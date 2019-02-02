Ege’nin şubat ajandası

Şubata ‘güdük ay’ deyip hor görenler bir daha düşünsün zira bu sefer ters köşe olacaklar! Badem dalları çiçek açıyor, dünyanın kuklası şehre geliyor, sanat her türü bünyeye şifa oluyor. İşte Ege’nin hareketli gündemi...
YİNE ÇİÇEKLENDİ BADEM DALLARI
- Geçen yıl hayat bulan Badem Çiçeği Festivali, bu sene 8-10 Şubat’ta. Festival yürüyüşüyle başlayıp sayalım: Datça Merkez ve Palamutbükü panayır alanlarında badem ürünleri, yöresel lezzetler, doğal ürünler, el emeği takılar, hediyelik eşya stantları, sahne performansları, dans gösterileri. Renk renk, çeşit çeşit atölye ve workshop’lar. Makrame, miyuki, merhem, yağ yapımı atölyeleri. Kahkaha, nefes ve müzik terapileri, meditatif dans atölyesi. Çocuklar için el işi, resim, sanat, mutfak ve masal okuma atölyesi. Bitmedi! Knidos-Palamutbükü, Hızırşah-Eski Datça doğa yürüyüşleri, bağ turları. Festivalin etkinlik ve eğlence merkezi Coop sahnelerinde DJ performansları, konserler. Okur-yazar buluşmaları. Badem çiçeği temalı fotoğraf yarışması.
- Festival bu sene sosyal sorumluluk projelerine tam destek verecek. Greenpeace, ‘Hepimiz Aynı Kovandayız’ projesiyle katılacak; TEMA Vakfı, ‘Kömür Etme’ mesajını katılımcıların kulağına küpe edecek. Engelim Olmayın ve Datça Yerel Tohum dernekleri de panayır alanlarında olacak.
- Meraklısına not: Ülkenin badem üretiminin yaklaşık yüzde 10’u Datça’nın el emeği, göz nuru. Bölgede tam tamına 85 çeşit yerli ve özgün badem türü tespit edilmiş. En ünlüleri ise ‘nurlu badem’.
- Yapmadan dönmeyin! Hazır yolunuz düşmüşken Datça’nın her köşesini, her güzelliğini keşfetmeden... Havasına, doğasına, insanına, sohbetine, dostluğuna, lezzetlerine, şaraplarına doymadan... Yaz için sözleşmeden... Datça’nın sevdiği, Datça’nın sevgilisi Can Yücel’in evini görüp ona bir şiiriyle veda etmeden... Datça’dan ayrılmayın!
bademcicegifestivali.com
KUKLA GÜNLERİ BAŞLIYOR
- Bu sene 13’üncü yaşını kutlayan İzmir Uluslararası Kukla Günleri ilk kez martta değil şubatta perde açıyor; 28 Şubat’tan 17 Mart’a uzanıyor.
- Sayılar gelsin: 24 ülkeden 42 kukla tiyatrosu topluluğu 44 gösteriyi 47 kapalı ve açık gösteri mekânında 174 kez sahnelemeye hazırlanıyor. 1 söyleşi ve 4 serginin yanı sıra 5’i profesyonel sahne sanatçıları, 2’si de çocuklar için 7 atölye çalışması festivale renk veriyor.
- Beklenenler: İzmir Devlet Opera ve Balesi solistlerinin canlı İtalyan Barok müziği eşliğinde ünlü ressam Caravaggio’nun 19 tablosunu canlandıracağı görsel, işitsel ve duyusal şölen ‘Yaşayan Tablolar’. İki usta el ve bir dikiş sepetiyle yaratılan koca bir dünya ve bu sepetten doğan eşsiz hayatlar; adı üstünde ‘Yaşam’.
izmirkuklagunleri.com
İYİ MÜZİĞİN KOLLARINDA
- İzmir’deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 14 Şubat Sevgililer Günü’nde ‘Bir Tango Yolculuğu’ var. Huzur sesli Dilek Türkan ve Teyfik Rodos’tan şahane bir repertuvar, şahane bir konser. Tango, milonga ve valsler, unutulmaz Türkçe tangolar...
- Grammy ödüllü trompet ustası Arturo Sandoval, 28 Şubat’ta tüm enerjisiyle sahnede. On numara müzik ziyafeti çekmek isteyenlere tavsiye...
aassm.org.tr
BİR KOLEKSİYON SERGİSİ
- İstanbul Tophane-i Amire’de 65 binden fazla ziyaretçi... 1880’lerden 1900’lerin ilk çeyreğine uzanan dönemden 40 sanatçı ve 83 eseri kanatları altına alan ‘Arkas Koleksiyonu’nda Post-Empresyonizm’ sergisi 13 Şubat’tan 28 Temmuz’a kadar İzmir’de, Arkas Sanat Merkezi’nde. Kaçmaz, kaçırılmaz.
arkassanatmerkezi.com
Ege’nin şubat ajandası
Şubata ‘güdük ay’ deyip hor görenler bir daha düşünsün zira bu sefer ters köşe olacaklar! Badem dalları çiçek açıyor, dünyanın kuklası şehre geliyor, sanat her türü bünyeye şifa oluyor. İşte Ege’nin hareketli gündemi...
YİNE ÇİÇEKLENDİ BADEM DALLARI
- Geçen yıl hayat bulan Badem Çiçeği Festivali, bu sene 8-10 Şubat’ta. Festival yürüyüşüyle başlayıp sayalım: Datça Merkez ve Palamutbükü panayır alanlarında badem ürünleri, yöresel lezzetler, doğal ürünler, el emeği takılar, hediyelik eşya stantları, sahne performansları, dans gösterileri. Renk renk, çeşit çeşit atölye ve workshop’lar. Makrame, miyuki, merhem, yağ yapımı atölyeleri. Kahkaha, nefes ve müzik terapileri, meditatif dans atölyesi. Çocuklar için el işi, resim, sanat, mutfak ve masal okuma atölyesi. Bitmedi! Knidos-Palamutbükü, Hızırşah-Eski Datça doğa yürüyüşleri, bağ turları. Festivalin etkinlik ve eğlence merkezi Coop sahnelerinde DJ performansları, konserler. Okur-yazar buluşmaları. Badem çiçeği temalı fotoğraf yarışması.
- Festival bu sene sosyal sorumluluk projelerine tam destek verecek. Greenpeace, ‘Hepimiz Aynı Kovandayız’ projesiyle katılacak; TEMA Vakfı, ‘Kömür Etme’ mesajını katılımcıların kulağına küpe edecek. Engelim Olmayın ve Datça Yerel Tohum dernekleri de panayır alanlarında olacak.
- Meraklısına not: Ülkenin badem üretiminin yaklaşık yüzde 10’u Datça’nın el emeği, göz nuru. Bölgede tam tamına 85 çeşit yerli ve özgün badem türü tespit edilmiş. En ünlüleri ise ‘nurlu badem’.
- Yapmadan dönmeyin! Hazır yolunuz düşmüşken Datça’nın her köşesini, her güzelliğini keşfetmeden... Havasına, doğasına, insanına, sohbetine, dostluğuna, lezzetlerine, şaraplarına doymadan... Yaz için sözleşmeden... Datça’nın sevdiği, Datça’nın sevgilisi Can Yücel’in evini görüp ona bir şiiriyle veda etmeden... Datça’dan ayrılmayın!
bademcicegifestivali.com
KUKLA GÜNLERİ BAŞLIYOR
- Bu sene 13’üncü yaşını kutlayan İzmir Uluslararası Kukla Günleri ilk kez martta değil şubatta perde açıyor; 28 Şubat’tan 17 Mart’a uzanıyor.
- Sayılar gelsin: 24 ülkeden 42 kukla tiyatrosu topluluğu 44 gösteriyi 47 kapalı ve açık gösteri mekânında 174 kez sahnelemeye hazırlanıyor. 1 söyleşi ve 4 serginin yanı sıra 5’i profesyonel sahne sanatçıları, 2’si de çocuklar için 7 atölye çalışması festivale renk veriyor.
- Beklenenler: İzmir Devlet Opera ve Balesi solistlerinin canlı İtalyan Barok müziği eşliğinde ünlü ressam Caravaggio’nun 19 tablosunu canlandıracağı görsel, işitsel ve duyusal şölen ‘Yaşayan Tablolar’. İki usta el ve bir dikiş sepetiyle yaratılan koca bir dünya ve bu sepetten doğan eşsiz hayatlar; adı üstünde ‘Yaşam’.
izmirkuklagunleri.com
İYİ MÜZİĞİN KOLLARINDA
- İzmir’deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 14 Şubat Sevgililer Günü’nde ‘Bir Tango Yolculuğu’ var. Huzur sesli Dilek Türkan ve Teyfik Rodos’tan şahane bir repertuvar, şahane bir konser. Tango, milonga ve valsler, unutulmaz Türkçe tangolar...
- Grammy ödüllü trompet ustası Arturo Sandoval, 28 Şubat’ta tüm enerjisiyle sahnede. On numara müzik ziyafeti çekmek isteyenlere tavsiye...
aassm.org.tr
BİR KOLEKSİYON SERGİSİ
- İstanbul Tophane-i Amire’de 65 binden fazla ziyaretçi... 1880’lerden 1900’lerin ilk çeyreğine uzanan dönemden 40 sanatçı ve 83 eseri kanatları altına alan ‘Arkas Koleksiyonu’nda Post-Empresyonizm’ sergisi 13 Şubat’tan 28 Temmuz’a kadar İzmir’de, Arkas Sanat Merkezi’nde. Kaçmaz, kaçırılmaz.
arkassanatmerkezi.com