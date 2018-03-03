Gelin, tiridine banalım

Rüzgâr şu aralar sert esiyor ama bahara resmen girdik bile. Peki bu sene rota şaşırtmaya var mısınız? Kastamonu’da tiridine banmaya; havaya, doğaya, lezzete, sohbete hayran kalmaya hazır mısınız?

Neden mi? Çünkü Kastamonu, hem Karadeniz’in incisi hem de dünyanın sayılı ekoturizm cennetlerinden. Doğayı, doğalı keşfetmek isteyenler buraya...

Çünkü öyle market reyonlarında, bilgisayar başında kafa patlatmaya gerek yok; organiğin ta kendisi Kastamonu’da. İşin ucunda lezzet patlaması var.

Çünkü gezilip görecek çok yer var: Anadolu’nun yüce dağı Ilgaz, Küre Dağları Milli Parkı, Ballıdağ’da heykeltıraşların hayat verdiği kardan heykeller, Kastamonu Kalesi, yıllara meydan okuyan konakları... Efes harabelerinin bir eşi olan Pompeiopolis antik kenti... Avrupa’nın dördüncü büyüğü olan Valla Kanyonu, dünyanın en büyük mağaralarından Ilgarini, Gideros Koyu ve Ilıca Şelalesi...

Bunları bilin

-- 170 kilometrelik kıyısıyla Karadeniz’in en uzun sahil şeridi şampiyonu olduğunu...

-- Türkiye’de ilk sanat okulunun Kastamonu’da kurulduğunu...

Ne yemeli?

1925’te Şapka İnkılabı için Kastamonu’ya gelen Atatürk’e ikram edilen ecevit çorbası. Rulo yapılıp kesilen, tavuk suyuna bandırılıp tabağa dizilen, üstüne de tavuk eti didilen yufkalar: Banduma. Bayat simitlerin ilham ve lezzet verdiği, türkülere konu olan simit tiridi. Elma pekmezi şurubuyla pişen, adını susamsızlığından alan meşhur kelsimit. Mantıya Kastamonu yorumu: Haluçka. Lezzetinden dibine düşeceğiniz kuyu kebabı. Çekme helva, Kanlıca mantar turşusu, anakız pilavı, soğan dolması....



Simit tiridi

Ajandalara not...

21-23 Nisan’da Uçurtma Şenliği, 4-6 Mayıs’ta 8’inci Doğa ve Mantar Şenliği var. Şimdiden not alın.

Nerede kalınır?

Organik tutkunları, doğa, doğal ve yeşil dostları, huzura, sadeliğe iç geçirenler için en uygun adres, oksijen cenneti Daday. Buradaki alternatiflerden biri de İksir Resort. İlginç bir hikâyesi var, şöyle: Geçmişten gelen kokular ve tatlar emekli matematik öğretmeni İksir Aydın’ı memleketi Daday’a geri götürüyor. 1926’da yapılmış bir konak satın alıp restore ediyor. Burada SPA, yayla ve kış sporları, trekking, cip safari, olta balıkçılığı, kuş gözlemciliği, mantar toplama, faytonla şehir turu, kardan heykeller yapma gibi etkinlikler düzenliyor. İsterseniz, üretim sürecine de ortak olabildiğiniz doğal ürünlerini iksirliciftlik.com’dan satın alabiliyorsunuz.