Happy hour'lar IN, mekânlar OUT

Serdar’lar, Berkay’lar, Kenan’lar, Demet’ler, Gülşen’ler, Hande’ler, Hadise’ler... Bu akşamüstü bir maniniz yoksa pullu payetli bikinimiz, porselen arası düğün makyajımız ve avuç içi süs köpeğimizle çıkıp çıkıp size geleceğiz.

Şimdiki mekânlar yalan olmuş, biz yine beach’lerde...

Siz deyin ‘mutlu saatler’, ben diyeyim ‘akşamüstü partileri’. çıkıp çıkıp gidiyoruz. Deniziyle, güneşiyle, plajıyla, baklavalı erkekleri, çıtır kraker kızları, antin kuntin menüleri ve ‘kopar bizi’ eğlencesiyle beach konsepti bir tuttu pir tuttu. Nasıl tutmasın ki, beach dediğin paket program. Ücretin içinde şezlongu, havlusu, kimisinde yemesi-içmesi, bir kokteyl içkisi... Akşamüstüne doğru mutlu saatleri, partileri, happy hour’ları... Sabahtan başlıyorsunuz akşam sekizlere sarkıyorsunuz. Plajdan eve koş, evden mekâna koş derdi yok. Hal böyle olunca beach’lerde happy hour’lar ‘in’ benim diyen gece kulüpleri ‘out.’ Sadece mekânlar mı, bir dönemin fenomeni açık hava konserleri de ‘out’. Balıkçılarda ‘Vedat Milorculuk’ da ‘out.’ Baby Face Kenan sahnede üç saat kalıyor, kardeşi Ozan müziğiyle kumsalı birbirine katıyor. Yeme-içme deseniz bir yanınız trüf mantarı, bir yanınız ıstakoz. Diyelim enerjiniz kaldı, iştahınız kaldı gece de devam etmek istiyorsunuz. Beach’ler gece de club oluyor, mekân oluyor. İnsan elini, ayağını, pareo’sunu beach’lerden çekemiyor.

Mekânlar ne diyor?

Mesela Çeşmeli CECE, yıllardır hayatımızda. Bir dönem Karabiberim Serdar Ortaç’ı dinlemek için tek adresti. Şimdi mekân yine doluyor. Tan’lar, Serkan’lar sahneyi yine boş bırakmıyor ama gözler eski halini arıyor. Mekânın işletmecisi Volkan Özdemir de bizim bildiğimizi bizden saklamıyor “Beach’lerden, happy hour’lardan etkilenmez oluyor muyuz? Etkilendik tabii!” diyor. “Ama gece çıkanlar yine çıkıyor!” demeyi de ihmal etmiyor. Tabii o grubun yaş ortalaması beach’lere kıyasla bir tık yüksek. Beach’lerdeki ergen-bergen haller CECE ve onun gibi gece kulüplerinde yok. Sonra kimler geldi kimler geçti, yılların Halikarnas’ı. Zeki Müren’ler, Süleyman Demireller, Turgut Özallar... Yeşilçam’ın, sanatın, sporun yıldızları... Tamam, belki Halikarnas’ı bile, isteye kapattılar ama eğlencenin gönül kapısını da kapattılar. Başka başka rollerde, bedenlerde yine hizmet vereceklermiş ama Halikarnas’ın adı da, tadı da başkaydı. Çeşme, Kuşadası, Bodrum fark etmez. Cece’ler, Baküsler, Hann’lar, Halikarnaslar, Hadigariler, Sess’ler, Sahneler, Mavi Bar’lar... Öyle ya da böyle beach’lerden, happy hour’lardan etkilendiler, etkileniyorlar. Tatilciler beach’lerde partilemekten kendilerini alamıyorlar.

5 ADIMDA PARTİLERİN ADAB-I MUAŞERETİ

Saç-Makyaj-Kostüm... Kafada bantlar, tüyler, saç yüzükleri, küpeleri, sözde doğal özde aşırı teferruatlı örgüler... Yine sözde doğal özde düğün arası porselen makyajlar... Mayolar, bikiniler, fırfırlılar, bağcıklılar, cafcaflılar, kaftanlar, elbiseler, pareolar, takılar, aman ne takılar... Hazırsanız başlıyoruz. Su geçirmez rimelleri ihmal etmiyoruz.

Telefonlar elimizde, pareolar belimizde... Biz gideriz happy hour’a hey happy hour’a! Saç-makyaj-kostüm tamamsa elimizde telefon, belimizde pareo artık happy hour alanına geçebiliriz. Kimininki bin 300 kişilik, kimininki 750 kişilik. Buralarda önemli olan eğlenceli kişilik. Çekin story’leri, çekin fotoğrafları, çekin selfie’leri... Eğlencenin, sosyal medyanın dibine vurun.

“Drink Responsibly!” Türkçesi “Azı karar, çoğu zarar!”, daha Türkçesi “İçip içip sapıtmayın!”, Mesaj açık ve net!

Flörtleşmek usuldendir! Öyle uzun uzun bakmalar, göz süzmeler falan Yeşilçam’da kaldı. Siz öyle göz süzerken alıp götürürler valla. Elinizi, gözünüzü çabuk tutun.

Şimdi elinizdeki drink’i yavaşça masaya bırakın... Tadında bırakın ki yarın yine partilemeye gücünüz, yüzünüz olsun. “Yok ben doymadım” derseniz, akşam gene gelirsiniz.