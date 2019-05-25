Festival gibi bir yaz başlıyor

Yazın eli kulağında. Mevsime yaraşır coşkusuyla neşeli etkinliklerin de... Geç kalmamak için ajandanız hazır!
Bugün başlıyor, 1 Temmuz’da Fazıl Say’la kapanıyor
Bu sene 33’üncü yaşını kutlayan Uluslararası İzmir Festivali, bu akşam (25 Mayıs) Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, Polonya Cumhuriyeti’nin ‘En İyi Chopin Yorumcusu’ madalyasının sahibi Gülsin Onay’ın vereceği resitalle açılıyor, 1 Temmuz’a kadar da sürecek.
Program yine dopdolu. Concertgebouw Caz Orkestrası, 28 Mayıs’ta DEÜ Sabancı Kültür Sarayı’nda. ‘Carmen’ 30 Mayıs’ta, Portekiz’in güçlü sesi Ana Lains 11 Haziran’da, Lüksemburg Filarmoni ve piyanist Yuja Wang 14 Haziran’da Ahmed Adnan Saygun’da. Soprano/Bas Allaturca, 12 Haziran’da Kızlarağası Hanı’nda. ‘La Diva Turca-Leyla Gencer’ filminin galası 17 Haziran’da Elhamra’da. Çok ödüllü Boulanger Trio, 18 Haziran’da Efes Odeon’da. 25 Haziran’da festivalin en sevilen mekânlarından Celsus Kütüphanesi’nde İtalyan esintileri var. Kapanış ise Şanghay Filarmoni eşliğinde Fazıl Say konseriyle 1 Temmuz’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde.
iksev.org
Sanata ve müziğe dair her şey
Bozcaada Caz Festivali bu sene 19-21 Temmuz’da Ayazma Manastırı’nda düzenleniyor. Birsen Tezer’den Erkan Oğur’a, Pow Trio’danAnatolian Blues Project’e yok yok. Festival boyunca sürpriz konserler, gastronomi ve tadım etkinlikleri, çocuk atölyeleri ve sosyal projeler de adanın her köşesine yayılacak. bozcaadacazfestivali.com
Mavi, yeşil ve
elektronik müzik
Enerji içeceği Burn’ün düzenlediği Big Burn İstanbul, 26-28 Temmuz’da maviyle yeşilin kucaklaştığı Şile’de yapılacak. Woody Ville’deki organizasyona katılacağı şimdiden açıklanan isimler arasında Claptone, Damian Lazarus, David Mayer, Guy Gerber ve Stephan Bodzin de var. Başka kimler olacak diye takipteyiz. bigburn.istanbul
Birine gidince diğerinin hatırı kalır
Türkiye’nin açık ara en büyük elektronik müzik buluşması Electronica Festival, bu sene 13-14 Temmuz’da İstanbul LifePark’ta, 12-13 Ağustos’ta ise Çeşme’de. electronicafest.com
Yerli rock’a saygı duruşu
Zeytinli Rock Festivali, 28 Ağustos-1 Eylül’de Edremit Dalyan Sahili’nde. Program henüz açıklanmadı, kaçırmamak için twitter.com/rockfestivali sayfasını izleyin.
Kendi ve ruhu 18’liklere
Geçen yıl yaklaşık 90 bin kişinin katıldığı Kuşadası Gençlik Festivali, 10-14 Temmuz’da Sevgi Plajı’nda. Program detayları için takip edilecek adres: twitter.com/kusadasigncfest
Festival gibi bir yaz başlıyor
Yazın eli kulağında. Mevsime yaraşır coşkusuyla neşeli etkinliklerin de... Geç kalmamak için ajandanız hazır!
Bugün başlıyor, 1 Temmuz’da Fazıl Say’la kapanıyor
Bu sene 33’üncü yaşını kutlayan Uluslararası İzmir Festivali, bu akşam (25 Mayıs) Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, Polonya Cumhuriyeti’nin ‘En İyi Chopin Yorumcusu’ madalyasının sahibi Gülsin Onay’ın vereceği resitalle açılıyor, 1 Temmuz’a kadar da sürecek.
Program yine dopdolu. Concertgebouw Caz Orkestrası, 28 Mayıs’ta DEÜ Sabancı Kültür Sarayı’nda. ‘Carmen’ 30 Mayıs’ta, Portekiz’in güçlü sesi Ana Lains 11 Haziran’da, Lüksemburg Filarmoni ve piyanist Yuja Wang 14 Haziran’da Ahmed Adnan Saygun’da. Soprano/Bas Allaturca, 12 Haziran’da Kızlarağası Hanı’nda. ‘La Diva Turca-Leyla Gencer’ filminin galası 17 Haziran’da Elhamra’da. Çok ödüllü Boulanger Trio, 18 Haziran’da Efes Odeon’da. 25 Haziran’da festivalin en sevilen mekânlarından Celsus Kütüphanesi’nde İtalyan esintileri var. Kapanış ise Şanghay Filarmoni eşliğinde Fazıl Say konseriyle 1 Temmuz’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde.
iksev.org
Sanata ve müziğe dair her şey
Bozcaada Caz Festivali bu sene 19-21 Temmuz’da Ayazma Manastırı’nda düzenleniyor. Birsen Tezer’den Erkan Oğur’a, Pow Trio’danAnatolian Blues Project’e yok yok. Festival boyunca sürpriz konserler, gastronomi ve tadım etkinlikleri, çocuk atölyeleri ve sosyal projeler de adanın her köşesine yayılacak. bozcaadacazfestivali.com
Mavi, yeşil ve
elektronik müzik
Enerji içeceği Burn’ün düzenlediği Big Burn İstanbul, 26-28 Temmuz’da maviyle yeşilin kucaklaştığı Şile’de yapılacak. Woody Ville’deki organizasyona katılacağı şimdiden açıklanan isimler arasında Claptone, Damian Lazarus, David Mayer, Guy Gerber ve Stephan Bodzin de var. Başka kimler olacak diye takipteyiz. bigburn.istanbul
Birine gidince diğerinin hatırı kalır
Türkiye’nin açık ara en büyük elektronik müzik buluşması Electronica Festival, bu sene 13-14 Temmuz’da İstanbul LifePark’ta, 12-13 Ağustos’ta ise Çeşme’de. electronicafest.com
Yerli rock’a saygı duruşu
Zeytinli Rock Festivali, 28 Ağustos-1 Eylül’de Edremit Dalyan Sahili’nde. Program henüz açıklanmadı, kaçırmamak için twitter.com/rockfestivali sayfasını izleyin.
Kendi ve ruhu 18’liklere
Geçen yıl yaklaşık 90 bin kişinin katıldığı Kuşadası Gençlik Festivali, 10-14 Temmuz’da Sevgi Plajı’nda. Program detayları için takip edilecek adres: twitter.com/kusadasigncfest