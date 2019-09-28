Ege’nin sonbahar potpurisi

Gezi-gözlem duraklarından festivallere, Ege’de ‘sonbahar bitmeden’ önerilerine buyurun.
GEZİN
-Her yanı, her köşesi iyilik, güzellik, yardımlaşma, paylaşma olan Urla Barbaros Köyü’nü keşfedin. Ama çat kapı kalplerini, kapılarını çalmadan önce Barbaros Emek Kültür ve Sanat Evi’ni, Hobbit House Barbaros’u ve Toruncukköy Urla’yı ziyaret edin.
- Çeşme’nin o telaşlı, kalabalık, hırpalanmış, talan edilmiş ruhundan çok uzakta, sessiz sakin, kendi halinde bir balıkçı köyü Ildır’a gidin. Antik kenti gezin, Manzara Cafe’de diyetleri rafa kaldırıp gözlemeye, lokmaya gömülün.
-Tarih tutkunlarının sevgilisi Selçuk’u rotanıza ekleyin. St. John Bazilikası, Selçuk Kalesi, İsa Bey Camii, Artemis Tapınağı, Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi, Efes Arkeoloji Müzesi ve Yedi Uyuyanlar Mağaraları’nı gezin, İbri Boutique otelde konaklayın; kahvaltısına, sıcaklığına hayran kalın. Yolda mutlaka çöp şiş yuvarlayın.
- Ege’nin neşesi, doğanın sürprizi, sonbahar güzeli Köyceğiz’i ziyaret edin. Köyceğiz Gölü’nde gündoğumunu ve günbatımını seyredin. Yürüyüş yapın, balık tutun. Göldeki ufak teknelere atlayıp şöyle bir Dalyan’a uzanın.
- Yazın kalabalığını, telaşını bünyeden atmanın en güzel yolu, “Kendime yeni bir ben lazım!” diyenlerin buluşma noktası Afyonkarahisar’ı görün. O termal senin, bu termal benim gezin, Frig Vadisi’nde turlayın, sucukla, kaymakla, lokumla bomba gibi olun.
- Oksijende Alpler’e rakip... 10 kaplan gücünde kesilmelik Kaz Dağları’na çıkın. Mount Ida’nın mitolojik hikâyelerini kulağa küpe edin, Şaman köyü Tahtakuşlar’ı, Sutüven ve Hasan Boğuldu şelalelerini, Şahindere Kanyonu’nu, Adatepe Köyü’nü, Zeytinyağı Müzesi’ni hafızanıza kazıyın.
- Bir de Ege’nin her daim klasikleri var tabii: Sığındığımız liman Sığacık... Yok böyle güzellik Ayvalık-Cunda... Şirin mi şirin Şirince... Ömür uzatan Doğanbey... Sonra Tire, Urla, Nazarköy, Birgi, Özbek, Balıklıova, Karaburun, Mordoğan, Datça...
KATILIN
Festival, yarış, hasat, konser...
- Bugün ve yarın denizin rüzgâra, rüzgârın denize karıştığı İzmir Arkas Körfez Yarışı var. Sahilden de izlenebiliyor.
-Selçuk, Söke ve Kuşadası’nın ev sahipliğinde dün başlayan (27 Eylül) ve yarın son bulacak olan 10’uncu Uluslararası Giritliler Festivali düzenleniyor.
- Kariyo&Ababay Vakfı’nın kanatları altında, Başka Sinema’nın ruhuyla, şahane bir seçki 4-9 Ekim’de Ayvalık Film Festivali’nde.
- #BirlikteGüzel’in desteği ve Eats and Beats yorumuyla, 5-6 Ekim’de İzmir Arena’da tüm dünyayla eşzamanlı Oktoberfest yapılıyor.
- Bir İzmir klasiği: Kat kat ve çıtır çıtır hali ve lezzetiyle 6 Ekim’de Gündoğdu Meydanı’nda sahne, 5’inci Boyoz Festivali’nin.
-Kahve şovları, tadımları, söyleşileri, atölyeleri ve sergileriyle tam tekmil festival: 11-13 Ekim’de, İzmir Arena’daki Coffee Festival...
- Marmaris’te 15-20 Ekim’de 51 ülkeden toplam 216 filmin gösteriminin gerçekleştirileceği 5’inci Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali’ni ajandanıza not alın.
-Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali 25-29 Ekim’de 15’inci yaşını kutlayacak.
Ege’nin sonbahar potpurisi
Gezi-gözlem duraklarından festivallere, Ege’de ‘sonbahar bitmeden’ önerilerine buyurun.
GEZİN
-Her yanı, her köşesi iyilik, güzellik, yardımlaşma, paylaşma olan Urla Barbaros Köyü’nü keşfedin. Ama çat kapı kalplerini, kapılarını çalmadan önce Barbaros Emek Kültür ve Sanat Evi’ni, Hobbit House Barbaros’u ve Toruncukköy Urla’yı ziyaret edin.
- Çeşme’nin o telaşlı, kalabalık, hırpalanmış, talan edilmiş ruhundan çok uzakta, sessiz sakin, kendi halinde bir balıkçı köyü Ildır’a gidin. Antik kenti gezin, Manzara Cafe’de diyetleri rafa kaldırıp gözlemeye, lokmaya gömülün.
-Tarih tutkunlarının sevgilisi Selçuk’u rotanıza ekleyin. St. John Bazilikası, Selçuk Kalesi, İsa Bey Camii, Artemis Tapınağı, Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi, Efes Arkeoloji Müzesi ve Yedi Uyuyanlar Mağaraları’nı gezin, İbri Boutique otelde konaklayın; kahvaltısına, sıcaklığına hayran kalın. Yolda mutlaka çöp şiş yuvarlayın.
- Ege’nin neşesi, doğanın sürprizi, sonbahar güzeli Köyceğiz’i ziyaret edin. Köyceğiz Gölü’nde gündoğumunu ve günbatımını seyredin. Yürüyüş yapın, balık tutun. Göldeki ufak teknelere atlayıp şöyle bir Dalyan’a uzanın.
- Yazın kalabalığını, telaşını bünyeden atmanın en güzel yolu, “Kendime yeni bir ben lazım!” diyenlerin buluşma noktası Afyonkarahisar’ı görün. O termal senin, bu termal benim gezin, Frig Vadisi’nde turlayın, sucukla, kaymakla, lokumla bomba gibi olun.
- Oksijende Alpler’e rakip... 10 kaplan gücünde kesilmelik Kaz Dağları’na çıkın. Mount Ida’nın mitolojik hikâyelerini kulağa küpe edin, Şaman köyü Tahtakuşlar’ı, Sutüven ve Hasan Boğuldu şelalelerini, Şahindere Kanyonu’nu, Adatepe Köyü’nü, Zeytinyağı Müzesi’ni hafızanıza kazıyın.
- Bir de Ege’nin her daim klasikleri var tabii: Sığındığımız liman Sığacık... Yok böyle güzellik Ayvalık-Cunda... Şirin mi şirin Şirince... Ömür uzatan Doğanbey... Sonra Tire, Urla, Nazarköy, Birgi, Özbek, Balıklıova, Karaburun, Mordoğan, Datça...
KATILIN
Festival, yarış, hasat, konser...
- Bugün ve yarın denizin rüzgâra, rüzgârın denize karıştığı İzmir Arkas Körfez Yarışı var. Sahilden de izlenebiliyor.
-Selçuk, Söke ve Kuşadası’nın ev sahipliğinde dün başlayan (27 Eylül) ve yarın son bulacak olan 10’uncu Uluslararası Giritliler Festivali düzenleniyor.
- Kariyo&Ababay Vakfı’nın kanatları altında, Başka Sinema’nın ruhuyla, şahane bir seçki 4-9 Ekim’de Ayvalık Film Festivali’nde.
- #BirlikteGüzel’in desteği ve Eats and Beats yorumuyla, 5-6 Ekim’de İzmir Arena’da tüm dünyayla eşzamanlı Oktoberfest yapılıyor.
- Bir İzmir klasiği: Kat kat ve çıtır çıtır hali ve lezzetiyle 6 Ekim’de Gündoğdu Meydanı’nda sahne, 5’inci Boyoz Festivali’nin.
-Kahve şovları, tadımları, söyleşileri, atölyeleri ve sergileriyle tam tekmil festival: 11-13 Ekim’de, İzmir Arena’daki Coffee Festival...
- Marmaris’te 15-20 Ekim’de 51 ülkeden toplam 216 filmin gösteriminin gerçekleştirileceği 5’inci Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali’ni ajandanıza not alın.
-Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali 25-29 Ekim’de 15’inci yaşını kutlayacak.