.30’da Tarihi Alsancak Garı’nda. Biletler Biletix’te. Tema, ‘göç mutfağı’. Çünkü Ermenilerin, Rumların, Yahudilerin, Levantenlerin, Kafkasya’dan, Balkanlar’dan göç edenlerin İzmir mutfağında izi, lezzeti çok. Mesela arapsaçı, hindiba, tilkişen, ısırgan Giritlilerden... Boyoz Sefarad Yahudilerinden, midye dolma ve anasonlu gevrek Rumlardan miras. Meraklısına not: Festivalde Suriye’den İzmir’e göç eden mülteci kadınların el emeği lezzetler de olacak.
◊ Parabere Form’un kurucusu Maria Canabal, marka ve pazarlama uzmanı Lisa Donoghue, Yunanistan’ın ünlü şefi Aristeidis Vezenes, İsrail’in en tanınmış restoranlarından Eucalyptus’un sahibi Moshe Basson yabancı konuklar. Bizdense yemek sosyolojisi uzmanı Prof. Dr. Zafer Yenal, Prof. Dr. Biray Kolluoğlu, Saffet Emre Tonguç... Mürver, Neolokal, Frankie, Ent, Cantinery, Balmumu, Seçkin Et, Balık Ada, Naif, Less Ordinary, Monochrom Dream, Bready, Dante by Sarıket, Vino Locale, Hiç Tadım Atölyesi, Murano’s ve Dondurmino, Dostlar Fırını, Kumrucu Şevki, Gloria Jeans gibi İstanbul ve İzmir’in ünlü mekânlarının lezzetleri de festivalde olacak.
◊ Festival, İzmir’in olmazsa olmaz sokak lezzetleriyle boyoz, kumru, gevrek ve söğüşle start verecek. ‘Göçle Şekillenen İzmir Mutfağı’ paneliyle devam edecek. Şarap üreticileri bölge bağcılığını tartışacak. Ünlü şeflerimiz Aylin Yazıcıoğlu, Şemsa Denizsel, Yılmaz Öztürk, Osman Sezener, İsmet Saz, Murat Bozok ve Jale Balcı workshop’lar gerçekleştirecek. Yeme-içme yazarı Ebru Erberdi ata topraklarından hazırladığı ıspanaklı boşnakböreği, kıymalı boşnakmantısı, ajvar, soka ve daha birçok lezzetle Boşnak mutfağını İzmirlilere anlatacak, tattıracak. Almanya’nın önde gelen peynir uzmanlarından Ursula Heinzelmann, İzmir ve çevresinin şaraplarını ve peynirlerini eşleştirecek.
◊ Bitmedi: Deniz Alphan’ın ‘Kaybolan Bir Dil, Kaybolan Bir Mutfak’ belgeseli, dünyanın en iyi restoranlarından sayılan El Celler de Can Roca’nın sahibi Roca Kardeşler’in Türk mutfağını keşif hikâyesi olan ‘Turkish Way’ filmi... Ve Birlikte Güzel’in düzenleyeceği ‘after party’...
◊ Ana sponsorlukta Metro, ulaşımda THY, medya ayağında Hürriyet ve daha birçok kurum ve marka festivalin destekleyicileri arasında.
Boyoz